Das sind laut Finanztest die besten Sterbegeldversicherungen

18.1.2024 – Unter den Tarifen mit Gesundheitsprüfung der deutschen Lebensversicherer empfehlen die Verbraucherschützer ein Angebot der Signal Iduna. Bei den Offerten ohne Gesundheitsprüfung sehen sie ein Produkt der Cosmos ganz vorne. Allerdings rechne sich eine solche Police nur, wenn die Lebenserwartung des Versicherungsnehmers bei Abschluss eines Vertrages mit 20-jähriger Laufzeit weniger als zwölf Jahren betrage, heißt es in einem aktuellen Testbericht.

Die Redaktion der Stiftung Warentest hat 31 Sterbegeld-Versicherungen von 26 Anbietern unter die Lupe genommen. Stichtag war der 1. September 2023.

Die Ergebnisse sind in der Ausgabe Finanztest 2/2024 veröffentlicht. In dem achtseitigen Beitrag „Nur für wenige sinnvoll“ wird unter anderem auch das Für und Wider solcher Policen eingehend thematisiert.

Tester kritisieren Überzahlung

Der Rat der Verbraucherschützer: Empfehlenswert ist eine Sterbegeldversicherung nur, wenn mit einer Lebenserwartung von weniger als zwölf Jahren gerechnet wird. „Dann kann eine Sterbegeldpolice mit 20-jähriger Beitragszahlung sinnvoll sein. So hart es klingt: Rechnerisch lohnt sich die Police, wenn die oder der Versicherte vor Ende der Beitragszahlungspflicht stirbt“, heißt es.

Alternativen wären regelmäßige Einzahlungen auf ein Tagesgeldkonto oder ein Banksparplan, wenngleich Letzterer nicht mehr häufig angeboten werde, so die Tester. Für sinnvoll wird auch erachtet, einen angesparten Betrag auf ein Konto mit Sperrvermerk einzuzahlen.

Ebenso wird darauf verwiesen, einen Bestattungsvorsorge-Vertrag bei einem Beerdigungsinstitut abzuschließen. Hier stünden verschiedene Finanzierungs-Möglichkeiten zur Auswahl, darunter Sterbegeldversicherungen.

Viele Akteure fehlen im Test

Auf den Prüfstand kamen:

Tarife von deutschen Versicherungs-Gesellschaften,

Tarife von ausländischen Versicherungs-Gesellschaften und

Tarife von Sterbekassen unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Die deutschen Akteure und die Sterbekassen unter Bafin-Aufsicht stellen eine Überschussbeteiligung in Aussicht. Bei den Sterbekassen sind die Guthaben nicht durch die Sicherungseinrichtung Protektor Lebensversicherungs-AG geschützt. Alle Lebensversicherer im Test nehmen am Verfahren des Versicherungsombudsmann e.V. teil.

Viele Angebote für Sterbegeld-Versicherungen seien in der Untersuchung nicht enthalten, wird berichtet. „Entweder, weil der Versicherer für unseren Modellfall keine Police anbietet, auf unsere Anfrage nicht geantwortet oder uns kein Angebot zugeschickt hat“, so die Autoren des Berichts.

Musterkunde ist 65 Jahre alt

Untersucht wurden jeweils Offerten mit und ohne Gesundheitsprüfung. Der Musterkunde ist 65 Jahre alt und sichert eine Versicherungssumme von 7.000 Euro ab – laut Verbraucherschützer kostet so viel im Schnitt eine Bestattung. Für ihn sind in drei Tabellen jeweils angegeben:

der Bruttobeitrag pro Monat und die aufgelaufene Summe der Bruttobeiträge bei Ende der Beitragszahlung mit 75 Jahren sowie bei Ende der Beitragszahlung mit 85 Jahren,

die fünf Tarifmerkmale „Art der Überschussbeteiligung“, „Eintrittsalter“, „abschließbare Versicherungssumme“, „nicht versicherbare Personengruppen“ und „Wartezeit“ sowie

die drei Prüfpunkte „Flexibilität bei Zahlungsschwierigkeit“, „Leistungsumfang in den ersten Vertragsjahren“ und „Nachhaltigkeit der Kapitalanlagen“.

Die drei Prüfkriterien wurden mit den Attributen „hoch“, „eingeschränkt“ oder „niedrig“ beurteilt. Die Bewertung war maßgebend für die Reihenfolge in den Tabellen. Bei gleicher Wertung wurde alphabetisch sortiert.

Signal Iduna und Cosmos sind Testsieger

Die Ergebnisse: Unter den Offerten mit Gesundheitsprüfung der deutschen Lebensversicherer liegt die Signal Iduna Lebensversicherung AG an der Spitze. Der Tarif „Todesfallversicherung (ohne Wartezeit)“ wurde als einziger im Test in allen drei Prüfpunkten „Flexibilität“, „Leistungsumfang in den ersten Vertragsjahren“ und „Nachhaltigkeit der Kapitalanlagen“ mit „hoch“ bewertet.

Der Monatsbeitrag liegt bei Ablauf mit 75 Jahren bei 76 Euro. Bei Ablauf mit 85 Jahren beträgt der Monatsbeitrag 49 Euro.

Bei den Angeboten ohne Gesundheitsprüfung rangiert die Cosmos Lebensversicherungs-AG an erster Stelle. Ihre „Sterbegeldversicherung (nach Tarif CRS)“, ein Nichtrauchertarif mit zweijähriger Wartezeit, ist allerdings nur mit 20-jähriger Laufzeit zu haben. Dieser kostet 45 im Monat und ist damit der günstigste unter den Offerten mit hoher Flexibilität.

Bezugsquelle

Der Bericht „Nur für wenige sinnvoll“ lässt sich auf der Internetseite der Stiftung Warentest für 4,90 Euro freischalten.

Das gesamte Heft Finanztest 2/2024 ist im Online-Shop für 5,99 Euro als Download zu erwerben. Die Print-Ausgabe kann an gleicher Stelle für 6,90 Euro angefordert werden.