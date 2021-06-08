Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Die besten Fonds-Basisrenten laut Wirtschaftswoche

6.11.2025 – Morgen & Morgen hat 25 Produkte für die geförderte private Altersvorsorge unter die Lupe genommen. In zwei Musterfällen belegen die Allianz und die Europa jeweils einen der drei vordersten Rangplätze nach Preis-Leistungs-Verhältnis. Das gilt sowohl für rendite- als auch für sicherheitsorientierte Policen.

Benjamin Brummer von der Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat exklusiv für die Redaktion der Wirtschaftswoche die besten fondsgebundenen Basisrenten für zwei Musterfälle ermittelt. Für beide Kundentypen berücksichtigte der Branchenanalyst jeweils Tarife mit und ohne Beitragsgarantie.

Der Analyst schaute sich hierfür an, wie sich die Vertragsguthaben in besonders schwachen beziehungsweise starken Börsenphasen entwickelt hätten. Mit dem Volatium-Modell von M&M berechnete er die mittlere Kapitalleistung der schlechtesten 20 Prozent sowie aller Szenarien.

Die Reihenfolge der vier Rankings richtet sich wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 15.11.2024) nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis. In das M&M-Rating flossen dazu die Finanzstärke, die Kapitalanlagekompetenz, das Risikomanagement oder auch die Kostenstruktur der Anbieter ein.

Rendite- und sicherheitsorientierte Rürup-Policen im Vergleich

Bei den renditeorientierten Produkten wurde für die Aufschubzeit der günstigste Todesfallschutz mit Mindestguthaben und für den Rentenbezug eine zehnjährige Rentengarantiezeit gewählt. Berücksichtigt wurde pro Anbieter je ein Tarif. Spezialanbieter kamen nicht zum Zuge.

Bei den eher sicherheitsorientierten Offerten sollte die Garantie mindestens 80 Prozent betragen. Einbezogen wurde je ein Tarif pro Anbieter in Volatium-Klasse drei mit höchster Fondsrisikoklasse. Die übrigen Vorgaben waren identisch. Der Stand für alle Angebote ist Oktober 2025.

Die in dem Artikel „Das sind die besten Fonds-Basisrenten“ enthaltenen Tabellen geben an:

  • Beitragsgarantie (beim Vergleich von Verträgen mit Garantie),
  • Kapital schlechteste 20 Prozent,
  • mittleres Kapital,
  • garantierte Rente (beim Vergleich von Verträgen mit Garantie),
  • garantierter Rentenfaktor (beim Vergleich von Verträgen ohne Garantie),
  • zugesagte Rente für das mittlere Kapital,
  • mögliche dynamische Rente für das mittlere Kapital (beim Vergleich von Verträgen ohne Garantie) und
  • mögliche jährliche Rentensteigerung.

Musterkundin eins: 37-Jährige spart 30 Jahre lang 250 Euro pro Monat

Die erste Musterkundin ist 37 Jahre alt und zahlt über eine Laufzeit von 30 Jahren einen monatlichen Betrag von 250 Euro ein. Sie kann zwischen insgesamt 17 fondsgebundenen Basisrenten ohne Garantie wählen, die jeweils mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet wurden.

Das Spitzentrio unter den insgesamt 25 getesteten Produkten besteht aus folgenden drei Tarifen:

Bei den Rürup-Tarifen mit Beitragsgarantie hat die modellhafte 37-Jährige hingegen nur drei bestbewertete Policen zur Auswahl. Hier werden Monatsrenten zwischen 461 Euro und 550 Euro garantiert ausgezahlt, wenn das mittlere Kapital erreicht wird. Das Siegertreppchen erreichten:

  • Europa (Tarif: „BasisRente Invest Garant E-BRIG“; zugesagte Rente für das mittlere Kapital: 550 Euro),
  • Allianz („BasisRente InvestFlex BVRF1U.GD“; 461 Euro) und
  • Continentale Lebensversicherung AG („BasisRente Invest Garant BRIG“; 500 Euro).

