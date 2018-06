Die besten privaten Pflegepolicen in zehn Kategorien

20.6.2018 – Erstmals hat Versicherungsmakler und Analyst Bert Heidekamp die Tarife der privaten Pflegeversicherung ausschließlich nach der Qualität anhand der Versicherungs-Bedingungen bis ins Detail in zehn Kategorien bewertet. Gestern wurden die Sieger mit Qualitäts-Awards ausgezeichnet.

Awards haben in der Finanzwirtschaft Konjunktur, häufig verknüpft mit Ratings und initiiert von unterschiedlichen Medien. Der gestern erstmals verliehene „Qualitäts-Award 2018 der privaten Pflegezusatz-Versicherungen“ unterscheidet sich in mindestens zwei Punkten.

Er wird vom Verbrauchermagazin „Guter Rat“ der Super Illu Verlag GmbH & Co KG gemeinsam initiiert mit dem Versicherungsmakler Bert Heidekamp. Der ist zugleich auch Analyst und Sachverständiger für Berufsunfähigkeits-, Unfall- und Pflegeversicherungen sowie Betreiber der Online-Plattform Fairtest.de.

Er hat die Tarife der privaten Pflegeversicherung mit über 200 Bedingungsfragen bewertet, jeweils über 25 Qualitätsmerkmale herausgearbeitet und darüber bereits ausführlich berichtet (VersicherungsJournal 18.5.2017, 16.5.2017 und 15.5.2017).

„Erstmals in Deutschland wird der Branche eine Plattform für eine unabhängige Qualitätsbewertung ihrer Tarife in mindestens zehn Kategorien gegeben“, so Heidekamp.

Beitrag kommt erst ganz zum Schluss ins Spiel

Heidekamp bewertet die Höchstleistungstarife in Ziel- und Bewertungsgruppen ausschließlich nach Versicherungs-Bedingungen, um echte Orientierung zu schaffen. Damit scheiden Leistungsaussagen aus Werbeunterlagen aus. „Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf nachhaltige, aufstrebende Tarife“, so der Fachmakler.

Der Qualitäts-Award sei ein „neuer Maßstab für Produktqualität“, hob Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski, Humboldt-Universität zu Berlin, in seiner Rede heraus. Der Experte für Privatversicherungs-Recht hat sich über viele Jahre intensiv mit Transparenz und Ratings von Versicherungsprodukten beschäftigt. Speziell für den Qualitäts-Award 2018 entwickelte er die Notwendigkeit einer eigenständigen Qualitätsmessung von Versicherungstarifen.

Der Award beseitigt Probleme der asymmetrischen Informationsverteilung und offenbart so die wahre Qualität von Versicherungen. Professor Hans-Peter Schwintowski, Humboldt-Universität

So wird die wahre Qualität von Versicherungen offenbar

Der Professor für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschafts- und Europarecht würdigte den innovativen Ansatz von Fairtest. „Der Award beseitigt Probleme der asymmetrischen Informationsverteilung und offenbart so die wahre Qualität von Versicherungen“, führte Schwintowski aus.

Ohne solche Qualitätsstandards würden Verbraucher für Vertrauensgüter, die sie nicht durchschauen, allenfalls einen durchschnittlichen Preis bezahlen. Die Besten könnten so aber keine guten Preise für gute Qualität ernten, sondern es käme zu einer Abwärtsspirale der Qualität, im schlimmsten Fall zum Marktzusammenbruch. Den Zusammenhang hatte der Wirtschafts-Wissenschaftler George Akerlof 1970 entdeckt und später dafür den Nobelpreis bekommen, so Schwintowski.

„Asymmetrische Intransparenz ist somit für Anbieter als auch Nachfrager höchst gefährlich“, betonte der Wissenschaftler. Im Prinzip gebe es fünf Wege, dem entgegenzuwirken: Garantien, Reputation und Markenstärke, Informationsmärkte schaffen, Standards und Gütesiegel sowie Kontrolle durch das Recht.

„Qualitäts-Awards bieten Gütesiegel und beseitigen asymmetrische Informationen vor Vertragsabschluss des Kunden, der somit eine richtige Entscheidung treffen kann.“ Zudem würden die besten Anbieter belohnt, also eine Negativauslese gestoppt.

