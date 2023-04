Das sind laut Focus Money die Top-Hausratversicherungen

28.4.2023 – Die Redaktion des Wirtschaftsmagazins hat unter den besten Tarifen nach den preiswertesten für zwei Musterfälle gesucht. Grundlage war ein Rating von Franke und Bornberg. Testsieger für den Standort Frankfurt wurde die MVK. Die Angebote für den München führt die WGV an.

Die Redaktion des Focus Money Versicherungsprofis hat einen Vergleich von Hausratversicherungen unter dem Blickwinkel der Preisgestaltung veröffentlicht. Insgesamt 36 Tarife kamen auf den Prüfstand.

Schäden durch Extremwetter und Digitalisierung stärker im Blick

Michael Franke (Bild: Marc Theis)

Berücksichtigt wurden nur Produkte, die in einem Rating der Franke und Bornberg GmbH die Bestnoten „hervorragend“ (FFF+) oder „sehr gut“ (FFF) erhalten hatten (VersicherungsJournal 27.3.2023). Die Einstufung beruht auf 87 Prüfkriterien, die auch Regelungen bei Diebstahl aus Wohnwagen und Wohnmobilen, Trickdiebstahl, Phishing sowie Schäden durch Fehlalarm umfassen.

„Wie in der Vergangenheit bewerten wir keine Standardleistungen wie Versicherungsschutz bei Brand, Sturm, Leitungswasser oder Einbruch-Diebstahl. Hier gibt es wenig oder gar keine Leistungsunterschiede“, wird Michael Franke, geschäftsführender Gesellschafter von Franke und Bornberg, in dem Beitrag zitiert.

Stärkeres Gewicht lege man aktuell auf Herausforderungen wie Schäden durch Extremwetter und Risiken der Digitalisierung. Im Fokus blieben, und daher mit Mindeststandards belegt, die Themen grobe Fahrlässigkeit, Vorsorge sowie Wertsachen und Bargeld.

Schwachstelle Fahrradschutz

Die Versicherungssummen, die sich an der Wohnfläche und einem Wert von 650 Euro pro Quadratmeter für den Unter-Versicherungsschutz orientieren, liegen bei den getesteten Tarifen meist bei 91.000 Euro.

Einige Anbieter, darunter die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, die HDI Versicherung AG und die Debeka Allgemeine Versicherung AG, kommen auf 98.000 Euro. Die Allianz Versicherungs-AG sogar auf 182.000 Euro bei einem Quadratmeterwert von 1.300 Euro.

Andere Akteure, wie die Axa Versicherung AG, die Arag Allgemeine Versicherungs-AG, die Interlloyd Versicherungs-AG und die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland, arbeiten laut Focus Money ohne das Wohnflächenmodell und haben deshalb keine Begrenzung.

Da Fahrraddiebstahl Hochkonjunktur hat (VersicherungsJournal 13.4.2023), empfehlen die Prüfer einen besonderen Blick auf die entsprechenden Bedingungen. Der Schutz für den Drahtesel sei eine Schwachstelle vieler „hervorragend“ oder „sehr gut“ bewerteter Tarife, wird berichtet.

Immobilien in Frankfurt und München

Dem Vergleich liegen zwei Beispielfälle zugrunde: ein Einfamilienhaus in Frankfurt und ein Einfamilienhaus in München. Beide Objekte befinden sich in Zürs-Zone 1 und verfügen über eine Wohnfläche von 140 Quadratmetern.

Die jeweils 40 Jahre alten, verheirateten Modellkunden haben eine jährliche Zahlweise gewählt und vereinbarten keine Selbstbeteiligung, außer beim Elementarschutz. Die Häuser hatten keine Vorschäden in den letzten fünf Jahren.

Preissteigerungen an beiden Standorten

Die Prüfer errechneten für beide Musterimmobilien die durchschnittlichen Jahresprämien. Demnach kostet in München Versicherungsschutz mit Elementardeckung durchschnittlich 190 Euro im Jahr und in Frankfurt, wo ein höheres Einbruchrisiko existiert, 272 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verteuerten sich die Beiträge bei Neuabschlüssen in München um 8,6 Prozent und in Frankfurt um 4,6 Prozent.

Die Werte wurden ohne die Jahresbeiträge der Allianz ermittelt, „um das Ergebnis durch den Ausreißer nach oben nicht zu stark zu verzerren“, wie es heißt. Der Versicherer legt die mit Abstand teuerste Hausratpolice auf. In Frankfurt sind 2.029 Euro und in München 1.563 Euro hinzublättern. Der Kunde erhält indessen laut Bericht zusätzlich eine Glasversicherung und einen Notfall-Service.

MVK am Main auf dem Spitzenplatz

Testsieger unter den Tarifen für den teureren Standort Frankfurt wurde die Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe (MVK) mit dem Produkt „Premium“. Der Versicherer ist mit einem jährlichen Beitrag von 101 Euro der günstigste Anbieter.

Auf das Siegertreppchen schafften es auch die WGV-Versicherung AG (Tarif: „Plus-Tarif“, Jahresprämie: 115 Euro) und die Janitos Versicherung AG („Best Selection“, 119 Euro). Bei beiden ist allerdings Fahrraddiebstahl nicht mitversichert.

Dahinter folgen die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG („Flexibel Prestige Plus“), die Huk24 AG („Classic“), die Ammerländer Versicherung VVaG („Excellent-Schutz“) und die Docura VVaG („PROTECT Smart Home“). Die vier Anbieter verlangen eine Jahresprämie von maximal 150 Euro.

WGV an der Isar ganz vorne

Die Auswahl an Angeboten für den günstigeren Standort München führt die WGV an. Sie bietet mit dem „Plus-Tarif“ für 91 Euro die preiswerteste Prämie. Auf Platz zwei folgt die MVK („Premium“, 94 Euro). Rang drei belegt die Bayerische („Flexibel Prestige Plus“, 110 Euro).

Nicht teurer als 117 Euro sind die Jahresbeiträge bei der Docura („PROTECT Smart Home“), der Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV) („Protect Premium“), der Ammerländer („Excellent-Schutz“) und der Janitos („Best Selection“).

Weitere Tests

Zuletzt hat Franke und Bornberg im Auftrag des Handelsblatts Hausratversicherungen für Familien getestet (6.3.2023). Als „sehr gut“ bewertet wurden 14 Anbieter. Vier davon, die MVK, die Domcura AG, die Grundeigentümer-Versicherung und die Waldenburger Versicherung AG, schafften die vollen 100 Punkte in der Bewertung.

Wie Kunden die Leistungsabwicklung von Hausratversicherern bewerten, hat die Servicevalue GmbH Ende vergangenen Jahres in Kooperation mit Focus Money ermittelt (6.2.2022). Demnach bieten aus Kundensicht 16 Akteure eine „sehr gute“ Leistungsregulierung.

Kosten pro Wohnungseinbruch auf Rekordhoch

Im vergangenen Jahr haben die deutschen Hausratversicherer für rund 80.000 Wohnungseinbrüche etwa 280 Millionen Euro an Versicherungsleistungen ausbezahlt (29.3.2023). Dies zeigen Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Die Anzahl der Delikte nahm vom absoluten Tiefststand aus dem Jahr zuvor (6.4.2022) um etwa 10.000 zu und erreichte damit das Niveau des Vorvorjahres (6.4.2021). Da die Kosten gleichzeitig um fast die Hälfte und damit drei Mal so stark stiegen, kletterte der Schadendurchschnitt auf einen neuen Rekordwert von 3.350 Euro.