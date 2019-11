Die besten Kfz-Versicherungstarife

6.11.2019 – Etwa jedes dritte Produkt hat im aktuellen Kfz-Versicherungsrating von Franke und Bornberg die Höchstnote „FFF“ erhalten. Untersucht wurden 260 Tarife und Tarifkombinationen von 79 Anbietern. Bei den „FFF“-Produkten gibt es zum Teil deutlich abweichende Ausprägungen der untersuchten Leistungsmerkmale.

Die Franke und Bornberg Research GmbH hat zum vierten Mal ein Autoversicherungs-Rating veröffentlicht. „Trotz des Preiswettbewerbs kommt die Qualität von Kfz-Tarifen nicht unter die Räder“, erläutert Geschäftsführer Michael Franke anlässlich der Ratingveröffentlichung.

Im Vergleich zum Vorjahr hätten die Analysten auf Produktebene noch einmal deutliche Fortschritte beobachtet. „Leistungsmerkmale, die früher nur Spitzentarife ausgezeichnet haben, sind offensichtlich in der Mitte des Marktes angekommen“, so der Analyst.

Produktqualität steigt weiter

Als ein Beispiel nennt Franke den Leistungsbaustein „Zusammenstoß mit Tieren“. Während es im Rahmen der Teilkaskodeckung früher in der Regel nur nach einem Zusammenstoß mit Haarwild Leistung gegeben habe, spiele heute die Tierart in den meisten Fällen keine Rolle mehr.

Denn es seien fast flächendeckend auch Unfälle mit Rehböcken, Hasen, Fasanen oder auch Hausschweinen umfasst. „Als Nachweis für besondere Tarifqualität hat die Tierklausel mittlerweile ausgedient“, konstatiert der Geschäftsführer des Analysehauses.

Ein Viertel weniger Tarife als im Vorjahr

Für das Rating hat das Analysehaus, wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 21.11.2018), 260 Tarife beziehungsweise Tarifkombinationen für Pkw von 79 (Vorjahr: 73) Anbietern unter die Lupe genommen.

Wie in den Vorjahren, hat das Analysehaus auf die sonst bei Sach-Ratings übliche Unterteilung in Top- und Grundschutz sowie gegebenenfalls Standardschutz verzichtet. Dies wurde bereits bei der Premiere (19.10.2016) damit begründet, dass es anders als in anderen Sach-Sparten im Kfz-Bereich schon eine vorgelagerte Differenzierung des Absicherungsniveaus nach Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko gebe.

Nach Angaben der Gesellschaft aus Hannover liegt dem Rating „die Annahme zugrunde, dass sich der Versicherungsnehmer für ein Vollkaskoprodukt entscheidet. Unseres Erachtens impliziert diese Annahme, dass sich der Versicherungsnehmer prinzipiell für einen hochwertigen Versicherungsschutz interessiert, der über eine reine Basisabsicherung hinausgeht. Die Notwendigkeit, eine zusätzliche Grundschutz-Kategorie einzuführen für eher preissensible Kunden, sehen wir daher nicht“.

So wurde bewertet

Insgesamt gingen 61 Leistungskriterien in die Ratingbewertung ein. Untersucht wurden Angebote für Kraftfahrzeug-Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko sowie Zusatzbausteine. Die Produkte wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf das üblicherweise verwendete, achtstufige Bewertungsschema von „FFF“ („hervorragend“) bis „F--“ („sehr schwach“) zurückgegriffen.

Die Klassen sind den Angaben zufolge „in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zusätzlich wurden Mindeststandards für die drei höchsten Ratingklassen berücksichtigt. Weitere Informationen zur Methodik der Untersuchung sind unter diesem Link nachzulesen (PDF, 789 KB)

Die besten Tarife

Insgesamt hat Franke und Bornberg an 85 (Vorjahr: 68) – und damit an fast ein Drittel – der 260 untersuchten Tarifkombinationen von 50 Anbietern die Höchstnote „FFF“ („hervorragend“) vergeben (Stand: 30. Oktober 2019). Da das Analysehaus tagesaktuelle Ratings-Updates vornimmt, sind diese Informationen nur als Momentaufnahme zu verstehen. Risikoträger der Top-Produkte sind laut dem Internetauftritt von Franke und Bornberg

Neu in der Gruppe der Anbieter mit einem mit der Höchstnote bedachten Autoversicherungs-Produkte sind die DA Direkt, Debeka, Gothaer, Hamburger Feuerkasse, Saarland und die S-Direkt.

Gut jedes vierte getestete Angebot erhielt von dem Analysehaus „FF+“ („sehr gut“), rund jedes sechste ein „FF“ („gut“). Damit wurden rund drei von vier untersuchten Offerten in die drei höchsten Ratingklassen eingestuft. Gut jeder fünfte Tarif erhielt ein „FF-“ („befriedigend“) – und jeweils zwei Offerten wurden mit „F+“ („noch befriedigend“) und „F“ („ausreichend“) bedacht.

Unterschiede bei den Topprodukten

Weiteren Detaildaten, die Franke und Bornberg dem VersicherungsJournal exklusiv zur Verfügung gestellt hat, zeigen bereits innerhalb der Gruppe der „FFF“-Produkte zum Teil deutliche Unterschiede im Kleingedruckten.

Dies gilt auch für das oben erwähnte Kriterium „Tierbisse“. Hier bewegen sich die Sublimits für Folgeschäden zwischen 3.000 Euro und 10.000 Euro. Für Schäden an Akkumulatoren werden zum Teil bis 20.000 Euro oder gar ohne gesonderte Höchstgrenze bezahlt.

Bei einigen Angeboten gibt es überhaupt keine gesonderte Begrenzung. Teilweise sind zudem Schäden durch Haus- und Nutztiere ausgeschlossen – und zum Teil werden Kosten für eine Marderschreckanlage bis 100 Euro übernommen. Bei einigen wenigen Offerten besteht bei Elektrofahrzeugen am Antriebsakku unbegrenzt Versicherungsschutz.

Eigenschäden sind bei manchen Tarifen gar nicht versichert, bei anderen liegen die Sublimits zwischen 30.000 Euro und 150.000 Euro. Der Selbstbehalt beträgt je nach Produkt zwischen 150 und 1.000 Euro. Teilweise gelten niedrigere Grenzen bei Schäden an sonstigen Sachen oder es sind Schäden an elektrischen, elektronischen und optischen Geräte explizit ausgeschlossen. Auch gilt der Schutz teilweise nicht auf dem eigenen Grundstück.