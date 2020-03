Der Unfall im Internat und die Berufsgenossenschaft

2.3.2020 – Es liegt kein unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehender Arbeitsunfall vor, wenn sich ein Unfall in einem zur Privatsphäre gehörigen Zimmer eines Internatsschülers ereignet. Das hat das Sozialgericht Osnabrück mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 7. November 2019 entschieden (S 19 U 16/19).

Der unter einer autistischen Erkrankung leidende Kläger hatte seit August 2016 in einem Berufsbildungswerk eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik absolviert. Die Ausbildung wurde von der Bundesagentur für Arbeit gefördert.

Im Zimmer ausgerutscht

Während der Maßnahme bewohnte der Kläger alleine ein Zimmer in einem Internat, das zu der Bildungseinrichtung gehörte. Die Gestaltung der Zimmer oblag den jeweiligen Bewohnern. Die Räumlichkeiten wurden in der Hausordnung als „Privatsphäre“ bezeichnet.

An einem ausbildungsfreien Sonntag war der Kläger von einem Wochenendbesuch bei seiner Familie in das Internat zurückgekehrt war und in seinem Zimmer ausgerutscht. Bei dem Sturz brach er sich einen Ellenbogen.

Nicht versicherte Freizeit mit Rückkehr beendet?

Wegen der Folgen wollte er Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen. Die lehnte den Antrag ab.

Das begründete die Berufsgenossenschaft damit, dass die Freizeit von Internatsschülern in den ihnen zugewiesenen Zimmern grundsätzlich ihrem Privatbereich zuzuordnen sei. Sollte es dort zu einem Unfall kommen, könne dieser daher nicht als versicherter Arbeitsunfall anerkannt werden.

Daraufhin legte der Mann beim Osnabrücker Sozialgericht gegen den gesetzlichen Unfallversicherer Klage ein. Darin vertrat der Verletzte die Auffassung, dass er durch die Internatsordnung nach Wochenendbesuchen verpflichtet gewesen sei, ins Internat zurückzukehren. Seine nicht versicherte Freizeit habe folglich mit dem Beginn der Rückreise geendet.

Fehlender sachlicher Zusammenhang

Dem wollte sich das Gericht nicht anschließen. Es wies die Klage als unbegründet zurück.

Zwar habe der Kläger als Teilnehmer einer Ausbildungsmaßnahme, die durch die Bundesagentur für Arbeit gefördert wurde, gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 14 b SGB VII grundsätzlich unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestanden.

Seine Verrichtung zum Zeitpunkt seines Unfalls habe jedoch in keinem sachlichen Zusammenhang mit seiner versicherten Tätigkeit, sprich seiner Ausbildung, gestanden. Denn die sei nur innerhalb der Woche tagsüber erfolgt.

Grundsatz wie bei Geschäfts- und Dienstreisen

Ein lückenloser Versicherungsschutz ergebe sich nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts auch nicht daraus, dass der Kläger wegen der Ausbildung dazu gezwungen gewesen sei, sich an einem fremden Ort in einer fremden Umgebung aufzuhalten.

Dieser Grundsatz sei zum Beispiel auch auf Geschäfts- und Dienstreisen anzuwenden. Hier bestehe ebenfalls dann kein Versicherungsschutz, wenn sich der Versicherte nicht mehr wesentlich betrieblichen Belangen widme.

Der Kläger könne sich auch nicht darauf berufen, dass er nur deswegen verunfallt sei, weil er in seinem Zimmer einer Gefahr ausgesetzt war, die an seinem Wohnort nicht bestanden habe. Denn zum Unfallzeitpunkt habe er das Zimmer bereits seit anderthalb Jahren bewohnt. Er sei folglich bestens mit dem Raum vertraut gewesen.