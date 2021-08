Die besten Fondspolicen

26.8.2021 – Die Redaktion der Zeitschrift Euro hat zusammen mit Morgen & Morgen 129 fondsgebundene Rentenversicherungen getestet. Gesamtsieger über alle vier Angebotsvarianten hinweg ist die LV 1871. In der Wertung der Policen ohne Garantien liegen die Basler bei den Angeboten gegen laufenden Beitrag und der HDI bei den Angeboten gegen Einmalbeitrag vorne. In der Beurteilung der Produkte mit Garantien und gegen Monatsbeitrag schaffte die Alte Leipziger den Spitzenplatz. Bei der Variante mit Einmalzahlung setzte sich Gesamtsieger LV 1871 durch.

Die Zahl der Neuverträge von Rentenversicherungen ist im vergangenen Jahr nach einer Auswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. nur im Bereich der Fondspolicen gestiegen. Mischformen mit Garantien sowie Klassische Policen waren dagegen rückläufig (VersicherungsJournal 6.7.2021).

Dies hat die Redaktion der Zeitschrift Euro von der Finanzen Verlag GmbH zum Anlass genommen, gemeinsam mit der Morgen & Morgen GmbH Fondspolicen zu testen. In ihrer aktuellen Ausgabe 9/2021 berichtet sie auf elf Seiten über die besten Anbieter in einem mit rund 40 Unternehmen besetzten Teilnehmerfeld.

Insgesamt 129 Tarife im Test

Der Test wurde aufgeschlüsselt in Policen ohne und mit Garantien sowie gegen laufenden und Einmalbetrag. Insgesamt wurden 129 Tarife durchleuchtet.

In die Wertung der Policen ohne Beitragsgarantie kamen 78 Tarife, davon 40 mit laufendem Beitrag und 38 mit Einmalbeitrag. In die Bewertung der Policen mit kompletter Beitragsgarantie gingen 51 Tarife ein, davon 27 mit laufendem Beitrag und 24 mit Einmalbeitrag.

Musterkunde zahlt 100 Euro monatlich oder 20.000 Euro einmalig

Folgende Bedingungen waren zu erfüllen:

Todesfallschutz in der Aufschubphase: Guthaben,

Todesfallschutz im Rentenbezug: zehn Jahre Rentengarantiezeit,

Rentenbezugsform: dynamische Rente.

Die Tester legten bei den Hochrechnungen der Ablaufleistungen ein Endalter von 67 Jahren und bei den Rentenfaktoren eine Aufschubzeit von 30 Jahren zugrunde.

Der Vergleich wurde am Beispiel eines Musterkunden vorgenommen, der eine Police mit 100 Euro Monatsbeitrag beziehungsweise 20.000 Euro Einmalbeitrag abschließt. Bei anderen Werten würden sich die Ergebnisse nicht gravierend ändern, „da dann nur die jeweiligen Stückkosten leichte Veränderungen bewirken würden“, heißt es im Text.

Bewertet wurde in drei Kategorien

Die Bewertung erfolgte in den drei Kategorien „Bedingungen“, „Performance“ und „Fondsqualität“. Die Leistungsaussagen wurden in Punkte umgerechnet und im Heft in Tabellenform dargestellt.

In der Kategorie „Bedingungen“ kamen auf den Prüfstand:

garantierter Rentenfaktor mit Günstigerprüfung,

Rechnungsgrundlagen der Zuzahlung,

Mindestzuzahlung,

Todesfallschutz im Rentenbezug,

Ablaufmanagement sowie

kostenfreie Shifts und Switches.

Die Analyse umfasste weitere, nicht ausgewiesene Aspekte. So prüften die Tester bei den laufenden Beiträgen auch die Rechnungsgrundlagen der Beitragsdynamik. Es wurde zudem ermittelt, ob ohne Extrakosten Beiträge ausgesetzt und Guthaben schrittweise in chancenorientierte Investments umgeschichtet werden können. Ebenso die Möglichkeit, als Pflegefall eine höhere Rente zu erhalten.

In der Kategorie „Performance“ nahmen die Analysten die Aufschub- und die Rentenphase unter die Lupe. Dabei wurden folgende Punkte abgefragt:

Kostenquote,

laufende Verzinsung,

Beitragsgarantie,

mögliche Ablaufleistungen,

mögliche Rentensteigerung,

garantierter Rentenfaktor auf das Garantieguthaben und

garantierter Rentenfaktor auf das Gesamtguthaben.

Grundlage war ein Fonds mit extrem günstigen Verwaltungskosten

Für die Bewertung der Fondsqualität war die Gesamtzahl der wählbaren Fonds wichtig. Außerdem wurden alle Fonds mit redaktionseigenen Fondsnoten verglichen.

„Um die Bewertung zu standardisieren, haben wir grundsätzlich jenen Fonds gewählt, der am häufigsten in den Listen der Anbieter zu finden ist – den iShares Core MSCI World UCITS ETF“, schreiben zudem die Tester. Er biete extrem günstige Verwaltungskosten von 0,2 Prozent. War er nicht im Angebot, wurde ein ähnlich kostengünstiger Fonds herangezogen.

Die Gewichtung der Leistungsaussagen

Die Teilwertungen in den drei Kategorien gingen zu je einem Drittel in die Gesamtwertung ein. Das Punkte-Gesamturteil war Grundlage für die Gesamtnote. Der Tarif mit der besten Wertung bekam 100 Punkte, alle anderen erhielten danach ausgerichtete Punkte. Abschließend wurden Noten vergeben.

