Deutsche haben über sechs Billionen Euro auf der hohen Kante

16.7.2019

Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland lag zum Ende des ersten Quartals 2019 bei 6.170 Milliarden Euro. Gegenüber dem vierten Quartal 2018 stiegen die Ersparnisse damit um gut 153 Milliarden oder 2,6 Prozent.

WERBUNG

Das zeigt die aktuelle Auswertung der Deutschen Bundesbank zur „Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung in Deutschland im ersten Quartal 2019“ (PDF, 89,3 KB). Im dritten Quartal 2018 war die Marke erstmals auf über sechs Billionen Euro gestiegen, so das Geldinstitut (VersicherungsJournal Medienspiegel 17.1.2019).

Als Hauptgrund für das neuste Ergebnis sehen die Bundesbanker einen „äußerst kräftigen transaktionsbasierten Geldvermögensaufbau in Höhe von knapp 87 Milliarden Euro“. Die privaten Haushalte erhöhten vor allem ihre Bestände an Bargeld und Einlagen sowie ihre Ansprüche gegenüber Versicherungs-Unternehmen. Im Vergleichsquartal 2018 hatten die Bundesbürger noch 69 Milliarden Euro in ihr Vermögen überführt (VersicherungsJournal 17.7.2018).

Damit hielt „die Präferenz der Sparer für liquide oder als risikoarm empfundene Anlagen an“, so die Bundesbank. Bargeld und Sichteinlagen stiegen um 35 Milliarden Euro. Ansprüche gegenüber Versicherern erhöhten sich um knapp 20 Milliarden Euro. Zudem bauten die privaten Haushalte erstmals seit mehr als vier Jahren ihre Forderungen in Form von Spareinlagen und Sparbriefen aus.