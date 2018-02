Das sind die größten Autoversicherer

7.2.2018 – Die deutschen Anbieter im Segment Kfz-Versicherung hatten Ende 2016 nach GDV-Zahlen fast 115 Millionen versicherte Risiken im Bestand und erzielten damit über 25,9 Milliarden Euro an gebuchten Bruttoprämien. Die Ranglisten nach Vertragsbestand und nach Beitragseinnahmen führt jeweils die Allianz an, die allerdings bei der Combined Ratio auf einen Wert von über 100 Prozent kommt. Verluste schrieben auch die Ergo und die beiden Huk-Coburg-Gesellschaften (Allgemeine und Verein). Die VHV Allgemeine fuhr hingegen satte Gewinne ein.

Zum Jahresende 2016 zählte der Bestand der Kraftfahrtversicherer nach Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 114,7 Millionen versicherte Risiken. Das sind annähernd zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Allianz bei den Einzelgesellschaften nach versicherten Risiken…

Den größten Bestand auf Ebene der Einzelgesellschaften hatte mit gut 12,4 Millionen versicherten Risiken die Allianz Versicherungs-AG zu verzeichnen. Dahinter folgen die Huk-Coburg Allgemeine Versicherung AG und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. mit knapp neun beziehungsweise gut sieben Millionen versicherten Risiken.

Dies zeigt der von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Yougov Deutschland GmbH durchgeführte „Branchenmonitor 2014-2016: Kraftfahrtversicherung“ zeigt. Dieser enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter, die auf rund 87 Prozent Marktanteil kommen.

Die Positionen vier bis acht belegen der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die Axa Versicherung AG, die VHV Allgemeine Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherungs-AG sowie die DEVK Allgemeine Versicherung AG. Für diese Gesellschaften werden im Branchenmonitor Bestände zwischen fast 5,6 und gut vier Millionen versicherte Risiken ausgewiesen.

…wie auch nach Beitragsvolumen an der Spitze

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich den Angaben des GDV zufolge 2016 branchenweit auf rund 25,9 Milliarden Euro (plus 2,7 Prozent im Vergleich zu 2015) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge. Zwar liegt auch hier die Allianz mit aktuell über 3,2 Milliarden Euro gebuchter Bruttoprämie an der Spitze, gefolgt von der Huk-Coburg Allgemeinen mit knapp 1,7 Milliarden Euro.

Auf den Plätzen drei bis sechs liegen mit der Axa (nach versicherten Risiken Rang fünf), dem Huk-Coburg Verein (nach Risiken an dritter Stelle), der VHV Allgemeinen (nach versicherten Risiken Position sechs) und dem LVM (nach Risiken auf Platz fünf) vier Anbieter mit einem Breitragsaufkommen von mehr als einer Milliarde Euro.

Die Position sieben und acht belegen wie nach versicherten Risiken die R+V Allgemeine und die DEVK Allgemeine, während die Württembergische Versicherung AG mit Rang neun nach Beiträgen einen Platz besser abschneidet als nach versicherten Risiken. Die Huk24 AG (an neunter Stelle nach versicherten Risiken) platziert sich nach Beitragsvolumen nur an zwölfter Stelle.

So (un)profitabel sind die Branchengrößen

Von den Branchengrößen schaffte es nur die VHV Allgemeine in die Top Ten der profitabelsten Anbieter. Die Hannoveraner kamen mit einer Combined Ratio (Schaden- und Betriebsaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttoprämien) von rund 86,5 Prozent sogar auf den besten Wert der aufgelisteten Anbieter (VersicherungsJournal 15.1.2018).

In der erweiterten Spitzengruppe landeten die Huk24, der LVM und die Axa mit kombinierten Schade-Kosten-Quoten zwischen 95 und knapp 97 Prozent. Die HDI Versicherung AG landete zwar über dem Branchenschnitt von 98,9 Prozent, blieb aber gerade eben noch in der Gewinnzone.

Der Huk-Coburg Verein, die Allianz, die Ergo Versicherung AG und die Huk-Coburg Allgemeine platzierten sich mit ihren Combined Ratios von jeweils über 100 Prozent nur im unteren Drittel der Top 50.

Allianz mit deutlicher Verschlechterung

Bei der Allianz fiel der Schadenaufwand um rund ein Siebtel höher aus als im Jahr zuvor. Dies führt das Unternehmen neben einer Höherreservierung für lang laufende Personenschäden in Kfz-Haftpflicht auch auf einen inflationsbedingten Anstieg des Aufwands der Geschäftsjahresschäden zurück. Im Vergleich zu 2015 verschlechterte sich die Combined Ratio um fast sieben Prozentpunkte.

In der gleichen Größenordnung erhöhte sich auch die Quote der Huk-Coburg Allgemeinen. Im Geschäftsjahr 2016 stiegen in der Kfz-Haftpflicht laut Geschäftsbericht die Schadenhäufigkeit und der Schadendurchschnitt deutlich bei gleichzeitig nahezu konstantem Durchschnittsbeitrag.

Beim Huk-Coburg Verein verschlechterte sich die kombinierte Schaden-Kostenquote nur minimal. Dort gab es die gleiche Entwicklung wie bei der Huk-Coburg Allgemeinen, wenn auch in deutlich abgeschwächter Form. Hingegen gab es bei der Ergo eine Verbesserung um etwa zwei Zehntelprozentpunkte.

Weitere Studiendetails

Der „Branchenmonitor 2014-2016: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse und kann bei der Studienverantwortlichen Daniela Fischer per Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Die 100-seitige Version für den Zweig Kfz gesamt kostet 743,75 Euro. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden 1.291,15 Euro fällig – jeweils inklusive Mehrwertsteuer.