Dauerbrenner Negativzinsen: Niederlage für Verbraucherschützer

10.2.2022 – Erklärt sich ein Neukunde eines Geldinstituts bei Vertragsabschluss damit einverstanden, dass er für Guthaben ab einer bestimmten Größenordnung ein Verwahrentgelt zu zahlen hat, so ist das rechtlich nicht zu beanstanden. Das gilt auch bei einem Kontowechsel von Altkunden, so das Landgericht Leipzig in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 8. Juli 2021 (5 O 640/20).

Der Entscheidung lag der Fall der Sparkasse Vogtland zugrunde, die von Neukunden sowie von kontowechselnden Bestandskunden die Zahlung eines Verwahrentgelts in Höhe von 0,7 Prozent auf Guthaben von mehr als 5.000 Euro verlangt.

Das hielt die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. für unzulässig. Denn neben Kontoführungsgebühren dürften den Kunden von Geldinstituten nicht zusätzlich Strafzinsen in Rechnung gestellt werden.

Rechtlich zulässige Vereinbarung

Dieser Argumentation schloss sich das Leipziger Landgericht nicht an. Es wies die von den Verbraucherschützern gegen das Geldinstitut eingereichte Unterlassungsklage als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter dürften Negativzinsen zwar nicht einfach über einen Preisaushang in neue oder bestehende Verträge einbezogen werden. Die beklagte Sparkasse habe die Verwahrentgeltklausel aber in die „Anlage Verwahrentgelt zu Girokonten“ aufgenommen und sich diese von ihren Kunden bei Vertragsabschluss unterzeichnen lassen.

Es habe sich daher um eine rechtlich zulässige individuelle Vereinbarung gehandelt. Unabhängig davon seien Altverträge von der Entgeltklausel ausgenommen. Eine Berechnung von Negativzinsen erfolge bei Bestandskunden nur bei einem Kontowechsel.

Zu berücksichtigen sei auch, dass Geldinstituten wegen der Verpflichtung zur Zahlung von Einlagenzinsen bei der EZB erhebliche finanzielle Belastungen entstehen würden. Zwar sei die Beklagte als Sparkasse gemeinwohlorientiert. Trotz allem müsse sie sich an Marktgegebenheiten ausrichten und wirtschaftlich agieren.

Unzulässige Werbeaussage

Einen Teilerfolg erzielten die Verbraucherschützer bezüglich eines von der Sparkasse angebotenen „VogtlandGiro-Young“-Kontos. Das wurde mit einer „kostenfreien Kontoführung für Schüler, Azubis und Studenten“ auf der Internetseite des Geldinstituts beworben.

In der Zusage der Kostenfreiheit sah das Gericht eine irreführende Werbung. Denn auch bei diesem Kontomodell wurde ein Verwahrentgelt verlangt. Eine Unterscheidung zwischen Kontoführung und Verwahrung sei dem angesprochenen Kundenkreis jedoch nicht bekannt. Die Sparkasse wurde daher zur Unterlassung ihrer Aussage verurteilt.

Die rechtlichen Auseinandersetzungen zur Berechnung von Verwahrentgelten nehmen langsam Fahrt auf. Zuletzt hatten sowohl das Berliner Landgericht (VersicherungsJournal 17.11.2021) als auch das Landgericht Düsseldorf zu Gunsten klagender Verbraucherschützer entschieden (VersicherungsJournal 28.1.2022).