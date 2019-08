Die besten Direktversicherungen

9.8.2019 – Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat die Tarife von 40 Anbietern in sechs Kategorien bewertet. Allianz, Alte Leipziger, Axa, Condor, Continentale, Europa, Hannoversche, Nürnberger, R+V AG, Stuttgarter, Swiss Life und Württembergische erhielten in dem Rating mindestens ein Mal die Note „exzellent“.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat eine Neuauflage ihres Ratings von bAV-Direktversicherungen (§ 3 Nummer 63 EStG) veröffentlicht.

Untersucht wurden 87 Tarife von 40 Anbietern. Das sind sechs Tarife und acht Anbieter weniger als im Vorjahr (VersicherungsJournal 19.4.2018). Eine Liste der in dem Vergleich berücksichtigten Versicherer wollte das Institut auch auf Nachfrage nicht herausgeben.

Bewertung in sechs Kategorien

Das Unternehmen hat die Produkte getrennt gewertet nach den Kategorien

klassisch mit beitragsorientierter Leistungszusage (Bolz),

Klassik Plus mit Bolz,

fondsgebunden mit Beitragszusage mit Mindestleistung (BzMl),

fondsgebunden mit Bolz,

Indexpolicen (mit beiden Zusagearten) und

Comfort (mit beiden Zusagearten).

In die Gesamtbewertung flossen vier Teilbereiche ein: Unternehmensqualität (35 Prozent Gewichtung), Rendite (30 Prozent), Flexibilität (25 Prozent) sowie Transparenz und Service (zehn Prozent). Diese sind insgesamt in bis zu 83 (Vorjahr 80) Einzelkriterien unterteilt.

Als Basis der Untersuchung werden öffentlich zugänglich Daten genannt. Einzelheiten dazu veröffentlicht das IVFP in seinen Informationen zum Ratingverfahren bAV DV 2019 (PDF, 249 KB).

Noten „Exzellent“, „Sehr gut“ und „Gut“

Die Tarife wurden mit drei verschiedenen Noten bewertet. Die besten bekamen „Exzellent“, die mittleren wurden als „Sehr gut“ eingestuft und die schlechtesten als „Gut“.

Veröffentlicht werden nur die Ergebnisse der „exzellenten“ und „sehr guten“ Produkte. Die bis zum Vorjahr vorgenommene Differenzierung nach Zehntel-Noten ist entfallen. Jetzt werden alle „exzellenten“ Angebote nach Versicherername alphabetisch sortiert und darunter die „sehr guten“ ebenso.

„Exzellente“ Produkte in allen sechs Kategorien hat kein einziger Versicherer. Fünf Mal die Höchstnote hat die Allianz Lebensversicherungs-AG erreicht. Die Continentale Lebensversicherung AG bringt es in vier Kategorien auf die Höchstnote und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. in dreien.

Weitere Gesellschaften mit einer oder mehreren Spitzenbewertungen sind Axa Lebensversicherung AG, Condor Lebensversicherungs-AG, Europa Lebensversicherung AG, Hannoversche Lebensversicherung AG, Nürnberger Lebensversicherung AG, R+V Lebensversicherung AG, Stuttgarter Lebensversicherung a.G., Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland und Württembergische Lebensversicherung AG.

Alle Spitzenreiter sind online

Diese Daten sowie die Spitzenreiter bei den fondsgebundenen Policen mit Garantien (Beitragszusage mit Mindestleistung) und der Kategorie Comfort veröffentlicht das IVFP hier: Ergebnisse des bAV Direktversicherungs-Ratings 2019 (PDF, 405 KB).

Dort sind außerdem die Teilnoten für die Wertungsbereiche Unternehmen, Rendite, Flexibilität und Transparenz angegeben.