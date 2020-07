Deutsche Sparer werden wieder ärmer

20.7.2020

Lange Zeit stiegen die Ersparnisse der Deutschen, jetzt hinterlässt die Pandemie Bremsspuren: Zum Ende des ersten Quartals 2020 betrug das Geldvermögen der privaten Haushalte 6.337 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorquartal schmolz es um 128 Milliarden Euro ab. Das entspricht einem Minus von zwei Prozent.

Das teilte die Deutsche Bundesbank in ihrer aktuellen Auswertung zur „Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung in Deutschland im ersten Quartal 2020“ (PDF, 30 KB) mit. Im ersten Quartal 2019 hatten die Sparer 6.170 Milliarden Euro auf der hohen Kante (16.7.2019). Die Bundesbank berücksichtigt bei der Berechnung Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapiere und Ansprüche gegenüber Versicherungen, aber keine Immobilien.

Den Rückgang von zwei Prozent Anfang 2020 führt das Geldhaus „auf die Kursstürze am Kapitalmarkt zurück, die durch die Pandemie und die Unsicherheit über ihre wirtschaftlichen Folgen ausgelöst wurden“. Zwar bauten die privaten Haushalte mit Sparfleiß Forderungen von 90 Milliarden Euro auf. Dem standen aber Bewertungsverluste von insgesamt 218 Milliarden Euro gegenüber.

In den ersten drei Monaten 2020 flossen 24,1 Milliarden Euro (Vorquartal: 49,9) in Bargeld und Bankeinlagen. Zugleich zahlten Sparer weiter für ihre Altersvorsorge in Versicherungen ein. Die Ansprüche wurden um 23 Milliarden Euro (17,8) auf 2.354,9 Milliarden Euro aufgestockt. In inländische Aktien investierten Privathaushalte netto acht Milliarden Euro.