Das sind laut Focus Money die besten Wohngebäude-Versicherungen

7.6.2023 – Der Vergleich des Wirtschaftsmagazins zeigt, dass die Europa, die WGV und die Oberösterreichische die günstigsten Top-Tarife für Einfamilienhäuser in Frankfurt bieten. Auch beim Standort München schafften es die Europa und die WGV auf das Siegertreppchen. Platz eins ging hier jedoch an die Allianz.

„Wohneigentum ist oft nur unzureichend geschützt“, bemängelt die Redaktion von Focus Money Versicherungsprofi in ihrem aktuellen Onlinebericht „Wohngebäudeversicherung: Gegen alle Wetter top geschützt“. Auch zwei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal (VersicherungsJournal Archiv) sei deutschlandweit nur etwa die Hälfte aller Wohngebäude gegen Naturgefahren abgesichert.

Das Wirtschaftsmagazin hat Tarife zur Absicherung eines Einfamilienhauses an zwei Standorten verglichen. Für die Gegenüberstellung wurde ein Rating der Franke und Bornberg GmbH herangezogen.

Fünf Mindestanforderungen

Daraus ausgewählt wurden nur Produkte der Kategorie Topschutz, die als „hervorragend“ (FFF) oder „sehr gut“ (FF+) bewertet wurden. Diese erfüllen folgende Mindestanforderungen:

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind mit mehr als 50 Prozent der Versicherungssumme, mindestens jedoch 250.000 Euro, versichert.

Die Entschädigungsgrenze für Überspannungsschäden beträgt mindestens 20 Prozent der Versicherungssumme oder 100.000 Euro.

Graffitischäden sind mitversichert.

Mehrkosten durch behördliche Auflagen, Sachverständigenkosten und Photovoltaikanlagen sind mitversichert.

Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre sind auch außerhalb des Gebäudes versichert.

Tarife mit der Höchstnote bieten zusätzliche Leistungen. Dies sind zum Beispiel der Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit ohne Einschränkung und die Versicherung von dekontaminiertem Erdreich.

WERBUNG

Einfamilienhäuser in Frankfurt und München

Dem Vergleich liegen zwei Beispielfälle in den Städten Frankfurt und München zugrunde. Dabei handelt es sich jeweils um ein selbstbewohntes Einfamilienhaus mit 130 Quadratmeter Wohnfläche, normaler Ausstattung sowie Erdgeschoss, Obergeschoss und ausgebautem Dachgeschoss. Der Keller ist nicht bewohnt. Der Carport bietet einen Stellplatz.

Die Immobilie verfügt über ein Steildach, eine Photovoltaikanlage und eine Fußbodenheizung. Sie wurde im Jahr 2000 in Massivbauweise Bauartklasse eins erstellt und liegt in der Zürs-Zone eins. Die Baukosten betrugen 350.000 Euro.

Der Besitzer wählt eine Wohngebäudeversicherung inklusive Elementarschadenschutz. Vereinbart werden eine jährliche Zahlweise und eine einjährige Laufzeit.

Ein geschränktes Teilnehmerfeld

„Nicht alle angeschriebenen Versicherer haben sich an der Umfrage beteiligt“, berichten die Prüfer. Sie berücksichtigten in ihrem Vergleich pro Anbieter nur einen Tarif.

Die im Beitrag veröffentlichte Rangliste orientiert sich an den günstigsten Jahresprämien für Frankfurt. Neben Akteur und Tarif enthält die Übersicht Angaben zur Berechnung der Versicherungssumme und zum Selbstbehalt bei Elementarschutz. Die Jahresprämien für beide Standorte werden ausgewiesen. Hinzu kommen Informationen zur Erstattung von Aufräum- und Abbruchkosten sowie Graffitischäden.

Europa bietet günstigsten Top-Tarif für Frankfurt

Das Ergebnis: Testsieger für das Objekt in der Bankenmetropole wurde die Europa Versicherung AG mit „Komfort“ für 502 Euro. Platz zwei erreichte die WGV-Versicherung AG (Tarif „Optimal“, 546 Euro). Die Oberösterreichische Versicherung AG, Niederlassung in Deutschland, sicherte sich Rang drei („ZuHaus Premium“, 553 Euro).

Eine Jahresprämie unter 600 Euro bieten außerdem:

Allianz legt das günstigste Top-Produkt für München auf

Für die Immobilie in der bayerischen Landeshauptstadt liefert die Allianz Versicherungs-AG das beste Angebot („Smart“, 445 Euro). Auf das Siegertreppchen schafften es auch die Europa (497 Euro) und die WGV (527 Euro).

Unter 600 Euro pro Jahr bleiben zudem:

Versicherungsschutz ist teurer geworden

Unter den genannten Gesellschaften sind die Produkte der Oberösterreichischen und der DEVK „sehr gut“, alle übrigen sind „hervorragend“. Dafür verzichtet die Oberösterreichische beim Elementarschutz auf eine Selbstbeteiligung, dies bieten sonst nur WGV und BGV.

Die teuersten Offerten in diesem Vergleich stammt von der Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG („Komfort“). Dies trifft sowohl für das Einfamilienhaus in Frankfurt (1.335 Euro) als auch für das Einfamilienhaus in München (1.528 Euro) zu.

„Fast alle Tarife sind im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden“, heißt es im Bericht. Bei einem Neuabschluss müssten jetzt rund 31,6 Prozent mehr gezahlt werden. Ursache für diese Entwicklung seien die im letzten Jahr stark gestiegenen Baukosten. Es lohne sich auch bei den Top-Tarifen, in jedem Fall die Prämien zu vergleichen.

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hat bereits vor einem Jahr deutlich höhere Prämien für die Wohngebäudeversicherung vorausgesagt (8.2.2022). Aktuell verhindert den Analysten zufolge der Wettbewerb einen weiteren Preisschub (23.5.2023). Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) geht von einem Plus in Höhe von 16 Prozent im Jahr 2023 aus (27.4.2023).

Weitere Untersuchungen

Auch das Handelsblatt hat kürzlich in Kooperation mit Franke und Bornberg Tarife für die Absicherung von Wohngebäuden unter die Lupe genommen (2.3.2023). Das Rennen machten die Domcura AG, die Janitos Versicherung AG, Rhion und die Adcuri GmbH / Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG. Gleichfalls landeten die Alte Leipziger Versicherung AG, die Adam Riese GmbH, die Württembergische Versicherung AG und die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group vorn.

Mit „sehr gut“ wurden zugleich die Bauherren-Haftpflichttarife der Ergo Versicherung AG, der Inter Allgemeine Versicherung AG und der Continentale Sachversicherung AG ausgezeichnet. Ebenso lief es für die Angebote der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, der Interrisk, der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland und die Europa.

Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen ihrer Wohngebäudeversicherer bewerten, hat die Servicevalue GmbH in einer Umfrage ermittelt (2.6.2023). Ein „sehr gut“ erhielten die Allianz, die Debeka Allgemeine Versicherung AG, die Ergo, die Generali Deutschland Versicherung AG und die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG.

Das gilt auch für die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH), den LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die Provinzial Versicherung AG, die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG und die Württembergische.