Deutsche sparen deutlich mehr als viele andere Nationen

30.10.2024

Deutschland schafft im internationalen Vergleich eine überdurchschnittliche Sparquote. Dies berichtet das Statistische Bundesamt (Destatis) unter Berücksichtigung von Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) anlässlich des 100. Weltspartages am 31. Oktober.

Demnach haben die privaten Haushalte hierzulande im vergangenen Jahr 10,4 Prozent ihres verfügbaren Einkommens gespart. Haushalte in den USA dagegen nur 4,7 Prozent, in Japan lediglich 2,8 Prozent und in Italien magere 0,3 Prozent. Nur wenige Industriestaaten haben 2023 mehr auf die Seite gelegt, darunter die Schweiz mit 19,4 Prozent und die Niederlande mit 12,7 Prozent.

Für 2024 zeigt sich hierzulande ein Trend zu einer noch höheren Sparquote. Im ersten Halbjahr lag der Wert saisonbereinigt bei 11,1 Prozent und damit 1,0 Prozentpunkt über dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Bei einer Sparquote von 11,1 Prozent werden je 100 Euro verfügbarem Einkommen im Schnitt 11,10 Euro zurückgelegt.

(Bild: Destatis)

„Monatlich entspricht dies einem Betrag von durchschnittlich 280 Euro je Einwohnerin und Einwohner“, berichten die Statistiker. Dieser Durchschnittswert lasse aber keine Rückschlüsse auf einzelne Haushalte zu. Abhängig von Einkommenshöhe, Lebenslage und Sparneigung gebe es sehr deutliche Unterschiede. In den Pandemiejahren lag die Sparquote teils um bis zu sechs Prozentpunkte höher als 2023.