Die besten Basisrenten im Handelsblatt-Vergleich

12.8.2020 – In ihrer Online-Ausgabe hat die Zeitung in Zusammenarbeit mit Franke und Bornberg ein Ranking von Rürup-Rentenversicherungen erstellt. Neun Lebensversicherer erhielten die Note „sehr gut“. Die höchsten Punktzahlen in den untersuchten Kategorien erreichten Allianz, Continentale, Ergo Vorsorge, Europa und Hansemerkur.

Das Handelsblatt hat auf seiner Internetseite den Beitrag „Steuerlich attraktiv: Welche Rürup-Rente-Produkte besonders gut abschneiden“ veröffentlicht. Der Vergleich umfasst geförderte Policen in verschiedenen Varianten von 23 Anbietern.

So wurde bewertet

Die Auswertung basiert auf Daten der Franke und Bornberg GmbH für das Beispiel einer 32-jährigen Musterperson, die 35 Jahre lang monatlich 200 Euro in die Versicherung einzahlt.

Maßgeblich für das Ranking waren die Finanzkraft der Anbieter laut Analyse des Map-Reports, das Produktrating von Franke und Bornberg und die Rentenhöhe. Die Daten wurden nach einem nicht offen gelegten Verfahren in Punkte und Noten umgerechnet.

Neun Lebensversicherer mit „sehr gut“

Insgesamt erhielten in vier verschiedenen Kategorien folgende neun Lebensversicherer für ihre Produktangebote ein „sehr gut“:

Die Top-Angebote in den Bereichen Index-Klassik und Fonds

Im Segment „Index-Klassik“ sind drei Offerten von zwei Gesellschaften „sehr gut“. Hierzu gehören die „Ergo Basis-Rente Index“ der Ergo Vorsorge (100 Punkte) und „Allianz Index Select“ sowie „Allianz Index Select Plus“ (jeweils 95 Punkte).

In der Kategorie „Fonds“ liegt der „Fondsbasierte Tarif E-FBR“ der Europa mit 97 Punkten an der Spitze. Dahinter folgen die „Ergo Basis-Rente Balance (Fonds)“ der Ergo Vorsorge sowie „Genius BasisRente Tarif FBRH“ der Württembergischen mit jeweils 90 Punkten. Ebenfalls ein „sehr gut“ erhielten die „BasisRente Invest BRI“ (Continentale, 86 Punkte) und „BasisRente InvestFlex mit Garantie Tarif BVRF1U“ (Allianz, 85 Punkte).

Dies sind die „sehr guten“ hybriden Basisrenten

In der Kategorie „Hybrid (100 Prozent Beitragsgarantie)“ erzielten die „BasisRente Invest Garant Tarif BRIG“ der Continentalen und „BasisRente KomfortDynamik Tarif BVRFKU1U.GD“ der Allianz mit je 95 die höchste Punktzahl.

Ebenfalls ein „sehr gut“ vergaben die Analysten für die Produkte „BasisRente InvestFlex mit Garantie Tarif BVRF1U.GD“ (Allianz, 90 Punkte), „BasisRente Invest Garant Tarif BRIG|GarantiePlus“ (Continentale, 86 Punkte) sowie „Genius BasisRente Tarif FBRH“ (Württembergische, 85 Punkte).

Von den hybriden Policen mit 80-prozentiger Beitragsgarantie wurden folgende Angebote mit „sehr gut“ bewertet:

„Basis Care Invest mit Kapitalerhalt Tarif RB“ (Hansemerkur, 94 Punkte),

„BasisRente InvestFlex mit Garantie Tarif BVRF1U.GD“ (Allianz, 90 Punkte)

„AL-RenteFlex Tarif AR75 (Hybrid)“ (Alte Leipziger, 88 Punkte),

„BasisRente Invest Garant Tarif BRIG“ (Continentale, 87 Punkte),

„BasisRente performance-safe Tarif 89“ (Stuttgarter, 87 Punkte),

„MeinPlan Basisrente mit individuellem Beitragserhalt Tarif FBRV“ (LV 1871, 86 Punkte),

„Ergo Basis-Rente Balance (Hybrid)“ (Ergo Vorsorge, 85 Punkte).

Weitere Untersuchungen zur Rürup-Rente

Die mit sieben „sehr guten“ Basisrenten-Offerten auszeichnete Allianz ist auch der uneingeschränkte Favorit der unabhängigen Versicherungsvermittler. Dies hat die Auflage IV/2019 der Studienreihe „Asscompact Trends“ gezeigt.

Die Untersuchung wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Basis für die angesprochene Auflage ist eine zwischen Ende September und Mitte Oktober 2019 durgeführte Onlinebefragung von 422 Maklern und Mehrfachvertretern (VersicherungsJournal 25.2.2020).

Auch die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) nimmt regelmäßig Rürup-Renten unter die Lupe. In der aktuellen Ratingauflage erzielten 24 Angebote von elf Lebensversicherern die Höchstnote „exzellent“. Auf dem Prüfstand standen 90 Offerten von 38 Anbietern (10.12.2019).

Trendumkehr beim Neuzugang

Im vergangenen Jahr hatten die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Lebensversicherer einen Neuzugang von 83.700 Basisrenten-Verträgen zu verzeichnen. Dies ist der Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2020“ (PDF, 730 KB) zu entnehmen.

Der Neuzugang fiel damit erstmals nach elf Rückgängen wieder höher aus als im Jahr zuvor. Allerdings fiel das Neugeschäftsvolumen 2012 noch mehr als doppelt so hoch aus. 2011 waren es letztmals über 200.000 Neuverträge, 2007 sogar noch über 300.000. Der Gesamtbestand liegt nach GDV-Angaben bei rund 2,32 Millionen Rürup-Renten-Verträgen.