Das sind laut Handelsblatt die besten Tarife für die Arbeitskraftabsicherung

15.8.2025 – In einem Produktvergleich setzte sich der HDI bei den Berufsunfähigkeitsversicherungen für Akademiker an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Der Versicherer wiederholte sein Vorjahresergebnis ebenso wie Zurich und Dialog, die sich den Spitzenplatz bei den Erwerbsunfähigkeitspolicen teilen. Bei den Grundfähigkeitsversicherungen wurde aus einem Spitzen-Duo ein Trio. Hier zog die Allianz mit Baloise und Zurich gleich.

Die Franke und Bornberg GmbH hat erneut für das Handelsblatt Versicherungslösungen zur Absicherung der Arbeitskraft unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sind in den Onlineberichten „Das sind die besten Berufsunfähigkeitsversicherungen für Akademiker“ und „Das sind die besten Erwerbsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherungen“ veröffentlicht.

Wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 19.8.2024) kamen Berufsunfähigkeits- (BU-), Erwerbsunfähigkeits- (EU-) und Grundfähigkeits- (GF-) Versicherungen auf den Prüfstand. Bei den BU-Tarifen wurden diesmal allerdings nur Policen für Akademiker gesichtet. Bei den EU- und GF-Produkten beschränkten sich die Analysten auf Offerten für kaufmännische Angestellte.

Basis waren Produktrankings von Franke und Bornberg

Für die Untersuchungen wurden entsprechend zwei Musterkunden definiert. Dies ist zum einen ein nichtrauchender Maschinenbauingenieur und zum anderen ein kaufmännischer Angestellter. Beide sind 30 Jahre alt. Ihre Verträge laufen 37 Jahre bis zum regulären Eintritt in den Ruhestand und sichern eine BU-Rente in Höhe von 1.500 Euro ab.

Die Daten wurden im Juni erhoben. Die Bewertungen basieren jeweils auf drei Teilnoten. Das Ergebnis des aktuellen Produktratings von Franke und Bornberg ging beim Vergleich der BU-Versicherungen zu 50 Prozent ein. Ferner die Prämienhöhe zu 30 Prozent und die finanzielle Stabilität des Versicherers zu 20 Prozent.

Bei den EU- und GF-Versicherungen wurde das Resultat aus dem Produktranking zu 70 Prozent gewichtet. Die Höhe der monatlichen Netto- und Bruttoprämie machte jeweils 15 Prozent aus.

HDI ist Spitzenreiter bei den BU-Tarifen

Das Ergebnis: Unter den Berufsunfähigkeitsversicherungen für Akademiker ermittelten die Analysten diesmal 18 (Vorjahr: 20) „sehr gute“ Tarife. Diese Spitzengruppe ruft Nettoprämien zwischen 34,93 Euro und 58,02 Euro sowie Bruttoprämien zwischen 53,45 Euro und 85,82 Euro auf.

Sieger ist – wie im Vorjahr – die HDI Lebensversicherung AG mit ihrem Tarif „SBU EGO Top/Baustein Leistung bei Krankschreibung“. Nur sie schafft die Höchstzahl von 100 Punkten in der Gesamtwertung. Die Nettoprämie liegt bei 44,72 Euro und die Bruttoprämie bei 59,63 Euro.

Silber teilen sich erneut die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und die Allianz Lebensversicherungs-AG mit unverändert jeweils 98 Gesamtpunkten. Bei der LV 1871 zahlt der Akademiker für „Golden BU/Baustein Arbeitsunfähigkeit“ 42,80 Euro netto und 64,85 Euro brutto. Bei der Allianz sind es für „BerufsunfähigkeitsPolice Premium“ 47,97 Euro netto und 62,30 Euro brutto.

Ferner legen laut der Auswertung „sehr gute“ BU-Tarife für Akademiker auf:

Zurich und Dialog liegen bei EU-Tarifen vorne

Der Vergleich der EU-Versicherungen ergab auch in diesem Jahr drei „sehr gute“ Angebote für den kaufmännischen Angestellten. Auf dem Siegertreppchen gab es keine Veränderungen.

Zurich Deutscher Herold („SEU“) und Dialog („SEU protect“) liegen wieder gleichauf an der Spitze. Beide erreichten nochmals insgesamt 100 Punkte. Für die Police der Zurich entrichtet der kaufmännische Angestellte 43,93 Euro netto und 58,57 Euro brutto im Monat. Für das Produkt der Dialog sind es 41,40 Euro netto und 60,88 Euro brutto.

Dritter im Bunde ist, wie schon im Vorjahr, die Continentale mit 97 Gesamtpunkten. Ihr Tarif „PremiumEU“ kostet jetzt 50,06 Euro netto und 83,43 Euro brutto im Monat.

Allianz, Baloise und Zurich siegen bei den GF-Tarifen

Die Auswertung ergab außerdem 14 (16) „sehr gute“ GF-Versicherungen für den kaufmännischen Angestellten. Hierfür sind monatlich zwischen 52,93 Euro und 75,74 Euro netto sowie zwischen 64,50 Euro und 105,19 Euro brutto auf den Tisch zu legen.

Das Spitzenfeld liegt wieder dicht beieinander. Aus dem Führungs-Duo wurde mit der nach vorne preschenden Allianz ein Trio. Die besten Grundfähigkeitsversicherungen für kaufmännische Angestellte legen demnach auf: