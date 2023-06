Das sind laut Finanztest die besten Pflegegeld-Versicherungen

22.6.2023 – Die Stiftung Warentest hat aktuell 27 Tarife von 24 Anbietern untersucht. Davon schließt die Hansemerkur den Testergebnissen zufolge die Finanzierungslücke beim Pflegegeld am besten. Die Hamburger bieten Versicherungsnehmern Leistungen, die den von den Testern definierten Finanzbedarf zu 113 Prozent abdecken, und setzen sich damit an die Spitze. Einen möglichen finanziellen Bedarf kompensieren zu mehr als 86 Prozent die Angebote der Allianz, der DKV und der Huk-Coburg.

Das Risiko ist hoch: „Von den 70- bis 74-Jährigen in Deutschland sind rund neun Prozent pflegebedürftig, in der Altersgruppe ab 90 Jahre sind es 82 Prozent“, schreibt die Stiftung Warentest in ihrem aktuellen Beitrag „Schutz für den Pflegefall“.

Der achtseitige Bericht ist in der Ausgabe Finanztest 7/2023 veröffentlicht. Darin werden unter anderem grundlegend die Leistungen der gesetzlichen und privaten Pflegeversicherung erklärt. Zudem wird aufgezeigt, wie viel Pflege kosten kann.

„Eine Pflegetagegeld-Police sollte nach unserer Ansicht Kosten decken, welche die gesetzliche Pflegeversicherung nicht trägt. Deshalb ist die mögliche finanzielle Lücke – abhängig von Pflegegrad und Pflegeform – Ausgangpunkt für den Test“, heißt es.

Im Test 27 Tarife von 24 Anbietern

Auf den Prüfstand kamen 27 Pflegetagegeld- und Pflegemonatsgeld-Versicherungen von 24 Krankenversicherern.

Davon waren 17 Tarife mit festgelegter Leistung, bei denen die Versicherten die prozentuale Verteilung der vereinbarten Summe nicht beeinflussen können und niedrigere Grade meist geringer abgesichert sind, sowie zehn Tarife mit flexibler Leistungsgestaltung.

Die Angebote wurden zwei Modellen zugeordnet:

Bei Modell eins, genannt „Treppe konstant“, steigen die Leistungen pro Pflegegrad, allerdings nur bei ambulanter Pflege. Bei Unterbringung im Heim sind mindestsens die Grade zwei bis fünf abgesichert. Bei flexiblen Tarifen gibt es mindestens bei Grad zwei bis vier einhundert Prozent der vereinbarten Leistung.

Bei Modell zwei, genannt „Konstant-Konstant“, sind mindestens die Grade zwei bis fünf gleich hoch abgesichert, ambulant wie stationär. Bei flexiblen Tarifen gibt es bei Grad zwei bis fünf 1.000 Euro.

Abschluss mit 55 Jahren

Der Modellkunde schließt im Alter von 55 Jahren einen Vertrag ab und zahlt dafür monatlich zwischen 109 und 123 Euro. Das im Tabellenwerk aufgeführte Leistungsniveau zeigt den Umfang des vorgegebenen Bedarfs durch die monatlichen Leistungen über alle Pflegegrade hinweg.

„Die gezeigten monatlichen Leistungen sind einem von uns vorgegebenen Finanzbedarf gegenübergestellt. Die Leistungen haben wir danach gewichtet, wie häufig sie empirisch auftreten“, erklären die Tester. Grundlage dafür seien Daten des Bundes-Gesundheitsministeriums gewesen.

Wie bewertet wurde

Die Summen beziehen sich auf Leistungen für Monate mit 30 Tagen und werden abzüglich des Monatsbeitrags dargestellt, jeweils für ambulante und stationäre Pflege sowie für jeden Pflegegrad. In die Wertung ging ein, ob für die tatsächliche Anzahl an Tagen oder pauschal vergütet wurde. Die Tabelle zeigt außerdem, ab welchem Pflegegrad der Vertrag beitragsfrei läuft.

Zudem ist eine Bewertung von ausgewählten Vertragsbedingungen angegeben. Im Einzelnen wird über folgende Bedingungen fonformiert:

Dynamik,

Sonderzahlung,

Verzicht auf dreijährige Wartezeit,

Einstufung der gesetzlichen Pflegeversicherung bindend,

Leistungen automatisch weltweit,

Assistance-Leistungen,

Zahlung auch bei Pflege aufgrund einer Suchterkrankung und

Zahlung auch während eines Krankenaufenthaltes für mindestens vier Wochen.

Hansemerkur ist Testsieger

Die Tester haben kein Gesamturteil zu jedem Tarif ausgewiesen, wie sonst üblich, sondern eine Rangliste erstellt, die sich am ermittelten Leistungsniveau orientiert. Offerten mit hoher Leistung sind in der oberen Tabellenhälfte zu finden, Produkte mit niedriger in der unteren.

An der Spitze steht die Hansemerkur Krankenversicherung AG mit dem Tarif „PG (PGA/ 2900, PGS/ 2300“. Die Hamburger bieten Versicherungsnehmern Leistungen, die den definierten Finanzbedarf zu 113 Prozent abdecken. In der häuslichen Pflege werden in Grad vier 2.204 Euro und in Grad fünf 2.784 Euro gezahlt, in der ambulanten Pflege sind es in den Graden zwei bis fünf jeweils 2.184 Euro.

Einen möglichen finanziellen Bedarf kompensieren zu mehr als 80 Prozent außerdem:

