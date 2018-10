DEVK und Ideal stellen neue Dread-Disease-Police vor

2.10.2018

Die Ideal Lebensversicherung a.G. hat jetzt erstmals ein Produkt im Auftrag eines anderen Versicherers entwickelt und in den Markt eingeführt. Die „DEVK Vita-Protect“ ist eine Dread-Disease-Versicherung. Sie wird seit September exklusiv durch den Außendienst der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG vertrieben, wie die Ideal in einer Mitteilung am Montag erklärte. Neben der operativen Produktentwicklung übernimmt der Berliner Versicherer auch die Verwaltung der Verträge, stellt die Verkaufs- und Verwaltungssysteme zur Verfügung und agiert als Risikoträger.

Die Police wird ausgezahlt, wenn Betroffene wegen einer Erkrankung dauerhaft erheblich gesundheitlich eingeschränkt sind. Für diesen Schutz ist bei „Vita-Protect“ kein fester Katalog an Erkrankungen versichert, abgesichert sind gesamte Krankheitsbereiche. Dazu zählen unter anderem neurologische Erkrankungen, Krebs, Herz-, Organ- und Autoimmunerkrankungen, Blind- und Taubheit sowie bestimmte schwere Operationen, erläutert die DEVK. Bei Vertragsabschluss ist eine Gesundheitsprüfung obligatorisch. Danach könnten Versicherte die Sofortleistung aufstocken, wenn sich die Lebensumstände ändern – ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Wie viel der Schutz monatlich kostet, richtet sich nach der Höhe der Versicherungssumme, dem Alter des Versicherten und der Absicherungsdauer. Nichtraucher sparen beim Beitrag. So zahlt ein gesunder 35-jähriger Nichtraucher bei einer Laufzeit von 15 Jahren 43,76 Euro im Monat. Bei einer schweren Krankheit erhält er eine garantierte Einmalzahlung von 50.000 Euro, rechnet der Anbieter vor. Zusätzlich bekommen Betroffene eine Überschussbeteiligung. Aktuell beträgt sie nach Angaben der DEVK für das genannte Rechenbeispiel 20 Prozent, also 10.000 Euro. Der Versicherungsschutz gilt weltweit.