Deutsche sparen neuen Rekord an

14.10.2019

Die Deutschen haben trotz der anhaltenden Zinsflaute so viel Ersparnisse auf der hohen Kante wie noch nie. Auf den Rekordwert von 6.237 Milliarden Euro beläuft sich das Vermögen der privaten Haushalte in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherern im zweiten Quartal 2019. Das teilte die Deutsche Bundesbank in ihrer aktuellen Auswertung zur „Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung in Deutschland im zweiten Quartal 2019“ (PDF, 90 KB) am Freitag mit. Im dritten Quartal 2018 war die Marke erstmals auf über sechs Billionen Euro gestiegen (VersicherungsJournal Medienspiegel 17.1.2019).

Im ersten Quartal 2019 belief sich das Vermögen der Deutschen noch auf 6.170 Milliarden Euro (16.7.2019). Die Steigerung zum aktuellen Quartal entspricht somit einem Plus von 95 Milliarden Euro oder 1,5 Prozent. Nach Abzug von Schulden stieg das Geldvermögen im zweiten Vierteljahr gegenüber dem ersten Quartal um 70 Milliarden auf 4.401 Milliarden Euro.

Die privaten Haushalte setzen weiter vor allem auf Bargeld und Bankeinlagen. Ende Juni hatten die Deutschen insgesamt 2.519,8 Milliarden Euro in Bargeld und Einlagen. Das ist ein Plus von über 43 Milliarden Euro im Vergleich zum ersten Vierteljahr.

Auch Lebensversicherungen und andere Versicherungsvarianten als Vorsorge für den Ruhestand sind weiterhin bei den Bürgern beliebt. Hier erhöhten sich die Bestände im Vergleich zum Vorquartal um 15 Milliarden auf 2.296,7 Milliarden Euro. In den ersten drei Monaten des Jahres hatten die Sparer ihre Ansprüche gegenüber Versicherern um knapp 20 Milliarden Euro gesteigert.