Die beliebtesten Fondspolicen-Anbieter aus Maklersicht

27.9.2018 – Die Alte Leipziger ist der favorisierte Anbieter der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von Fondspolicen geht. Dahinter folgen die Canada Life und die Allianz. Das zeigen die Asscompact Trends III/2018.

Knapp jeder 20. neu abgeschlossene Lebensversicherungs-Vertrag war nach Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im vergangenen Jahr in die Kategorie Fondspolicen einzuordnen.

In etwa genauso groß ist der Anteil am Gesamtbestand an Hauptversicherungen (VersicherungsJournal 5.7.2018, 11.7.2018). Bei manchen Anbietern ist der Anteil allerdings auch sehr viel höher (VersicherungsJournal 26.6.2018).

Wichtigster Absatzkanal für Fondspolicen ist der Bankenvertrieb, gefolgt von den unabhängigen Vermittlern. Dies zeigt Detaildaten aus dem Vertriebswege-Survey Leben des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson, in dem die Neugeschäftsanteile (nach APE) der verschiedenen Vertriebswege analysiert werden (VersicherungsJournal 15.1.2018).

Fondspolicen bei unabhängigen Vermittlern nur im Mittelfeld

Allerdings gehören fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen im unabhängigen Vertrieb nicht zu den Top-Produkten, was den Absatz betrifft. Dies geht aus den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends hervor.

Die Studienreihe wird vierteljährlich von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt und beruht jeweils auf einer Online-Umfrage unter mehreren Hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

In der aktuellen Auflage III/2018, die auf eine Befragung von 400 unabhängigen Vermittlern basiert, kommen Fondspolicen über einen Mittelfeldplatz nicht hinaus. Das Geschäft lief bei etwa vier von zehn Befragten „(sehr) gut“ – aber auch bei fast jedem vierten Vermittler „(sehr) schlecht“ (VersicherungsJournal 7.9.2018).

Allerdings schneiden die anderen privaten Vorsorgeprodukte noch – teilweise deutlich – schlechter ab. In den davor veröffentlichten Auflagen sah es nicht wesentlich anders aus (VersicherungsJournal 13.6.2018, 2.3.2018). Eine weitere Asscompact-Untersuchung belegt ebenfalls, dass Fondspolicen zu den am häufigsten vermittelten privaten Vorsorgelösungen gehören (VersicherungsJournal 6.10.2017).

Die Favoriten im unabhängigen Vertrieb

Im Rahmen der Untersuchung werden die Vermittler auch nach ihre persönlichen Favoriten in 39 Produktlinien gefragt. Dabei können sie über ein Drop-Down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingegeben.

In der Produktgruppe fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherung liegt die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. auf dem Spitzenplatz. Mehr als jeder sechste Befragte nannte die Gesellschaft aus Oberursel als ihren Favoriten.

Dahinter folgt die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, für die rund jeder siebte unabhängige Vermittler votierte. Den Bronze-Rang sicherte die Allianz Lebensversicherungs-AG mit einem Anteil an den Favoritennennungen von etwa einem Neuntel.

Aufsteiger und Absteiger

Während die Alte Leipziger bereits seit vielen Quartalen die Spitzenposition einnimmt, holte sich die Canada Life den zweiten Platz von der Allianz zurück. Diesen hatte sie zwei Quartale zuvor an den Marktführer in der Lebensversicherung (VersicherungsJournal 27.8.2018, 17.8.2018) verloren.

An vierter und fünfter Stelle liegen zum wiederholten Male die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Vom sechsten auf den achten Platz abwärts ging es für die Nürnberger Lebensversicherung AG.

Einen großen Sprung nach oben (von zwölf auf sechs) machte die Condor Lebensversicherungs-AG. Um jeweils einen Rang verbesserten sich die Continentale Lebensversicherung AG (auf sechs), die Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance Limited (von neun auf acht) sowie die WWK Lebensversicherung a.G. (von elf auf zehn).

Bezugsquelle

Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die 145-seitige Studie „Asscompact Trends III/2018“ kann für 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.