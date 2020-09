Die besten der zwölf größten Lebensversicherer

15.9.2020 – Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein hat erneut die zwölf größten Lebensversicherer untersucht. Das berichtet das Handelsblatt. Demnach ist die Allianz aus Verbrauchersicht am stärksten, gefolgt von Zurich und Axa. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Rangfolge teils deutlich verändert.

Seit einigen Jahren analysiert Professor Dr. Hermann Weinmann von der Hochschule Ludwigshafen am Rhein die Qualität der acht umsatzstärksten Lebensversicherer aus dem Lager der Vereine auf Gegenseitigkeit (VersicherungsJournal 3.12.2019) und die insgesamt zwölf größten Gesellschaften 30.9.2019).

Über die diesjährigen Ergebnisse (auf Basis der Geschäftsberichte 2019) berichtet das Handelsblatt.

Allianz Lebensversicherung erneut „sehr gut“

Sieger des Vergleichs ist beim Verbraucherurteil erneut die Allianz Lebensversicherungs-AG mit 800 (Vorjahr 700) Punkten von theoretisch 1.000 erreichbaren. Schlusslicht ist wie im Vorjahr der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G.

Dazwischen hat sich die Rangfolge verändert. Die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG hat die Nürnberger Lebensversicherung AG vom zweiten Platz verdrängt. Die Axa Lebensversicherung AG kletterte von Position fünf auf drei und zog ebenfalls an der Nürnberger vorbei. Dahinter folgt Neueinsteiger Cosmos Lebensversicherungs-AG. Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. blieb auf Rang sechs.

Die im Vorjahr an vierter Stelle liegende R+V Lebensversicherung AG rutschte auf sieben ab. Dahinter rangiert die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, die zuvor Vorletzte war. Dahinter liegen die Württembergische Lebensversicherung AG und die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (vormals Aachenmünchener, 2.7.2020), die sich um zwei Plätze verschlechtert hat. Neuling SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG landete auf dem vorletzten Rang.

Verbrauchernoten der zwölf größten Lebensversicherer Versicherer 2020 2019 Verbraucher-Note Punkte Verbraucher-Note Punkte Allianz sehr gut (1,0) 800 gut (1,3) 700 Zurich gut (1,7) 700 gut (1,7) 650 Axa gut 2,0() 650 befriedigend (2,7) 525 Nürnberger gut (2,3) 600 gut (1,7) 650 Cosmos gut (2,3) 600 - - Alte Leipziger gut (2,3) 550 befriedigend (2,7) 500 R+V befriedigend (2,7) 500 gut (2,0) 600 Bayern-Versicherung befriedigend (3,0) 450 ausreichend (3,7) 350 Württembergische befriedigend (3,0) 450 befriedigend (3,0) 450 Generali Deutschland befriedigend (3,3) 400 befriedigend (3,3) 400 SV befriedigend (3,3) 400 - - Debeka ausreichend (3,7) 450 ausreichend (4,0) 300

Zwei Run-off-Lebensversicherer gehören nicht mehr zu den zwölf Größten

Nicht mehr bei den zwölf Branchengrößen dabei sind in diesem Jahr die im Run-off gelandeten Ergo Lebensversicherung AG sowie die Proxalto Lebensversicherung AG (früher Generali, 1.7.2019).

Zu der in letzter Zeit wiederholt gestellten Frage nach der Pleitegefahr bei Lebensversicherern zitiert das Handelsblatt aus der Untersuchung. „Der Weg in die Insolvenz ist nach heutigem Stand in keinem Fall für die untersuchten Unternehmen auch nur annäherungsweise erkennbar.“

„Insgesamt stehen die zwölf größten deutschen Lebensversicherer vergleichsweise solide da“, sagte Weinmann der Zeitung.

Ausführlich legt er seine Studie in der Zeitschrift für Versicherungswesen dar.