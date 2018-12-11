Die Bayerische will Vermittler zu Risikoberatern machen

29.1.2026

Die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG hat für Eigentümer von Einfamilienhäusern verschiedene Deckungen in dem Paket „PrimeHome“ gebündelt. Es besteht obligatorisch aus einer Privathaftpflicht- und einer Hausratversicherung. Optional sind Tierhalter- und Grundeigentümer-Haftpflichtschutz, Glasversicherung, Unfallschutz, Wohngebäudeversicherung und Rechtsschutz.

Die Komponenten Hausrat und Wohngebäude sind Allgefahrendeckungen. Neben dem reinen Versicherungsschutz setzt die Bayerische in den Sparten Hausrat, Wohngebäude und Unfall „den Fokus auf die Vermeidung von Schäden“. So wird ein Wasserstopsystem angeboten und Zuschüsse für Prävention bis 450 Euro binnen drei Jahren.

Vertriebsvorstand Martin Gräfer (Bild: die Bayerische)

Die Preise haben sich nach Unternehmensangaben gegenüber den Vorläufertarifen je nach Risiko erhöht oder ermäßigt. „Durch den Verbundrabatt lohnt es sich aber auf jeden Fall mehrere Risiken bei uns zu versichern, dadurch wird die Absicherung meist günstiger als zu unseren bisherigen Tarifen“, wird ergänzt. Auch die Annahmerichtlinien wurden „neu gestaltet und verbessert“. So würden jetzt bis zu 70 Jahre alte Gebäude ohne Sanierungsnachweis gezeichnet.

Die Vertreter des Versicherers können sich zu „Zertifizierten PrimeHome-Beratern“ ausbilden lassen. Sie können dann Gebäude eingeständig bewerten, exklusive Prämienrabatte von bis zu 25 Prozent vergeben, Risiken außerhalb klassischer Annahmerichtlinien zeichnen und verfügen über Schadenregulierungsvollmachten.

„Damit wird der Versicherungsvermittler zum Risikoberater für das Zuhause“, so der Versicherer. Für die unabhängigen Vertriebspartner gilt nach Angaben eines Unternehmenssprechers: „Bisher werden Makler noch nicht als PrimeHome-Berater ausgebildet. Das Konzept sowie die Vollmachten müssen erst auf die Anforderungen der Makler und deren Status angepasst werden.“

