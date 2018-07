Die besten Basisrenten

26.7.2018 – Im aktuellen Rating von Rürup-Renten des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung erzielte die Allianz in vier Kategorien und die Europa in zwei Kategorien die beste Note. Untersucht wurden 97 Tarife von 40 Anbietern.

Im vergangenen Jahr ist der Neuzugang von Basisrenten-Verträgen mit 81.200 eingelösten Versicherungsscheinen erneut deutlich geringer ausgefallen als im Jahr zuvor. Das zeigt die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichte Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2018“ (VersicherungsJournal 5.7.2018, 11.7.2018)

2011 waren es noch über 200.000 Neuverträge, 2007 sogar noch über 300.000 (VersicherungsJournal 19.6.2018). Der Bestand erhöhte sich damit auf 2,137 Millionen Verträge. Im vergangenen Jahr war erstmals die Marke von zwei Millionen übertroffen worden, 2009 waren es erstmals über eine Million Policen.

Für die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) sind diese Absatzprobleme unverständlich. Denn der Einstieg in die Basis-Rente lohne sich mit zunehmendem Einkommen, da Versicherte die Steuervorteile für ihre Altersvorsorge nutzen könnten. Das hat IVFP-Geschäftsführer Professor Michael Hauer schon mehrfach erläutert (VersicherungsJournal 3.12.2013, 19.9.2016).

Steuerbegünstigungen als Vertriebsargument

Nach Ansicht von Frank Nobis, ebenfalls Geschäftsführer des Instituts, können und sollten die Vorteile einer Basis- oder Rürup-Rente bei der Vorsorgeberatung von Selbstständigen auf jeden Fall berücksichtigt werden.

„Versicherte, die vor dem Jahr 2040 in Rente gehen, müssen nämlich nur einen Teil ihrer Basisrente mit ihrem persönlichen Steuersatz versteuern. Im Jahr 2018 liegt die Quote bei 76 Prozent. Diese steigt dann jedes Jahr um zwei Prozent an, bis die Rente im Jahr 2040 in vollem Umfang versteuert werden muss“, so Nobis.

Demgegenüber steige der Steuervorteil auf der Beitragsseite ebenfalls jährlich um zwei Prozent. Derzeit könnten Beiträge zur Basisrente in Höhe von 86 Prozent des Höchstbetrages von 23.712 Euro (47.424 Euro bei Verheirateten) als Sonderausgaben steuerlich abgesetzt werden.

„Diese steuerliche Wirksamkeit steigt durch die sogenannte ‚Rürup-Treppe‘ jedes Jahr an, bis im Jahr 2025 100 Prozent erreicht sind. Mit einer Fondspolice können die Steuervorteile zusätzlich mit höheren Renditechancen kombiniert werden“, erläutert der IVFP-Geschäftsführer anlässlich der Veröffentlichung des aktuellen Basisrenten-Rating des Instituts.

So wurde bewertet

Für dieses hat das IVFP 97 Tarife klassischer und fondsgebundener Ausprägung von 40 Anbietern unter die Lupe genommen. Nachdem sich im vergangenen Jahr die Anzahl der angebotenen klassischen Produkte um etwa 40 Prozent verringert hatte (VersicherungsJournal 20.12.2017), reduzierte sich die Zahl aktuell nicht weiter.

Die Untersuchung basiert auf 71 Einzelkriterien in den Bereichen Sicherheit, Rendite, Flexibilität und Transparenz. Für die Gesamtnote wurden die Unternehmensqualität und die Rendite mit jeweils 35 Prozent gewichtet, die Flexibilität mit 20 Prozent und der Bereich Transparenz/ Service mit zehn Prozent.

Details zur Ratingmethodik und den einzelnen Bewertungskriterien können in den Informationen zum Ratingverfahren (PDF, 609 KB) nachgelesen werden.

Die besten klassischen Tarife

Bei den klassischen Tarifen erzielte erneut die Europa Lebensversicherung AG (Tarif „E-BR – Rentenversicherung zur Basisversorgung“) mit der Gesamtnote 1,1 die beste Bewertung. Am zweibesten schnitt die Hannoversche Lebensversicherung AG („Basisrente“) ab.

Rang drei mit der Gesamtnote 1,5 ging an die Continentale Lebensversicherung AG („Continentale BasisRente Classic“). Dahinter folgen gleichauf die R+V Lebensversicherung AG („R+V-Basis-Rente“), der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. („Basisrente“) und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. („BasisRente classic“).

In den Teilbereichen Rendite und Transparenz schnitt die Europa mit der Höchstnote 1,0 am besten ab. Am flexibelsten sind die beiden Produkte der Europa und der Hannoverschen (jeweils 1,2), während sich im Teilbereich Unternehmen die R+V gegen die Konkurrenz durchsetzte.

Bild: IVFP

Allianz siegt im Segment „Klassik Plus“

In der Kategorie „Klassik Plus“ liegt die Allianz Lebensversicherungs-AG („Allianz BasisRente Perspektive“) an der Spitze (Gesamtnote: 1,3). Rang zwei teilen sich die „Continentale BasisRente Classic Pro“ und die „Continentale BasisRente Classic Balance“ mit der Gesamtnote 1,5.

In Sachen Unternehmen und Rendite setzte sich die Allianz durch, während die Hansemerkur Lebensversicherung AG („Basis Care“) am transparentesten und flexibelsten ist. Hinsichtlich der Flexibilität teilt sich die Hansemerkur den Spitzenplatz mit der Neuen Leben Lebensversicherung AG („Aktivplan Basis“).

