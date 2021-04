Die besten Krankenkassen aus Verbrauchersicht

30.4.2021 – Aus knapp 3.900 Kundenurteilen zu 42 Unternehmen stellte Servicevalue den „Serviceatlas Krankenkassen 2021“ zusammen. In der Gunst der Versicherten liegen zwölf Körperschaften vorne: Techniker, Viactiv, IKK Classic, Mobil, BKK Gildemeister Seidensticker, BIG, Pronova, AOK Plus, Knappschaft, SBK, Audi BKK und Securvita.

Die Servicevalue GmbH hat in einer Online-Umfrage 3.866 Kundenurteile zu Krankenkassen und verschiedenen Leistungsbereichen eingeholt. Die Ergebnisse haben die Marktforscher im „Serviceatlas Krankenkassen 2021“ veröffentlicht.

Angaben zum Studiendesign

Um an der Studie teilnehmen zu können, mussten die Befragten bei einer der 42 betrachteten Anbieter versichert sein. Die Datenerhebung erfolgte zum elften Mal im März dieses Jahres. Ziel der Untersuchung war es, die Kundenorientierung der Körperschaften zu ermitteln, auch im Hinblick auf die Herausforderungen durch die Coronakrise.

Anhand einer fünfstufigen Skala mit den Antwortmöglichkeiten „ausgezeichnet“, „sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“ und „schlecht“ konnten die Mitglieder ihren Anbieter benoten.

Die Auszeichnung „gut“ erhielten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Kassen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „gut“ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein „sehr gut“, heißt es in den Studienunterlagen.

Welche Leistungen die Kunden bewerten

Zusätzlich sollten die Befragten die einzelnen Leistungen ihrer Anbieter bewerten. Die Antwortmöglichkeiten waren „trifft voll und ganz zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft überhaupt nicht zu“. Aussagen zu folgenden Leistungskategorien flossen in die Auswertung ein:

Kundenservice (zum Beispiel Eigeninitiative, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter, Qualität der Anliegen-Bearbeitung, Beratungsqualität und Schnelligkeit);

Erreichbarkeit (regionale und telefonische Erreichbarkeit, Öffnungszeiten, Internetauftritt);

Wahltarife (Selbstbehaltsprogramm, Beitragsrückerstattung, variable Kostenerstattung, Kostenübernahme für von der Regelversorgung ausgeschlossene Arzneimittel, Kostenübernahme für alternative Medizin, Hausarzttarif);

Bonusprogramm (für Vorsorgeuntersuchungen oder Schutzimpfungen, für Teilnahme an Präventionskursen oder Sport, für professionelle Zahnreinigung, Reduktion von Zuzahlungen bei freiwilliger Wahlrechtseinschränkung wie Nutzung bestimmter Generika, Hilfsmittel, Apotheken, Krankenhäuser, Zahnersatzhersteller);

Individuelle Gesundheitsförderung (Angebot und Kostenbeteiligung/-übernahme für Präventionskurse, für Ernährungskurse, für Suchtpräventions-Maßnahmen);

Leistungserweiterungen (zusätzliche häusliche Pflege, erweiterter Anspruch auf Haushaltshilfen, zusätzliche Vorsorge-Untersuchungen);

Service-Zusatzleistungen (Versorgungsmanagement bei chronischen oder schweren Krankheiten, Vermittlung von Arztterminen, Vorsorge-Erinnerungsservice, Online gestützte Behandlung / Ferndiagnose).

Preis-/Leistungsverhältnis.

Für das Gesamtergebnis wurde der Kundenservice mit 25 Prozent, die Erreichbarkeit und Leistungserweiterungen mit jeweils 20 Prozent bewertet. Wahltarife mit fünf Prozent, Service-Zusatzleistungen mit 15 Prozent und die übrigen Bereiche mit jeweils fünf Prozent gewichtet.

Zwölf Kassen mit Gesamtnote „sehr gut“

Im Vorjahr erhielten von den 40 untersuchten Kassen 13 Anbieter das Gesamturteil „sehr gut“. Favoriten der Versicherten waren auf Platz eins die Techniker Krankenkasse und auf Rang zwei Viactiv (VersicherungsJournal 29.4.2020). 2018 lagen die Audi BKK und BIG direkt gesund vorne (Medienspiegel 18.4.2018).

2021 haben die Marktforscher von Servicevalue zwar wieder Gesamtnoten vergeben, aber kein Ranking aufgestellt. Warum in diesem Jahr auf die konkrete Platzierung der 21 Gesellschaften mit Gesamturteil verzichtet wurde, lässt sich den Studienunterlagen nicht entnehmen. 12 Krankenkassen erhielten ein „sehr gut“.

Ihre Bewertung verbessern, konnten in diesem Jahr BKK Gildemeister Seidensticker und Knappschaft.

19 Kassen ohne Bewertung

In der Auswertung aufgeführt, aber ohne konkrete Bewertung, werden folgende 19 Körperschaften:

Gewinner in acht Kategorien

Zusätzlich zur Gesamtwertung hat Servicevalue in diesem Jahr die Sieger in acht verschiedenen Leistungskategorien gekürt. Folgende Körperschaften gingen 2021 als Gewinner in diesen Bereichen vom Platz:

Kundenservice: Viactiv

Erreichbarkeit: BKK Gildemeister Seidensticker

Wahltarife: Mobil Krankenkasse

Preis-/Leistungsverhältnis: HKK

Bonusprogramm: IKK Classic

Individuelle Gesundheitsförderung: Techniker Krankenkasse

Leistungserweiterungen: Securvita

Service-Zusatzleistungen: Techniker.

Der „Serviceatlas Krankenkassen 2021“ kann über die Servicevalue bezogen werden. Die Wettbewerbsstudie enthält Rankings sowie Einzelprofile zu den 42 gesetzlichen Krankenkassen. Ein Studienflyer steht hier zur Verfügung.

Andere Vergleiche von Krankenkassen

Von 76 untersuchten Anbietern konnten vier Unternehmen im Test des Branchenportals Krankenkassennetz.de GmbH punkten. Eine Top-Bewertung erhielten BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg, die BKK VBU, die BKK24 und Securvita (6.4.2021).

Die höchste Weiterempfehlungs-Quote können die Techniker, die AOK Plus und die AOK Sachsen-Anhalt verbuchen, wie eine Studie von Bain & Company Germany, Inc. mit dem Titel „Was gesetzlich Versicherte langfristig begeistert“ zeigt (12.2.2021).

Die Finanztip Verbraucherinformation GmbH hat auf ihrer Internetseite einen Leistungsvergleich von Krankenkassen veröffentlicht. Die Auswertung basiert auf der Gegenüberstellung von 14 Anbietern. Folgende vier Krankenkassen liegen in der Auswertung vorne: IKK Classic, HEK, SBK und BKK24 (27.1.2021).

Die Standard-Beitragssätze der Kassen streuen von 14,8 bis 17,3 Prozent (11.1.2021).