Für 100 bis 89 Punkte gab es die Note „sehr gut+“ und für 88 bis 78 Punkte die Note „sehr gut“. Policen mit 77 bis 67 Punkten erhielten ein „gut“, mit 66 bis 56 Punkten ein „befriedigend“ und mit 55 bis 45 Prozent ein „ausreichend“. Bei 44 bis 22,5 Punkten reichte es nur für die Note „mangelhaft“ und darunter endete es mit einem „ungenügend“.

LV 1871 ist Gesamtsieger

Die Resultate der Gesellschaften, die in allen vier Angebotsvarianten mit Produkten vertreten sind, fassten die Tester in einer Gesamtwertung zusammen. Hier liegt die Lebensversicherung von 1871 a.G. München mit einem Gesamtergebnis von 98 Punkten auf dem Spitzenplatz. Sie erzielte bei allen vier Wertungen und damit auch in der Zusammenfassung die Bestnote „sehr gut +“.

Besonders gut schnitt sie mit dem Tarif „MeinPlan – FRV PCS“ bei Policen mit Garantie und gegen Einmalzahlung ab. Hier lieferte sie das beste Angebot (100 Punkte). Das zweitbeste Ergebnis erreichte sie mit dem Tarif „MeinPlan – FRV PCS mit Erlebensfallgarantie“ in der gleichen Klasse aber gegen Monatsbeitrag (99 Punkte).

Vier weitere Anbieter wurden mit der Gesamtnote „sehr gut +“ ausgezeichnet. Dies sind die Basler Lebensversicherungs-AG auf dem zweiten (95 Punkte) und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. auf dem dritten Platz (92 Punkte). Es folgen die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (90 Punkte) und die Continentale Lebensversicherung AG (90 Punkte).

Die besten Policen ohne Garantien

In der Wertung der Policen ohne Garantien gegen laufenden Beitrag erreichten sieben Versicherer die Höchstnote „sehr gut+“. Dies sind:

Basler (Tarif „Basler Invest Vario (FRN) – Rendite Plus“, 100 Punkte),

Europa Lebensversicherung AG („Fondsgeb. Rentenvers. Tarif E-FR“, 98 Punkte),

HDI Lebensversicherung AG („CleverInvest HARF21“, 96 Punkte),

LV 1871 („MeinPlan – FRV PCS“, 96 Punkte),

Barmenia Lebensversicherung a.G. („PrivatRente Invest“, 92 Punkte),

Stuttgarter („FlexRente performance+T73oG“, 91 Punkte) und

Continentale („Rente Invest RI“, 89 Punkte).

Bei den Tarifen gegen Einmalbeitrag erzielten sechs Produktgeber ein „sehr gut+“. Dazu gehören:

HDI („CleverInvest HARF21“, 100 Punkte),

Basler („Basler Invest Vario (FRE) – Rendite Plus“, 97 Punkte),

LV 1871 („MeinPlan – FRV PCS“, 96 Punkte),

Europa („Fondsgeb. Rentenvers. Tarif E-FR“, 95 Punkte),

Barmenia („PrivatRente Invest“, 93 Punkte) und

Stuttgarter („FlexRente performance+T73oG“, 89 Punkte) .

Die besten Policen mit Garantien

In der Beurteilung der Produkte mit Garantien gegen laufenden Beitrag schafften acht Tarife die Bestnote „sehr gut+“, darunter zwei Angebote der Basler:

Alte Leipziger („ALfonds – Tarif FR15“, 100 Punkte),

LV 1871 („MeinPlan – FRV PCS mit Erlebensfallgarantie“, 99 Punkte),

HDI („TwoTrust Vario FRWX(E)17 mit ‚Wachsende Garantie‘“; 95 Punkte),

Stuttgarter („FlexRente performance+T73“, 95 Punkte),

Basler („Basler Invest Garant (FRG) – Rendite Plus“, 94 Punkte),

Continentale („Rente Invest Garant RIG“, 94 Punkte),

Basler („Basler Invest Vario (FRN) – Rendite Plus“, 91 Punkte) und

Nürnberger Lebensversicherung AG („NFX3100“, 90 Punkte).

Die gleiche Variante aber gegen Eimalbeitrag brachte weitere „sehr gute+“-Tarife von fünf Anbietern hervor. Die Basler ist erneut zweimal vertreten:

LV 1871 („MeinPlan – FRV PCS“, 100 Punkte),

Alte Leipziger („ALfonds – Tarif FR15“, 93 Punkte),

Stuttgarter („FlexRente performance+T73“, 93 Punkte),

Basler („Basler Invest Garant (FRE)“, 90 Punkte),

Continentale („Rente Invest Garant RIG“, 90 Punkte) und

Basler („Basler Invest Vario (FRE)“, 89 Punkte).

Weiterer Test von Fondspolicen

Die Redaktion des Wirtschaftsmediums Capital hat Im Frühjahr zusammen mit der F-fex AG und der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) ermittelt, welche Anbieter die besten Investmentprodukte auswählen und Erträge angemessen an ihre Kunden weitergeben. Testsieger war die Hannoversche Lebensversicherung AG.

Den zweiten Platz teilten sich die Cosmos Lebensversicherungs-AG und die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG. Die Allianz Lebensversicherungs-AG stürzte durch eine schlechte Dreijahresperformance in die Bedeutungslosigkeit ab. Zehn Versicherer nannten ihre Kosten nicht und erhielten deshalb auch keine Sternebewertung (VersicherungsJournal 30.3.2021).

Auch die Stiftung Warentest hat fondsgebundene Rentenversicherungen verglichen. Geprüft wurden 33 Tarife von 26 Versicherern, bei denen der nach Abzug der Kosten verbleibende Beitrag vollständig in Fondsanteile angelegt und auf mindestens zwei Fonds verteilt werden kann. Nur die Produkte von Cosmos, Nürnberger und LV 1871 erhielten die Note „gut“ (12.11.2020).