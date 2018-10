Die Bayerische verbessert ihre BU-Versicherung

18.10.2018 – Die Berufsunfähigkeits-Versicherung Tarifs „BU PROTECT“ wurde per Anfang Oktober vor allem in Details überarbeitet. Hinzugekommen sind mehrere spezielle Nachversicherungs-Garantien. Jetzt ist zudem eine Art „Anwartschafts-Versicherung“ sinnvoll umsetzbar, schreibt Versicherungsmakler Philip Wenzel in seinem Gastkommentar.

WERBUNG

Die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (die Bayerische) hat zum 1. Oktober ihre Bedingungen in der Berufsunfähigkeits-Versicherung (BUV) nachbessert. Das betrifft alle vier Varianten des Tarifs „BU PROTECT“: „Smart“, „Komfort“, „Komfort Plus“ und „Prestige“.

„Smart“ mit abstrakter Verweisung

Die „Smart“-Variante setzt nach wie vor für die Leistung die Prognose einer dauerhaften Berufsunfähigkeit voraus. Allerdings bei einer Fiktion von nur sechs Monaten, das heißt, wenn die Berufsunfähigkeit (BU) tatsächlich schon seit mindestens sechs Monaten bestand und fortbesteht. Außerdem ist hier die abstrakte Verweisung möglich.

Das kann im Leistungsfall vor allem dann unangenehm werden, wenn der bei Eintritt der BU ausgeübte Beruf keine besondere Ausbildung verlangt oder ein besonders hohes Gehalt erzielt wurde. Denn auch die abstrakte Verweisung müsste die Lebensstellung, den Bildungsstand und das Einkommen berücksichtigen.

„Prestige“ schützt vor Fehlkalkulation

Die Variante „Prestige“ verzichtet auf die Anwendung des § 163 VVG. Das bedeutet, dass bei einer Fehlkalkulation die Prämie nicht über den Brutto-Beitrag angepasst werden dürfte.

Außerdem gibt es hier die Möglichkeit, in den ersten fünf Jahren ohne besonderen Anlass die Nachversicherungs-Garantie zu ziehen. Ebenso ist eine einmalige Leistung bei Eintritt einer schweren Krankheit von drei Monatsrenten bei gleichzeitiger BU oder die Leistung von sechs Monatesrenten, wenn nur eine der versicherten Krankheiten vorliegt.

„Komfort“ für Beamte

Philip Wenzel (Bild: Privat)

In meinen Augen ist die Varianten „Komfort“ für Beamte sehr interessant und „Komfort Plus“ für Angestellte. Beide verfügen über eine vollständige und echte Dienstunfähigkeits-Klausel. Gerade für Lehramtsstudenten oder Beamte auf Widerruf und Probe ist die Bayerische also eine ernstzunehmende Alternative zu anderen Anbietern am Markt.

Die Plus-Variante hat zusätzlich eine sogenannte Arbeitsunfähigkeits-Klausel, die schon bei Krankschreibung leistet. Diese AU-Klausel ist für Beamte überflüssig, aber für Angestellte verhilft sie zu einem vereinfachten Zugang zur Leistung, da die Bayerische auf eine zeitgleiche Beantragung der BU-Rente verzichtet.

So muss ich im Leistungsfall keine 60 Seiten Antrag ausfüllen, was für einen psychisch Erkrankten sicherlich eine zu große Herausforderung wäre, sondern kann einfach sechs Monate Krankschreibungen einreichen. Eine muss dabei vom Fachrazt sein. Aber wer nach ein paar Monaten Krankschreibung noch nicht beim Facharzt war, dem kann eh kaum noch geholfen werden.

Klarstellungen und weniger Kunden-Pflichten

Die Verbesserungen der Tarife sind größtenteils Klarstellungen.

Die Meldepflicht bei gesundheitlicher Verbesserung ist entfallen. Zwar wird in der Praxis nur selten ein Versicherer darauf bestehen, aber sie erscheint mir grundsätzlich unsinnig. Dem Kunden wird also nicht mehr abverlangt selbständig festzustellen, wann sein Zustand im Sinne der Bedingungen relevant verbessert ist und wann nicht.

Vertrieblich am interessantesten ist die Verbesserung der Nachversicherungs-Möglichkeiten. Leider beträgt die Meldefrist weiterhin sechs Monate. Da wäre noch Potential nach oben. Bessere Wettbewerber haben hier eine Frist von immerhin zwölf Monaten.

Nachversicherungs-Optionen verbessert

Es wurden drei neue Nachversicherungs-Ereignisse hinzugefügt: Die Schultätigkeit im Angestelltenverhältnis ist für Referendare interessant, die vorerst nicht verbeamtet werden, die Aufnahme eines Studiums ist hauptsächlich für Schüler relevant und die Gewinnsteigerung bei Selbständigen für Selbständige. Das ist im Einzelfall sicherlich mal hilfreich, aber kein enormes Highlight.

Richtig gut ist, dass der Versicherungsnehmer zukünftig pro Ereignis die Rente um bis zu 150 Prozent erhöhen kann und das bis zu fünf Mal. Bisher lag die Grenze bei 100 Prozent und maximal drei Mal.

Insgesamt kann die Jahresrente auf bis zu 36.000 Euro erhöht werden. Das dürfte in den meisten Fällen ausreichend sein.

Indirekte Anwartschafts-Versicherung

So ist eine Art „Anwartschafts-Versicherung“ in der „BU PROTECT young“ sinnvoll umsetzbar.

In dem Starter-Tarif der Bayerischen ist es nämlich möglich, einen Schüler gegen einen Mindestbeitrag von fünf Euro im Monat abzusichern. Die Rente beträgt dann etwa 150 Euro. Das ist selbstverständlich viel zu wenig, kann aber als Anwartschaft betrachtet werden, um den Gesundheitszustand des Versicherten abzusichern.

Die Rente könnte im ersten Schritt auf 375 Euro und im zweiten auf über 900 Euro erhöht werden. Schon nach dem dritten Ereignis wäre ich auf einer vernünftigen Absicherungshöhe. Ereignisse, zu denen solche Erhöhung ohne Risikoprüfung angeboten werden, sind zum Beispiel der Studienbeginn, das Ausbildungsende, die Hochzeit, der Erwerb einer Immobilie oder die Geburt eines Kindes.

In allen Fällen, wo den Eltern eine umfassende Absicherung der Schüler zu teuer ist, könnte diese „Anwartschaft“ eine sinnvolle Lösung sein.

Die Bayerische in den Top zehn

Unterm Strich hat sich die Bayerische wieder im Detail gesteigert und bleibt fest in den Top zehn der der BUV-Anbieter. Gerade für junge Beamte, aber auch Schüler und Studenten sind die Tarife Komfort und Komfort Plus sehr interessant.

Der 38-jährige Bürokaufmann zahlt netto für 1.000 Euro Monatsrente bis Endalter 67 bei einem Prozent Leistungsdynamik für Smart 88,75 Euro (135,49 Euro Brutto) für Komfort 95,23 Euro (154,84 Euro Brutto) für Komfort Plus 107,71 Euro (170,97 Euro Brutto) und Prestige 126,03 Euro (182,65 Euro Brutto).

Der Mechatroniker zahlt weniger: in der Smart 69,02 Euro (105,38 Euro Brutto), Komfort 73,99 Euro (120,31 Euro Brutto), Komfort Plus 83,63 Euro (132,74 Euro Brutto), Prestige 99,55 Euro (144,27 Euro Brutto).