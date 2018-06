Die besten Pflegetagegeld-Tarife

5.6.2018 – 27 Tarifkombinationen von elf Anbietern erhielten im jetzt vorgelegten Pflegetagegeld-Rating der Softfair Analyse GmbH die Bestnote „fünf Eulenaugen“. Insgesamt standen 180 Kombinationen von 29 Anbietern auf dem Prüfstand.

Die Softfair Analyse GmbH hat 180 Pflegetagegeld-Tarifkombinationen von 29 privaten Krankenversicherern einem Leistungsrating auf Basis der Versicherungs-Bedingungen unterzogen.

Es wurden nach Unternehmensangaben ausschließlich solche Tarife in den Test einbezogen, die nicht nur bei Pflegebedürftigkeit aufgrund von Unfällen leisten und die nicht gesetzlich gefördert werden. Pflege-Bahr- (Aufbau-) Tarife wurden demzufolge nicht betrachtet.

So wurde bewertet

Untersucht wurden 17 Leistungskriterien aus den Bereichen „Leistungen in den verschiedenen Pflegegraden“, „Geltungsbereich“, „Leistungszusagen“ und „Beiträge“. Die Kriterien mit bis zu acht Abstufungen in den einzelnen Leistungsaussagen wurden mit unterschiedlichen Wertigkeitsfaktoren gewichtet und in ein Gesamturteil überführt.

Dieses folgt wie üblich einem fünfstufigen Notenschema, das von „fünf Eulenaugen“ („hervorragend“) bis zu „einem Eulenauge“ („mangelhaft“) reicht. Weitere Informationen zur Ratingmethodik können in der Dokumentation (PDF, 420 KB) nachgelesen werden.

Fünf Eulenaugen für jede vierte Tarifkombination

Insgesamt hat das Analysehaus „ein erfreulich hohes Leistungsniveau“ ausgemacht, erläutert dessen Geschäftsführer Christoph Dittrich in einer Pressemeldung zu den Ratingergebnissen. So erhielt mehr als jedes vierte untersuchte Produkt die Höchstnote „fünf Eulenaugen“, und zwar von folgenden Anbietern:

Für vier von zehn Tarifkombinationen gab es „vier Eulenaugen“, für mehr als jedes dritte Produkt „drei Eulenaugen“ und für das verbleibende Elftel „zwei Eulenaugen“. Eine schlechtere Bewertung wurde nicht vergeben.

„‚Wertig‘ muss auch ‚passend‘ heißen“

Nach Aussage von Dittrich bietet das jetzt vorgelegte Pflegetagegeld-Rating „dem Vermittler und Verbraucher eine nützliche Orientierung, um einen wertigen Versicherungsschutz zu finden“.

Allerdings müsse, so fährt der Softfair-Analyse-Geschäftsführer in der Mitteilung fort, „wertig“ auch „passend“ heißen. Denn ein Tarif könne deutlich besser für die individuelle Lebenssituation geeignet sein als ein anderer. „Deshalb sollten Vermittler und Verbraucher genau hinschauen, was der einzelne Tarif bietet“, so Dittrich.

Wie genau die einzelnen Tarifkombinationen in den einzelnen Leistungskriterien abschneiden und wo deren Stärken und Schwächen liegen, erfahren bei dem Analysehaus die zahlenden Kunden.