Bild: IVFP

Die besten fondsgebundenen Tarife mit Garantien

Unter den fondsgebundenen Basisrenten-Tarifen mit Beitragsgarantie belegt die Allianz mit der „Allianz BasisRente InvestFlex“ (Gesamtnote 1,1) den Spitzenplatz. Dahinter folgt mit 1,3 die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. („Basisrente AL_RENTEFlex“). Gleich fünf Produkte erhielten die Gesamtnote 1,4. Hierzu gehören die

Die Allianz bekam die bestmögliche Teilnote in den Kategorien Unternehmen sowie Rendite und liegt auch in Sachen Transparenz an der Spitze. Am flexibelsten sind die Produkte der Swiss Life sowie der Stuttgarter.

Die besten fondsgebundenen Tarife ohne Garantien

Bei den fondsgebundenen Basisrenten-Tarifen ohne Beitragsgarantie erzielte die Europa („E-FBR – Fondsgebundene Basis Rentenversicherung“) mit 1,2 die beste Gesamtnote. Die Allianz („Allianz BasisRente InvestFlex“) bekam eine Gesamtnote von 1,3, die Württembergische Lebensversicherung AG („Genius BasisRente“) wurde mit 1,4 bewertet.

In Sachen Rendite schnitten die Württembergische und die Europa am besten ab (Teilnote jeweils 1,2). Bei der Transparenz hatten die Europa und die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG („Basis-Rente Aktiv“) gemeinsam die Nase vorn.

Die Höchstnote im Bereich Unternehmen erzielte die Allianz, im Segment Flexibilität das Swiss-Life-Produkt, die „Performer Basisrente“ der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) sowie die „Fondsgebundene Basis-Rente“ der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.

Die besten Indexpolicen

Bei den Basisrenten-Indexpolicen belegt ebenfalls die Allianz mit der „Allianz BasisRente IndexSelect Plus“ den Spitzenrang. (Gesamtnote 1,0). Dicht dahinter (jeweils 1,2) folgen die „Allianz BasisRente IndexSelect“ und die „Relax BasisRente Classic“ der Axa.

In den Teilbereichen Unternehmen, Rendite und Flexibilität setzte sich jeweils die „Allianz BasisRente IndexSelect Plus“ mit der Bestnote 1,0 gegen die Konkurrenz durch. In Sachen Rendite teilt sich die Allianz den Spitzenplatz mit der Axa. Am transparentesten ist die „R+V BasisRente IndexInvest“ (1,0).

Bei den „Comfort-Tarifen“ setzte sich die Allianz „BasisRente Komfort Dynamik“ gegen die „VarioInvest BasisRente“ der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG durch.

Eine Übersicht über die besten Tarife in den einzelnen Kategorien inklusive der Teilnoten in den vier Untersuchungsbereichen ist auf dieser Interseite zu finden.

Änderungsmöglichkeiten

Im Rahmen des Ratings wurden unter anderem untersucht, ob es vor beziehungsweise bis zum Rentenbeginn eine Änderungsmöglichkeit (wie etwa eine Wechseloption in eine andere Todesfall-Absicherungsart, zum Beispiel von Rentengarantiezeit in Restkapitalverrentung) für die vereinbarte Todesfallleistung nach Rentenbeginn gibt.

Dies ist nach Ansicht des IVFP ein sehr wichtiges Kriterium, da der Kunde so die Möglichkeit hat, seine Absicherung an veränderte Lebensumstände anzupassen, wie etwa den Einschluss einer Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung nach Heirat.

Ergebnis: Eine Anpassung ist weiterhin bei 83 Prozent der untersuchten Tarife möglich, lediglich sechs Gesellschaften bieten keine entsprechende Möglichkeit an, wie aus den exklusiv für das VersicherungsJournal zusammengestellten Detaildaten hervorgeht.

Fondsauswahl

Weitere Ratingkriterien waren die Fondsauswahl im Allgemeinen und die ETF-Auswahl im Speziellen. Trotz eines allgemein zu beobachtenden Rückgangs bei der Fondsauswahl hat immer noch über die Hälfte der Tarife mehr als 40 Fonds im Portfolio. Bei einem weiteren knappen Drittel sind es zehn bis 40 Fonds.

ETFs hat etwa jedes dritte getestete Produkt im Angebot. Bei jedem zehnten Tarif sind es ein bis drei ETFs, bei gut der Hälfte sogar mehr als drei. Wie das Institut weiter erläuterte, wird bei 60 Prozent der Produkte mindestens ein ETF angeboten, dessen TER unter 0,3 Prozent liegt.

Kosten für Zuzahlungen

Zu den Kriterien gehörten ferner die Kosten für Zuzahlungen und die Beitragsfreistellung nach zehn Jahren. Kriterien für den Basisfall waren nach Institutsangaben eine 30-jährige Laufzeit, ein Rentenbeginn mit 67 Jahren, eine Beitragsrückgewähr in der Ansparphase sowie fünf Jahre Rentengarantiezeit in der Rentenphase.

Eine Zuzahlung von 2.000 Euro ist laut den IVFP-Detaildaten bei nicht einmal jedem 20. Tarif ohne Gebühr möglich. Rund 60 Prozent verlangen bis zu 150 Euro, bei knapp 30 Prozent werden bis zu 200 Euro fällig. Bei dem verbleibenden Fünfzehntel der Tarife liegen die Kosten bei über 200 Euro.

Bei den Kostenangaben sind Verwaltungs- und laufende Kosten nicht berücksichtigt, vielmehr werden nur die einmaligen Kosten aufgeführt. Deshalb empfiehlt das Institut für den Fall der Fälle eine Nachfrage beim Versicherer.