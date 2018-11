Die Berufsgenossenschaft und der Wanderunfall

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Ein Beschäftigter war bei einer Umschulungsmaßnahme wegen des Scherzes eines Mitschülers zu Schaden gekommen. Als er Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen wollte, kam es zum Streit. mehr ...

20.9.2018 –

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung hat am Mittwoch Halbjahreszahlen zum Unfallgeschehen veröffentlicht. In den verschiedenen Bereichen gab es in den ersten sechs Monaten höchst unterschiedliche Entwicklungen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...