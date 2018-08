Die besten Krankentagegeld-Versicherungen

15.8.2018 – Die Morgen & Morgen GmbH hat in ihrem jetzt veröffentlichten „M&M Rating Krankentagegeld“ 90 Tarife von 32 Anbietern bewertet. Nur sechs davon erhielten die Höchstbewertung „fünf Sterne“.

90 Krankentagegeldtarife beziehungsweise -Tarifkombinationen von 32 Versicherern hat das Analysehaus Morgen & Morgen GmbH (M&M) im erstmals durchgeführten und am Dienstag veröffentlichten „M&M Rating Krankentagegeld“ untersucht.

Grundlage war eine Bedingungsanalyse anhand von 21 unterschiedlich gewichteten Leistungsfragen (ein, drei beziehungsweise fünf Punkte), „die als wesentlich für die (Bedingungs-) Qualität eines Produktes anzusehen sind“, so das Analysehaus. Die Merkmale werden entweder „voll erfüllt“ (100 Prozent der Punkte), „eingeschränkt erfüllt (50 Prozent der Punkte) oder „nicht erfüllt“ (keine Punkte).

So wurde bewertet

Die Bewertung nimmt Morgen & Morgen in Form von Sternenpunkten vor. Fünf Sterne bedeuten die Note „ausgezeichnet“, vier Sterne „sehr gut“, drei Sterne „durchschnittlich“, zwei Sterne „schwach“ und ein Stern „sehr schwach“. Insgesamt waren 63 Punkte zu erreichen. Die Höchstwertung „fünf Sterne“ gab es ab 48 Punkten, für die weiteren Kategorien waren absteigend jeweils zwölf Punkte weniger erforderlich.

Ab der Ratingstufe „drei Sterne“ müssen zudem verschiedene Mindestkriterien erfüllt sein, um die Stufe zu erlangen. „Ein Tarif, der beispielsweise aufgrund der erreichten Punktzahl ‚fünf Sterne‘ erreichen würde, aber eines oder mehrere Mindestkriterien für diese Klasse nicht erfüllt, wird abgewertet“, heißt es in der Ratingdokumentation (PDF, 352 MB).

Nach Angaben des Analysehauses verzichtet ein Fünf-Sterne-Tarif unter anderem auf das außerordentliche Kündigungsrecht bei Teilversicherung sowie auf unübliche Einschränkungen beziehungsweise Klauseln, die nicht zu den ratingrelevanten Sachverhalten gehören.

Zwei von drei Tarifen nur durchschnittlich

Wie die Rating-Ergebnisse von Morgen & Morgen zeigen, gibt es hinsichtlich der Bedingungsqualität noch Luft nach oben. Denn nur jede(r) 15. untersuchte Tarif(kombination) bekam die Höchstnote. An annähernd jedes vierte Produkt wurden „vier Sterne“ vergeben, knapp zwei von drei Tarifen erhielten „drei Sterne“, jeder 18. „zwei Sterne“. Schlechtere Bewertungen gab es nicht.

Fünf Sterne von den Analysten bekamen die Tarifkombinationen „T 3+ – T 364+“ sowie „TM 3+ – TM 364+“ der Barmenia Krankenversicherung a.G. Dieselbe Bewertung erhielten „KTG22 – KTG29“ sowie „KTG43 – KTG365“ der Concordia Krankenversicherungs-AG und die Kombinationen „KrankenGeld Plus“ und KrankenGeld“ der DFV Deutsche Familienversicherung AG.

Die vollständige Ratingübersicht hat das Analysehaus als PDF-Dokument zum Download (67 KB) bereitgestellt.

Trends in der Krankentagegeld-Versicherung

Die Analysten von Morgen & Morgen haben bei der Analyse festgestellt, „dass Arbeitnehmer und Selbstständige unterschiedlich behandelt werden. Bei der Frage nach Krankentagegeld bei Rückfallerkrankungen ohne Karenzzeiten beispielsweise bekommen Arbeitnehmer mehr Unterstützung als Selbstständige“.

Zudem hat das Analysehaus in Sachen Wiedereingliederungs-Maßnahmen beobachtet, dass diese nur selten oder nur eingeschränkt in den Produkten enthalten sind. Die jeweilige Berufsgruppe spiele lediglich bei einem der 32 Anbieter eine Rolle in der Krankentagegeld-Versicherung, wird weiter hervorgehoben.