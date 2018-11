Die beliebtesten Hausratversicherer aus Vermittlersicht

19.11.2018 – Die Ammerländer ist der eindeutige Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von Hausratversicherungen geht. Dahinter folgen die Haftpflichtkasse und die VHV Allgemeine, wie die Asscompact Trends III/2018 zeigen.

Im vergangenen Jahr haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Versicherer das Beitragsaufkommen in der Hausratversicherung um 2,4 Prozent auf 3,06 Milliarden Euro gesteigert.

Dies entspricht einem Anteil von unverändert rund 4,5 Prozent am gesamten Prämienaufkommen in der Schaden-/ Unfallversicherung. Dieses hat 2017 laut dem „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2018“ um 2,9 Prozent auf knapp 68,32 Milliarden Euro zugenommen.

Lukratives Geschäft

Zwischen 2010 und 2017 gab es einen Beitragszuwachs von 410 Millionen Euro beziehungsweise fast einem Sechstel. Auch die Vertragszahl hat im Beobachtungszeitraum zugenommen – und zwar um rund ein Zwanzigstel beziehungsweise etwa 1,2 Millionen auf 26,0 Millionen.

Für die Versicherungswirtschaft ist der Versicherungszweig Hausrat schon seit vielen Jahren ein lukratives Geschäft, da Anbieter dort hohe Gewinne schreiben. 2017 waren es über 20 Cent Beitrags-Euro (Combined Ratio: 79,9 Prozent). In den sechs Jahren zuvor verdienten die Gesellschaften „nur“ zwischen 20 und 16 Cent pro Beitrags-Euro (VersicherungsJournal 7.11.2018).

Dritter Platz in der Produkthitparade

Auch im unabhängigen Vermittlermarkt gehört die Hausratversicherung zu den Stützen im Geschäft. Dies zeigt die quartalsweise durchgeführte Studienreihe Asscompact Trends der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH.

Grundlage der aktuellen Auflage III/2018 ist eine im Juli durchgeführte Onlinebefragung von 400 Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen. In der Hitparade der insgesamt 39 abgefragten Produktlinien landet die Hausratversicherung aktuell auf dem dritten Platz. Zwei von drei Befragten berichteten von einem „(sehr) guten“ Absatz im zweiten Quartal (VersicherungsJournal 7.9.2018).

Im Rahmen der Untersuchung werden auch die favorisierten Anbieter in den einzelnen Produktlinien ermittelt. Dabei können sie über ein Drop-Down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingegeben.

Die Vermittlerfavoriten in Hausrat

In der Hausratversicherung liegt die Ammerländer Versicherung VVaG mit einem Anteil an den Favoritennennungen von über einem Sechstel an der Spitze.

Jeder achte Befragte votierte für die Haftpflichtkasse VVaG, knapp jeder neunte für die VHV Allgemeine Versicherung AG. An vierter Stelle folgt die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, die etwa jeder dreizehnte unabhängige Vermittler als Favorit nannte.

Auf- und Absteiger

Die Ammerländer verteidigte zum dritten Mal ihre Führungsposition, die sie in der Auflage IV/2017 von der Haftpflichtkasse übernommen hatte. Letztere zog aktuell wieder an der VHV vorbei auf den zweiten Platz. Die Interrisk belegt zum fünften Mal in Folge die vierte Position. Die Basler Sachversicherungs-AG überholte die Axa Versicherung und findet sich nun an fünfter Stelle wieder.

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, die zwei Quartale zuvor nur auf dem 17. Rang gelegen hatte, schaffte mit Platz sieben den Wiedereinzug in die Top Ten. Diesen teilen sich die Kölner mit dem Deckungskonzept-Anbieter Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH, der sich um zwei Positionen verbesserte.

Von sieben auf neun abwärts ging es für die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland. Die Rhion Versicherung AG, die zwei Quartale zuvor noch an siebter Stelle gelegen hatte, findet sich erneut auf Rang neun wieder. Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die 145-seitige Studie „Asscompact Trends III/2018“ kann für 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Hausratversicherung

An die VHV, die Ammerländer und die Haftpflichtkasse liefern unabhängige Vermittler auch das mit Abstand meiste Geschäft. Dies zeigt eine weitere, im Sommer veröffentlichte Untersuchung von BBG und IVV (VersicherungsJournal 6.8.2018).

Weiteres Ergebnis der „Marktstudie Privates Schaden-/ Unfallgeschäft 2018“: Die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in der Sparte Hausrat bringen die Makler und Mehrfachvertreter der NV-Versicherungen VVaG entgegen. Die Haftpflichtkasse landete an dritter, die Ammerländer an fünfter und die VHV an neunter Stelle (VersicherungsJournal 18.10.2018).

Die Ammerländer und die Haftpflichtkasse gehören darüber hinaus zusammen mit acht weiteren Gesellschaften auch zu den fairsten Anbietern aus Kundensicht. Dies hat eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung der Servicevalue GmbH in Kooperation mit Focus-Money ergeben (VersicherungsJournal 17.10.2018).