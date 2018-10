Die besten der zwölf größten Lebensversicherer

1.10.2018 – Für die Analyse „Was machen die Lebensversicherer mit dem Geld ihrer Kunden?“ hat Professor Dr. Hermann Weinmann erneut die zwölf größten Anbieter untersucht. Daraus ging wie im Vorjahr die Allianz als Spitzenreiter hervor. Die Teilergebnisse haben sich teilweise deutlich verändert.

Hermann Weinmann

(Bild: Hochschule

Ludwigshafen am Rhein)

Seit einigen Jahren analysiert Professor Dr. Hermann Weinmann von der Hochschule Ludwigshafen am Rhein die Qualität der acht umsatzstärksten Lebensversicherer aus dem Lager der Vereine auf Gegenseitigkeit (VersicherungsJournal 8.1.2018) und die insgesamt zwölf größten Gesellschaften (VersicherungsJournal 4.10.2017).

In den Ausgaben 18 und 19/2018 der Zeitschrift für Versicherungswesen hat der Wissenschaftler seine Auswertung der Geschäfts- und Solvabilitätsberichte 2017 sowie der Ertragsquellen nach § 15 MindZV veröffentlicht.

Zum Kreis der zwölf umsatzstärksten Lebensversicherer gehörte 2017 auch die HDI Lebensversicherung AG, die im Jahr zuvor auf Rang 14 lag. Sie löst die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG ab, nachdem diese fünf Plätze verloren hatte (VersicherungsJournal 11.5.2018). Ursache für den Einbruch der Prämieneinnahmen waren in erster Linie die mehr als halbierten Einmalbeiträge (VersicherungsJournal 22.5.2018).

Risikoergebnis-Reserve ersetzt die Überschussreserve-Quote

Die Analyse „Was machen die Lebensversicherer mit dem Geld ihrer Kunden?“ basiert weiterhin auf den betriebs-wirtschaftlichen Erfolgen der Versicherer und dem Anteil daran, der den Kunden zugestanden wird.

Wie im Vorjahr hat Weinmann jetzt erneut die Systematik seiner Analyse weiterentwickelt. In die Bewertung einbezogen wurde erstmals das Risikoergebnis im Verhältnis zu den Kapitalanlagen (Risikoergebnis-Reserve). Diese Kennziffer ersetzt die bisher ausgewertete Überschussreserve-Quote.

Vergangenheits- und Zukunftsindikatoren

Zum Bewerten des betriebs-wirtschaftlichen Erfolgs der Unternehmen verwendet der Wissenschaftler fünf gleich gewichtete Kennzahlen, von denen er die ersten drei als Vergangenheits-Indikatoren und die beiden anderen als Zukunfts-Indikatoren bezeichnet.

Die jeweils höchste Punktzahl bekamen die Lebensversicherer

ab einer Rohüberschuss-Marge von 16,01 Prozent,

ab einer „Rendite“ von 3,01 Prozent (Ertragskraft und Risikoergebnis-Reserve) ,

mit einer erweiterten Betriebskosten- und Abschlusskostenquote nach „individueller Abwägung“,

ab einer Risikoergebnis-Reserve ab 0,81 Prozent, und

ab einer Bewertungsreserven-Quote von 20,01 Prozent.

Allianz betriebswirtschaftlich am erfolgreichsten

Dabei kommt die Allianz Lebensversicherungs-AG auf die höchste Punktzahl von 750. Daraus leitet Weinmann das betriebswirtschaftliche Urteil „sehr stark“ ab. R+V Lebensversicherung AG und Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG sind demnach „stark“.

Mehr Verlierer als Gewinner

Die Nürnberger und die R+V sind die einzigen Gesellschaften des Vergleichs, die gegenüber dem Vorjahr eine höhere Gesamtpunktzahl erhielten.

Das Feld der Verlierer wird erneut angeführt von der Debeka (minus 150 Punkte), gefolgt von Axa und Generali (jeweils minus 100), sowie Alte Leipziger und Ergo (jeweils minus 50 Punkte).

Kunden erhalten sehr unterschiedliche Überschussanteile

Für die Kunden relevant ist, in welchem Maß sie am Erfolg ihres Vertragspartners teilhaben. Gesetzlich vorgeschrieben ist mindestens ein Anteil von 90 Prozent an den Kapitalerträgen und den Risikogewinnen sowie 50 Prozent vom übrigen Ergebnis. Tatsächlich war der Anteil der Versicherungsnehmer am gesamten Rohüberschuss (einschließlich Direktgutschrift) der Lebensversicherer im vergangenen Jahr sehr unterschiedlich.

Debeka und HDI haben die in 2017 erwirtschafteten Rohüberschüsse vollständig ihren Kollektiven gutgeschrieben. Am wenigsten an den Rohüberschüssen ihrer Lebensversicherer beteiligt wurden die Kunden von Ergo (62,9 Prozent) und R+V (79,4 Prozent).

Vorjahres-Schlusslicht Bayern-Versicherung erhöhte die Partizipation um gut zehn Prozentpunkte auf 72,8 Prozent. Am stärksten reduziert haben Ergo um mehr als 35 Prozentpunkte, R+V um mehr als 30 Prozentpunkte und Generali um mehr als 20 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent.

Allein die Allianz ist aus Verbrauchersicht „sehr gut“

Am Schluss der umfangreichen Berechnungen steht ein Verbraucherurteil nach Art von Schulnoten. Es berücksichtigt den betriebs-wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen, deren Finanzstärke und die Partizipation der Kunden an den Überschüssen.

Neben der Beteiligung der Versicherungsnehmer an den Rohüberschüssen hat Weinmann eine zweite Partizipationsquote herangezogen, bei der die Beteiligung der Kunden am Rohüberschuss und am Rohüberschuss unter Berücksichtigung des rechnungsmäßigen Zinsaufwands herangezogen werden. Dabei wird auch die Zuführung zur Zinszusatzreserve berücksichtigt. Hier liegen Debeka und HDI vorne, Schlusslicht ist R+V.

Alleiniger Spitzenreiter aus Verbrauchersicht ist nach den Berechnungen des Wissenschaftlers – wie im Vorjahr – die Allianz. Sie erhielt die Note „sehr gut“. Auf Platz zwei und drei liegen als einzige „gute“ Lebensversicherer R+V und Zurich.