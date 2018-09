Der Versicherungsvermittler und der Jagdunfall

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Das Karlsruher Sozialgericht hatte darüber zu entscheiden, ob ein Beschäftigter auch dann Ansprüche gegenüber der gesetzlichen Unfallversicherung hat, wenn nicht erwiesen ist, in welcher von zwei Schichten er einen Arbeitsunfall erlitten hat. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Zwei Nachbarn hatten sich in die Haare gekriegt. Dabei wurde einer der Streithähne verletzt. Erst vor Gericht konnte geklärt werden, ob er wegen der Verletzungsfolgen seine Berufsgenossenschaft in Anspruch nehmen kann. mehr ...

Ein Mann war in einer Faschingskneipe einer am Boden liegenden Person zu Hilfe gekommen. Dabei wurde er von einem unbekannten Täter angegriffen und erheblich verletzt. Ob er als Nothelfer unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung steht, konnte erst vor Gericht geklärt werden. mehr ...

15.6.2016 –

Immer wieder gibt es Streit um die Anerkennung von Arbeitsunfällen in der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn Vorschäden vorliegen. So auch in einem vor dem Landessozialgericht Baden-Württemberg verhandelten Fall. mehr ...