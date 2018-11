Die besten Kfz-Versicherungstarife

21.11.2018 – Etwa jeder vierte Tarif hat im aktuellen Kfz-Versicherungsrating von Franke und Bornberg die Höchstnote „FFF“ erhalten. Untersucht wurden gut 260 Tarife und Tarifkombinationen von 73 Anbietern. Bei den „FFF“-Produkten gibt es zum Teil deutlich abweichende Ausprägungen der untersuchten Leistungsmerkmale.

Die Franke und Bornberg Research GmbH hat zum dritten Mal ein Kfz-Versicherungs-Rating veröffentlicht. „Autoversicherungen werden immer besser. Das Niveau der Versicherungs-Bedingungen ist in den letzten Jahren klar gestiegen“, erläutert Geschäftsführer Michael Franke anlässlich der Ratingveröffentlichung.

Nach seiner Beobachtung tun sich die Produktentwickler allerdings schwer, was die Entwicklung neuer Trends angeht. Trendpotenzial bärge allenfalls das Thema Elektromobilität, wie zahlreiche Leistungserweiterungen für Schäden durch Kurzschluss oder Tierbisse mit deutlich höheren Entschädigungsgrenzen bewiesen.

Der prognostizierte Trend zu mehr Telematiktarifen für Pkw sei in der Praxis hingegen immer noch nicht eingetreten. „Noch immer kann man die Versicherer mit entsprechenden Angeboten an zwei Händen abzählen. Offen bleibt, ob Probleme bei der Kalkulation oder mangelnde Akzeptanz der Kunden dafür verantwortlich sind“, so Franke.

Ein Viertel weniger Tarife als im Vorjahr

Für das Rating hat das Analysehaus 260 Tarife beziehungsweise Tarifkombinationen für Pkw von 73 Anbietern unter die Lupe genommen. Während die Anzahl der Anbieter unverändert blieb, wurde rund ein Viertel weniger Tarife als bei der vorangegangenen Ratingauflage (VersicherungsJournal 24.11.2017) untersucht. Dies begründet Franke und Bornberg auf Nachfrage mit „der Strukturierung der Tarife (weniger Bausteinlösungen)“.

Wie in den beiden Vorjahren, hat das Analysehaus auf die sonst bei Sach-Ratings übliche Unterteilung in Top- und Grundschutz sowie gegebenenfalls Standardschutz verzichtet. Dies wurde bereits bei der Premiere (VersicherungsJournal 19.10.2016) damit begründet, dass es im Kfz-Bereich anders als in den anderen Sach-Sparten schon eine vorgelagerte Differenzierung des Absicherungsniveaus nach Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko gebe.

Nach Angaben der Gesellschaft aus Hannover liegt dem Rating „die Annahme zugrunde, dass sich der Versicherungsnehmer für ein Vollkaskoprodukt entscheidet. Unseres Erachtens impliziert diese Annahme, dass sich der Versicherungsnehmer prinzipiell für einen hochwertigen Versicherungsschutz interessiert, der über eine reine Basisabsicherung hinausgeht. Die Notwendigkeit, eine zusätzliche Grundschutz-Kategorie einzuführen für eher preissensible Kunden, sehen wir daher nicht“.

So wurde bewertet

Insgesamt gingen 61 Leistungskriterien in die Ratingbewertung ein. Untersucht wurden Tarife für Kraftfahrzeug-Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko sowie Zusatzbausteine. Die Produkte wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf das üblicherweise verwendete, achtstufige Bewertungsschema von „FFF“ („hervorragend“) bis „F--“ („sehr schwach“) zurückgegriffen.

Ratingklassen (Bild: Franke und Bornberg)

Die Klassen sind den Angaben zufolge „in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zusätzlich wurden Mindeststandards für die drei höchsten Ratingklassen berücksichtigt. Weitere Informationen zur Methodik der Untersuchung sind unter diesem Link nachzulesen (PDF, 789 KB)

Die besten Tarife

Insgesamt hat Franke und Bornberg an 68 – und damit an mehr als ein Viertel – der 260 untersuchten Tarifkombinationen von 40 Anbietern die Höchstnote „FFF“ („ausgezeichnet“) vergeben (Stand: 20. November 2018). Da das Analysehaus tagesaktuelle Ratings-Updates vornimmt, sind diese Informationen nur als Momentaufnahme zu verstehen. Risikoträger der Top-Produkte sind laut dem Internetauftritt von Franke und Bornberg

Jeweils in etwa jedes vierte getestete Versicherungsprodukt erhielt von dem Analysehaus „FF+“ („sehr gut“) beziehungsweise ein „FF“ („gut“). Damit wurden rund drei von vier untersuchten Tarifkombinationen in die drei höchsten Ratingklassen eingestuft.

Unterschiede bei Top-Tarifen

Weiteren Detaildaten, die Franke und Bornberg dem VersicherungsJournal exklusiv zur Verfügung gestellt hat, zeigen bereits innerhalb der Gruppe der „FFF“-Produkte im Detail zum Teil deutliche Unterschiede.

So bewegen sich beim Kriterium „Tierbisse“ etwa die Sublimits für Folgeschäden zwischen 3.000 Euro und 10.000 Euro. Schäden an Akkumulatoren werden zum Teil bis 20.000 Euro oder gar ohne gesonderte Höchstgrenze bezahlt.

Bei einigen Tarifen gibt es überhaupt keine gesonderte Begrenzung. Teilweise sind zudem Schäden durch Haus- und Nutztiere ausgeschlossen – und zum Teil werden Kosten für eine Marderschreckanlage bis 100 Euro übernommen.

Eigenschäden sind bei manchen Tarifen gar nicht versichert, bei anderen liegen die Sublimits zwischen 25.000 Euro und 150.000 Euro. Zum Teil muss eine gesonderte Vereinbarung getroffen werden. Der Selbstbehalt beträgt je nach Produkt zwischen 150 und 1.000 Euro. Teilweise gelten niedrigere Grenzen bei Schäden an sonstigen Sachen oder es sind Schäden an elektrischen, elektronischen und optischen Geräten explizit ausgeschlossen.