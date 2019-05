Der Lkw, der Kran und das beschädigte Gebäude

8.5.2019 – Für die Regulierung eines Schadens, der dadurch entsteht, dass bei einem Entladevorgang ein Hydraulikschlauch eines auf einem Lastkraftwagen montierten Krans platzt, ist grundsätzlich der Kfz-Haftpflichtversicherer des Lkw zuständig. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Köln vom 21. Februar 2019 hervor (14 U 26/18).

Geklagt hat der Eigentümer eines Hauses, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft Bauarbeiten stattgefunden haben. Die dafür benötigten Baumaterialien sind durch einen Lastkraftwagen angeliefert worden.

Dieser stand am Schadenstag mit ausgefahrenen Stützen und laufendem Motor vor dem Grundstück, als während des Entladens ein Hydraulikschlauch eines Krans, der auf dem Lkw angebracht war, platzte. Bei dem Vorfall spritzte Öl aus der abgerissenen Leitung. Es verteilte sich insbesondere an der Fassade und in dem Vorgarten des Hauses des Klägers.

Es entstand ein Schaden in Höhe von knapp 16.500 Euro, den der Mann gegenüber dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Lastkraftwagens geltend machte. Dieser bestritt jedoch, dass es einen Zusammenhang mit dem Betrieb des versicherten Fahrzeugs gab. Er weigerte sich daher, den Schaden zu regulieren.

Streit um Zuständigkeit

Zu Unrecht, befand das Kölner Oberlandesgericht. Es hielt die Berufung des Versicherers gegen ein der Klage stattgebendes Urteil des Landgerichts Bonn für unbegründet.

Nach Überzeugung des Oberlandesgerichts hat die Vorinstanz zu Recht angenommen, dass der Kfz-Haftpflichtversicherer dem Kläger gegenüber gemäß § 7 Absatz 1 StVG zum Schadenersatz verpflichtet ist. Denn anders als dieser meine, sei der Vorfall dem Betrieb des Lkw zuzurechnen.

Naher örtlicher und zeitlicher Zusammenhang

Ein Schaden sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nämlich bereits dann „beim Betrieb“ eines Kraftfahrzeugs entstanden, wenn sich in ihm die von dem Fahrzeug ausgehenden Gefahren ausgewirkt hätten.

Dabei komme es maßgeblich darauf an, dass der Vorfall in einem nahen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit einem bestimmten Betriebsvorgang oder einer bestimmten Betriebseinrichtung des Kraftfahrzeugs steht. Davon sei in dem entschiedenen Fall auszugehen.

„Bei einem stehenden Fahrzeug mit Arbeitsfunktionen ist eine Verbindung mit dem Betrieb des Kraftfahrzeugs auch dann gegeben, wenn das Kraftfahrzeug in innerem Zusammenhang mit seiner Funktion als Verkehrs- und Transportmittel entladen wird, und zwar auch dann, wenn das Entladen mithilfe einer speziellen Entladevorrichtung des Kraftfahrzeugs erfolgt“, heißt es dazu in dem Beschluss.

Eine Haftung entfalle folglich erst dann, wenn die Fortbewegungs- und Transportfunktion des Kraftfahrzeugs keine Rolle mehr spiele und es nur noch als Arbeitsmaschine eingesetzt werde.

Haftungsrechtliche Einheit

Der beklagte Versicherer hatte hervorgebracht, dass es sich bei dem Kran um keine Entladevorrichtung des Lkw im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, sondern um eine „eigenständige“ Einrichtung gehandelt habe. Dieser Meinung wollten sich die Richter nicht anschließen.

Sie gingen davon aus, dass zum Zeitpunkt des Schadeneintritts Kran und Lkw ebenso wie etwa der Kran eines Abschleppwagens oder der Greifer eines Langholzfahrzeugs eine haftungsrechtliche Einheit gebildet hätten.

Dass das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt mit ausgefahrenen Stützen abgestellt gewesen sei, ändere nichts daran, dass es aufgrund seiner konstruktionsbedingten Beschaffenheit, die durch ein bloßes Ausfahren der Stützen nicht verändert werde, auf ebener Bahn mit einer höheren Geschwindigkeit als zwanzig Kilometer in der Stunde fahren könne.