Das Vermögen privater Haushalte schrumpft weiter

14.10.2022

Das Geldvermögen der Privathaushalte in Deutschland aus Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen ist im zweiten Quartal 2022 um 98 Milliarden Euro auf rund 7.496 Milliarden Euro gesunken. Damit gingen die Ersparnisse zum zweiten Mal in Folge zurück, teilte die Deutsche Bundesbank mit.

Im ersten Quartal 2022 hatten die Deutschen noch 7.588 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 18.7.2022) auf der hohen Kante. Den aktuellen Rückgang führt die Bundesbank auf Bewertungsverluste in Höhe von 170 Milliarden Euro durch „Kursstürze am Kapitalmarkt“ zurück. Im den ersten drei Monaten des Jahres waren es 121 Milliarden Euro an Einbußen.

Bargeld und Bankeinlagen etwa auf Giro- und Tagesgeldkonten machten mit gut 3.046 Milliarden Euro Ende Juni weiter den größten Posten aus. Die Bestände an Versicherungen und anderen Altersvorsorgeprodukten stiegen um rund 22 Milliarden Euro auf über 2.621 Milliarden Euro. Die privaten Haushalte kauften im zweiten Quartal den Angaben zufolge Investmentfondsanteile für zwölf Milliarden sowie Aktien für fünf Milliarden Euro.

In den Pandemiejahren haben die Deutschen so viel Geld angespart wie noch nie. Experten befürchten, dass damit aufgrund der steigenden Inflation jetzt Schluss sein könnte (8.6.2022).