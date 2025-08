Der Kfz-Versicherer und die vermeintlich fehlerhafte Online-Antragsstrecke

4.8.2025 – In einem Beschwerdefall musste die Versicherungsombudsfrau Dr. Sibylle Kessal-Wulf versuchen, zwischen einem Versicherungsnehmer und dem Kraftfahrtversicherer zu vermitteln. Ersterer hatte online sein Quad versichern wollen, tatsächlich aber eine teurere Kraftrad-Police abgeschlossen. Der Versicherer hatte eine von dem Mann behauptete fehlerhafte Antragsstrecke auf seinen Internetseiten verneint. Das Beispiel stammt aus dem Jahresbericht 2024 der Schlichtungsstelle.

Ein Mann hatte online einen Antrag auf Abschluss einer Kraftfahrtversicherung für sein Quad gestellt. Allerdings wurde letztendlich kein Vertrag für ein Quad, sondern für ein Kraftrad abgeschlossen.

Ein Fall für die Versicherungsombudsfrau

Der Betroffene wollte den von dem Versicherer neu berechneten Mehrbeitrag nicht zahlen und schaltete schließlich die Versicherungsombudsfrau Dr. Sibylle Kessal-Wulf ein. Sie führt seit rund eineinhalb Jahren die Schlichtungsstelle Versicherungsombudsmann e.V. (VersicherungsJournal 9.1.2024).

Der Schlichterin gegenüber führte der Versicherungsnehmer aus, er habe bei seiner Online-Antragstellung den Button „jetzt berechnen“ unter der Überschrift „QuadVersicherung“ geklickt und dann den Antrag dort weiter ausgefüllt. Der Versicherer wiederum verneinte gegenüber der Ombudsfrau, dass es einen Fehler auf seiner Internetseite gebe.

Überprüfung durch die Schlichterin

Daraufhin setzte sich die Schlichterin selbst an den Rechner und überprüfte die Antragsstrecke. Sie folgte dabei der Schilderung des Versicherers und wählte über den Navigationspunkt „Auto & Mobilität“ die Rubrik „Zweiräder & Quads“ aus.

Sibylle Kessal-Wulf (Bild: Christian Lietzmann)

Sie scrollte weiter bis zu der Rubrik „Quad“ und klickte auf den dort befindlichen Button zum Berechnen des Beitrags. In dem neu geöffneten Fenster konnte dann der Antragsprozess gestartet werden. Bei genauerer Betrachtung fiel ihr auf, dass dieser Antrag wohl nicht für ein Quad, sondern vielmehr für eine Motorradversicherung ausgelegt sei.

Fehlerhafte Antragsstrecke?

Vor diesem Hintergrund wies sie den Kfz-Versicherer auf Folgendes hin: „Meines Erachtens muss nicht damit gerechnet werden, dass beim Auswählen des Buttons unter der Nennung der Quad-Versicherung plötzlich ein Antrag für ein anderes Fahrzeug (Motorrad) erscheint.

Dass die Erwähnung bei der folgenden Stellung des Antrags übersehen wird, ist vor diesem Hintergrund meines Erachtens mehr als verständlich. Ich habe daher Bedenken, hier feststellen zu können, dass der Beschwerdeführer einen falschen Antrag gestellt hat. Er folgte vielmehr dem auch von Ihnen beschriebenen Weg, um sein Quad zu versichern.“

Daraufhin gab der Versicherer nach und half der Beschwerde letztendlich ab. Unter Abhilfe ist übrigens zu verstehen, dass der Versicherer von der vom Beschwerdeführer beanstandeten Entscheidung ganz oder teilweise abrückte, heißt es im Jahresbericht 2024 des Versicherungsombudsmann e.V.

Das Instrument der Abhilfe wird im Markt durchaus kritisch gesehen, wie der Versicherungsmakler Erwin Daffner kürzlich in einem Leserbrief darlegt. In einem weiteren Leserbrief machte Daffner darauf aufmerksam, dass in einem Ombudsverfahren nur selten klare Entscheidungen gefällt würden.

Nichtrepräsentative Fallsammlung der Schlichtungsstelle

Im vergangenen Jahr wurde fast jede dritte Verbraucherreklamation durch Abhilfe abgeschlossen. In der Publikation der Schlichtungsstelle werden neben diversen statistischen Daten (16.4.2025, 22.4.2025, 24.4.2024, 28.4.2025) auch beispielhaft etwa drei Dutzend behandelte Fälle vorgestellt.

Diese präsentiert die Redaktion in loser Folge (23.4.2025, 25.4.2025, 30.4.2025, 7.5.2025, 14.5.2025, 16.5.2025, 20.5.2025, 27.5.2025, 30.5.2025, 10.6.2025).

„Anhand der dargestellten Verfahren und Entscheidungspraxis des Ombudsmanns soll ein Einblick in die Beschwerdebearbeitung ermöglicht werden“, heißt es in dem Bericht. Die Fälle seien nicht repräsentativ für die Häufigkeit oder die Bedeutung der Themen, mit denen die Ombudsfrau befasst war.

Es seien solche Themen ausgewählt worden, „bei denen ein allgemeines Interesse erwartet werden kann und die jedenfalls in ihrer Gesamtheit einen Eindruck von der Arbeit der Schlichtungsstelle vermitteln“. Aus der Fallsammlung ließen sich keine Aussagen über das Verfahrensergebnis oder die Beendigungsarten hinsichtlich der Gesamtstatistik ablesen, wird weiter hervorgehoben.