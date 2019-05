Der schleichende Tod der klassischen Lebensversicherung?

21.5.2019 – Viele Lebensversicherer sind aus dem Geschäft mit traditionellen Policen (mit Höchstrechnungszins) ausgestiegen und setzen im Neugeschäft auf Fonds- und Indexpolicen beziehungsweise die „Neue Klassik“. Vor diesem Hintergrund möchte die VersicherungsJournal-Redaktion im Rahmen einer neuen Kurzumfrage wissen, ob und, wenn ja, in welchem Umfang Versicherungsvermittler noch klassische Lebensversicherungs-Produkte verkaufen.

WERBUNG

In letzter Zeit haben sich viele Lebensversicherer aus dem Klassikgeschäft zurückgezogen. So führt die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH in ihrer aktuellen Marktstudie zu den Überschussbeteiligungen und Garantien in der Lebensversicherung nur noch 32 Gesellschaften auf, die im Neugeschäft noch klassische Rentenversicherungen mit einem Höchstrechnungszins anbieten (VersicherungsJournal 8.2.2019).

Neue Produktkonzeptionen

Zahlreiche Gesellschaften haben – stattdessen oder ergänzend dazu – Produkte der „Neuen Klassik“ entwickelt. Hierunter versteht das Ratinghaus solche Angebote, bei denen zwar die Kundengelder im Sicherungsvermögen angelegt werden, es aber keine oder nur abgespeckte Garantien gibt.

Diese Art von Leben-Policen macht nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mittlerweile weit mehr als die Hälfte des APE-Neugeschäfts aus. Zwischen 2013 und 2018 hat sich der Anteil mehr als verdoppelt. Im Gegenzug hat sich der Anteil der Klassik von fast drei Vierteln auf nur noch ein Drittel mehr als halbiert (VersicherungsJournal 20.2.2019).

Verstärkt in ihr Neugeschäftsportfolio aufgenommen haben die Anbieter auch Fonds- und Indexpolicen. Aus letzterer Gruppe hat Assekurata mehr als ein Dutzend Produkte untersucht. Die Ratingagentur kommt zu dem Ergebnis, dass die laufende Verzinsung bei Indexpolicen über derjenigen von klassischen Tarifen liegt (VersicherungsJournal 12.2.2019).

Diese wiederum schneiden etwas besser als die „Neue Klassik“ ab, die aber bei der Gesamtverzinsung (inklusive aller Deklarationskomponenten) die Nase vorn hat (VersicherungsJournal 11.2.2019).

Deutlich erschwerte Vergleichbarkeit

Aufgrund der vielschichtigen Produktkonzeptionen mit zum Teil völlig unterschiedlichen Überschuss- und Risikomerkmalen stellt die Auswahl der geeigneten Anbieter-Produkt-Kombination für Kunden wie auch Vermittler „eine große Herausforderung dar“, so Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse bei Assekurata.

Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch eine Untersuchung des Analysehauses Morgen & Morgen GmbH im Auftrag der Zeitschrift Euro. Unter die Lupe genommen wurden Index- und „Moderne Klassik“-Tarife (VersicherungsJournal 20.5.2019).

Laut dem aktuellen Map-Report Nummer 908 „Klassik im Vergleich“ sind die neuen Angebote wegen der stark variierenden Konzeptionen „kaum noch vergleichbar“. In der Folge seien Verbraucher wie auch Vermittler „bei der Auswahl geeigneter Produkte nicht zu beneiden“, meint Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages. Er hält eine professionelle Vergleichssoftware mittlerweile für unabdingbar. „Andernfalls dürfte es auch den ambitioniertesten Vermittlern schwer fallen, in diesem Dickicht der Produktvariationen die Übersicht zu behalten und die Kunden bestmöglich zu beraten.“

Kurzumfrage

Um ein Bild vom Stellenwert der klassischen Lebensversicherungs-Produkte im Versicherungsvertrieb zu erhalten, hat die VersicherungsJournal-Redaktion heute eine neue Kurzumfrage gestartet. Deren Ansatz lautet: „Viele Lebensversicherer sind aus dem Klassikgeschäft (Produkte mit Höchstrechnungszins) ausgestiegen. Ich vermittle aber immer noch solche Verträge.“

Um das herauszufinden, werden alle Versicherungsvermittler unter den Lesern aufgefordert, die nebenstehende Kurzumfrage zu beantworten. Die Antwort kann in dem Abschnitt „Kurzumfrage – Ihre Meinung ist gefragt!“ rechts neben diesem Artikel ausgewählt und angeklickt werden. Die Teilnehmer erhalten direkt eine Auswertung angezeigt.