Musterkunde zwei: 50-Jährige spart zwölf Jahre lang 750 Euro pro Monat

Im zweiten Musterfall zahlt ein 50-Jähriger zwölf Jahre lang 750 Euro monatlich in den Vertrag ein. Für diesen Musterkunden ergab der Vergleich vier „sehr gute“ Basisrenten ohne Garantie, für die Zahlungen zwischen 322 und 369 Euro errechnet wurden. Gold, Silber und Bronze gingen an:

  • Europa (Tarif: „BasisRente Invest E-BRI“; zugesagte Rente für das mittlere Kapital: 369 Euro),
  • Allianz („BasisRente InvestFlex BVRF1U“; 322 Euro) und
  • Hansemerkur Lebensversicherung AG („Basis Care Invest“; 354 Euro).

Bei den Verträgen mit Garantie gibt es für den 50-Jährigen wieder drei Top-Tarife mit der Note „sehr gut“. Zum Vergleich: Bei ihnen ist nur mit einer Rente in Höhe von 293 bis 340 Euro pro Monat zu rechnen, wenn das mittlere Kapital erreicht wird:

  • Europa (Tarif: „BasisRente Invest Garant E-BRIG“; zugesagte Rente für das mittlere Kapital: 340 Euro),
  • Allianz („BasisRente InvestFlex BVRF1U.GD“; 293 Euro) und
  • Hansemerkur („Basis Care Invest“; garantierte Rente: 322 Euro).

Christian Hilmes

WERBUNG
Schlagwörter zu diesem Artikel
Altersvorsorge · Deckungskapital · Lebensversicherung · Preis-Leistungs-Verhältnis · Ranking · Rating · Rente · Rentenfaktor · Risiko-Lebensversicherung · Rürup · Solvabilität · Todesfallschutz · Zinsen
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Dies sind die besten Privat- und Basisrentenversicherungen
24.7.2025 – Franke und Bornberg hat für einen Nachrichtensender Versicherungslösungen für die finanzielle Absicherung des Ruhestands verglichen. Ein Anbieter gewinnt in allen vier Kategorien. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Garantien: Von „Wünsch Dir was“ bis Null
18.1.2022 – Corona schafft neue Flexibilitäten in der Altersvorsorge. Der HDI reagiert auf schwankende Einkommen bei Selbstständigen. Neues melden zudem Condor Leben mit einem Startmanagement, der Volkswohl Bund mit seiner „Wunschgarantie“ sowie die WWK. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Franke und Bornberg: Die besten privaten Rentenversicherungen
17.9.2021 – Im Rating der ungeförderten privaten Altersvorsorge erzielten 19 Anbieter die Höchstnote – manche davon in mehreren, aber keiner in allen Kategorien. Untersucht wurden Klassik, neue Klassik, Fondspolicen und Hybridprodukte. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die besten Indexpolicen und Tarife der „Modernen Klassik“
8.6.2021 – Die Zeitschrift Euro hat sogenannte neue Garantieprodukte verglichen. Zwölf Lebensversicherer werden für ihre Rürup-Policen, Riester-Renten/ betriebliche Altersversorgung sowie Privatrenten mit der neuen Kategorie „sehr gut+“ bewertet. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
So profitiert die Neue Klassik vom höheren Rechnungszins
11.2.2025 – Private Rentenversicherungen mit modifizierten Garantien werden wieder attraktiver für sicherheitsorientierte Kunden. Der höhere Rechnungszins schlägt sich auch in konkreten Zahlen nieder, wie eine aktuelle Beispielrechnung zeigt. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Wirtschaftswoche: Die Basisrenten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
15.11.2024 – In Zusammenarbeit mit dem Analysehaus Morgen & Morgen hat die Redaktion des Wirtschaftsmagazins das Angebot an Basisrenten für zwei Beispielkunden durchleuchtet. Vier Anbieter glänzen besonders. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
In Leben wird der Schlussverkauf per Günstigerprüfung eingeläutet
19.6.2024 – Assekurata geht im aktuellen „Marktausblick Lebensversicherung“ von einer positiven Tendenz aus. Höhere Zinsen stabilisieren die Unternehmen und auch Kunden profitieren. Der Wettbewerb könnte schon Mitte 2024 anziehen. Für den Vertrieb seien das gute Aussichten. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...
WERBUNG