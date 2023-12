Das sind laut Wirtschaftswoche die besten Pflegetagegeld-Versicherungen

7.12.2023 – Morgen & Morgen hat im Auftrag der Wirtschaftswoche Policen für die private Pflegeabsicherung anhand von zwei Musterkunden verglichen. Demnach bieten die Tarife der Deutschen Familienversicherung und der Allianz das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Professionelle Pflege ist teuer, und sie wird immer teurer“, schreibt die Redaktion der Wirtschaftswoche in ihrem aktuellen Online-Beitrag „Vergleich: Das ist das beste Pflegetagegeld“. In dem Bericht werden Tarife für die private Pflegeabsicherung vorgestellt, die in einer Analyse in punkto Preis-Leistungs-Verhältnis „sehr gut“ abgeschnitten haben.

Die Untersuchung hat die Morgen & Morgen GmbH durchgeführt. Berücksichtigt wurden nur Produkte, die von den Analysten zuvor mit vier oder fünf Sternen bewertet worden waren.

Zwei Beispielkunden

Der Vergleich beruht auf zwei Musterfällen. Versicherungsnehmer sind ein 28-jähriger Angestellter sowie eine 50-jährige Angestellte. Beide entscheiden sich für eine monatliche Pflegemindestleistung ambulant und stationär von

50 Euro bei Pflegegrad 1,

300 Euro bei Pflegegrad 2,

600 Euro bei Pflegegrad 3,

1.050 Euro bei Pflegegrad vier und

1.500 Euro bei Pflegegrad 5.

„Die Leistungen können in den einzelnen Pflegegraden deutlich voneinander abweichen und gegebenenfalls wesentlich höher als die Vorgaben sein. Die Versicherer bieten durch verschiedene Bausteine auch höhere Leistungen an, diese sind dann beitragsrelevant“, wird berichtet.

Spitzenreiter sind die Deutsche Familienversicherung …

Das Ergebnis: Die Analysten ermittelten für den 28-jährigen Kunden zwölf „sehr gute“ Angebote. Testsieger ist die DFV Deutsche Familienversicherung AG, die mit einem monatlichen Beitrag von 24,17 Euro den günstigsten Tarif auflegt.

Die Höchstnote erhielten außerdem folgende Anbieter, die für ihre Produkte Monatsbeiträge zwischen 24,17 Euro und 52,48 Euro fordern:

… und die Allianz

Für die 50-jährige Kundin ergab der Vergleich neun „sehr gute“ Offerten. Den Spitzenplatz sicherte sich die Allianz. Bei den Münchener kostet die Pflegetagegeld-Versicherung 65,30 Euro im Monat.

Mit der Bestnote ausgezeichnet wurden zudem:

Arag,

Deutsche Familienversicherung,

Gothaer,

Huk Coburg,

Nürnberger,

R+V,

VRK und

Württembergische.

Die günstigste Police bietet hier mit monatlich 56,08 Euro die Huk-Coburg an.

Leistungseinbruch im aktuellen Rating

Morgen & Morgen hat im Sommer ein Update des „M&M Ratings Pflegetagegeld“ vorgelegt und dabei einen Leistungseinbruch festgestellt. Insgesamt 58 Tarife von 17 Anbietern erhielten die Höchstnote von „fünf Sternen“. Untersucht wurden insgesamt 229 Angebote.

Dass es deutlich mehr „schwache“ und weniger „(sehr) gute“ Angebote als im Vorjahr gab, begründen die Analysten mit „teilweise deutlichen Einschränkungen der Leistungsbedingungen“ (VersicherungsJournal 23.8.2023).

Die Stiftung Warentest hat vor einigen Wochen 27 Pflegetagegeld-Tarife von 24 Anbietern untersucht. Den Ergebnissen zufolge schließt die Hansemerkur Krankenversicherung AG die Finanzierungslücke beim Pflegegeld am besten.

Die Hamburger bieten Versicherungsnehmern Leistungen, die den zuvor von den Testern definierten Finanzbedarf zu 113 Prozent abdecken. Einen möglichen finanziellen Bedarf kompensieren zu mehr als 86 Prozent die Angebote der Allianz, der DKV Deutsche Krankenversicherung AG und der Huk-Coburg (22.6.2023).