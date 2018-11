Die Bayerische deklariert Überschussbeteiligung

Die deklarierte Verzinsung der Vertragsguthaben ist eines von zahlreichen Vergleichskriterien in der Lebensversicherung. Obwohl aus dieser einen Kennzahl allein nicht abgeleitet werden kann, wie die einzelnen Anbieter insgesamt dastehen, so findet sie in Fachkreisen erhebliche Beachtung. Aber welche Bedeutung hat die Überschussdeklaration in der Verkaufspraxis? Um das herauszufinden, werden alle Versicherungsvermittler aufgefordert, die nebenstehende Kurzumfrage des VersicherungsJournals zu beantworten. Allein Teilnehmern herzlichen Dank!