Qualität muss vergleichbar gemacht werden

„Ein solcher Selbsthilfemechanismus misst nicht über den Preis, sondern nur über Leistungsmerkmale“, betont der Professor. Der Preis komme erst am Ende ins Spiel: „Er steuert die Nachfrage bei den zuvor qualitativ vergleichbar gemachten Versicherungen.“ Dabei könne es durchaus passieren, dass der Kunde das Produkt, das er eigentlich braucht, sich nicht leisten kann, so Schwintowski.

„Ein guter Makler wird immer auf Awards zurückgreifen, weil es seine Such- und Entscheidungskosten senkt und die eigene Kompetenz durch Einbeziehung von fremdem Know-how erhöht, meint der Wissenschaftler.

Qualitäts-Standardisierer wie Fairtest nähmen einen Teil der Beratung vorweg – durch Bildung passender Produktgruppen für bestimmte Kunden. Dies erhöhe die Kompetenz und Geschwindigkeit der Beratung, vermindert so die Kosten und schafft Vertrauen beim Kunden. „Der Makler sollte in der Beratungsdokumentation auf die Methodik hinweisen und so auch zeigen, dass er im Kundeninteresse handelt.

Neben Fachwissen zu den Versicherungs-Bedingungen muss man sich auch beim SGB, VVG und der Rechtsprechung auskennen. Bert Heidekamp, Versicherungsmakler und Analyst

Klassische Ratings gehen nicht so tief

Analyst Bert Heidekamp würdigte in seiner Rede das Bemühen vieler Versicherer um Qualitätstarife in der Pflege-Zusatzversicherung. Fairtest habe über eine eigene Software inzwischen so viele Qualitätsmerkmale aus den Bedingungen herausgefiltert und jedem Tarif zugeordnet, dass klassische Ratings das nicht mehr leisten könnten.

„Neben Fachwissen zu den Versicherungs-Bedingungen muss man sich auch beim SGB, VVG und der Rechtsprechung auskennen“, sagte der Pflegeexperte. Alles dreht sich nur um den einen Punkt aus Kundensicht: „Eine falsche Tarif-Entscheidung kann zur Leistungseinschränkung oder gar zur Verweigerung im Versicherungsfall führen, mit der Folge, dass für Angehörige eine Unterhaltspflicht entstehen könnte“, so der Makler.

Anschließend kürte er folgende Tarife in diesen Kategorien mit dem „Qualitäts-Award private Pflegezusatz-Versicherung“. Als Top-Tarife gelten jene, die die Qualitätsmerkmale zu mindestens 70 Prozent erfüllen. Testsieger wurde jeweils der Tarif mit dem höchsten erreichten Erfüllungsgrad.

Die Award-Testsieger in zehn Kategorien

Ausgezeichnet wurden diese Tarife:

„Guter Rat“ veröffentlicht die detaillierten Testergebnisse in seiner Juli-Ausgabe, die am 21. Juni erscheint.

Vergleiche zuletzt auch von Softfair und Stiftung Warentest

Kürzlich hatte die Softfair Analyse GmbH 180 Pflegetagegeld-Tarifkombinationen von 29 privaten Krankenversicherern einem Leistungsrating auf Basis der Versicherungs-Bedingungen mit 17 Leistungskriterien unterzogen.

Dabei wurden ausschließlich solche Tarife einbezogen, die nicht nur bei Pflegebedürftigkeit aufgrund von Unfällen leisten, und die nicht gesetzlich gefördert werden. Mehr als jedes vierte untersuchte Produkt erhielt die Höchstnote „fünf Eulenaugen“ (VersicherungsJournal 5.6.2018).

Zuvor hatte turnusgemäß die Stiftung Warentest in Ausgabe 11/2017 der Zeitschrift Finanztest bei Pflegetagegeldpolicen Tarife von 27 privaten Kranken- sowie Schadenversicherern ausgewertet.

Dabei schnitten die Hansemerkur Krankenversicherung AG (Tarife „PGA, PGS“) und die Württembergische Krankenversicherung AG („PTPU“) als einzige „sehr gut“ ab. Nicht erfasst wurden Tarife, die eine Leistung in einzelnen Pflegegraden ausschließen oder die die preislichen Vorgaben der Tester nicht erfüllten (VersicherungsJournal 25.10.2017).