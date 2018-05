Die besten Krankentagegeld-Tarife laut Stiftung Warentest

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Nach zwölf Jahren an der Spitze der Hamburger Versicherungsgruppe wechselt Fritz Horst Melsheimer in den Aufsichtsrat. Im Gespräch mit dem VersicherungsJournal zieht er zum letzten Mal Bilanz – und äußert sich auch zu „heißen“ Branchenthemen. (Bild: Hansemerkur) mehr ...

Die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung des Versicherers wurde neu aufgelegt. Dabei wurden Leistungsmerkmale und Risikoklassen modifiziert, was eine faire Berufs-Einstufung möglich machen soll. Ein Gastbeitrag von Philip Wenzel. (Bild: Köhler) mehr ...

Von den Provisionsexzessen kommt nach Meinung von Debeka-Chef Uwe Laue bei den Vermittlern vor Ort nichts an. Er will stärker zwischen Provisionen und Abschlusskosten unterscheiden. mehr ...

29.6.2010 –

Zwei Kenner der Kranken- und der Lebensversicherung wagten in Hamburg einen Blick in die Zukunft. Was die beiden Sparten erwartet und wie sie damit umgehen können, verrieten Arno Surminski und Kurt Wolfsdorf. mehr ...