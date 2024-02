Die besten Privat-Haftpflicht-Versicherungen laut Handelsblatt

19.2.2024 – Das Wirtschaftsmagazin hat einen Vergleich von Haftpflicht-Versicherungen für Familien und Singles veröffentlicht. Testsieger bei den Familientarifen wurde die Interrisk. Bei den Angeboten für Einzelpersonen setzte sich Adam Riese an die Spitze.

Die Franke und Bornberg GmbH hat im Auftrag des Handelsblatts Privat-Haftpflicht-Versicherungen für Familien und Singles geprüft. Die Ergebnisse sind in dem Online-Beitrag „Gute Haftpflicht muss nicht teuer sein“ veröffentlicht.

Berücksichtigt wurden nur Tarife, die zuvor von den Analysten im Produktrating Privathaftpflicht-Versicherung (VersicherungsJournal 15.8.2023) mindestens die Ratingnote „FF“ (80) erhalten hatten. So kamen insgesamt 41 Produkte in die Wertung.

Die Methodik

Für den Vergleich wurde zwei Musterfälle definiert. Im ersten Fall handelt es sich um ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern. Der 38-jährige Versicherungsnehmer ist in Vollzeit angestellt und verfügt über eine abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung.

Auch der Kunde im zweiten Beispielfall hat eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und arbeitet in Vollzeit als Angestellter. Der 38-Jährige ist Single, ledig und hat keine Kinder.

Beide wünschen eine Deckungssumme in Höhe von zehn Millionen Euro. Die Policen decken jeweils Schäden durch deliktunfähige Personen wie Kinder sowie einen Forderungsausfall ab. Zudem sind Schäden für Gefälligkeitshandlungen und sowohl privater als auch beruflicher Schlüsselverlust inkludiert.

Ein Selbstbehalt fällt jeweils nicht an. Der Verträge beginnen am 1. Februar 2024 und laufen ein Jahr. Beide Versicherungsnehmer vereinbaren eine jährliche Zahlweise per Lastschriftverfahren, erhalten keine Rabatte und hatten keine Vorschäden.

Die Bewertung

Beurteilt wurde zum einen die Qualität der Angebote anhand der 68 Kriterien des Franke und Bornberg-Ratings und zum anderen der jeweils errechnete Jahresbeitrag. Die Qualität machte 70 Prozent und der Preis 30 Prozent des Gesamturteils aus.

Die Tester vergaben Punkte, die in Noten überführt wurden. Die Note „sehr gut“ erhielten Tarife mit mindestens 85 Punkten, die Note „gut“ Produkte mit mindestens 75 Zählern. Wer weniger schaffte, wurde mit „befriedigend“ oder sogar nur mit „ausreichend“ benotet.

Interrisk mit dem besten Familientarif

Das Ergebnis: Die Höchstnote erzielten 19 der 41 untersuchten Privat-Haftpflicht-Versicherungen für Familien. Diese „sehr guten“ Policen kosten jährlich zwischen 54,01 Euro bei der S.L.P. Vertriebsservice AG und 99,25 Euro bei der Baloise Sachversicherung AG Deutschland. Zwölf Offerten wurden als „gut“ befunden, zehn als „befriedigend“.

Sieger wurde mit 97 Punkten die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group. Für ihren Tarif „Konzept XXL (ohne Beitragsanpassung)“ sind jährlich 65,69 zu zahlen.

Dahinter folgen gleichauf mit 95 Punkten die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV) (Tarif: „Protect Premium“, Jahresbeitrag: 71,10 Euro) und die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland („Topschutz“, 72,00 Euro).

Mit der Bestnote ausgezeichnet wurden außerdem:

Adam Riese mit dem besten Singletarif

Bei den Privat-Haftpflicht-Versicherungen für Einzelpersonen schafften 24 der insgesamt 41 untersuchten Angebote die Bestnote. Für diese „sehr guten“ Tarife sind Jahresprämien zwischen 36,47 Euro bei der Andsafe GmbH und 79,99 Euro bei der Baloise aufzuwenden.

Die Tester vergaben zudem neunmal die Note „gut“ und siebenmal die Note „befriedigend“. Eine Offerte wurde mit „ausreichend“ bewertet, was allerdings nicht nachzuvollziehen ist, da ihre Punktezahl eigentlich für eine bessere Note ausreichen müsste.

Mit 98 Punkten setzte sich Adam Riese an die Spitze. Der Tarif „Riesig“ ist für 43,15 Euro pro Jahr zu haben. Eine Spitzenbewertung erhielten zudem: