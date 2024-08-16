Das sind die besten Wohngebäudeversicherungen laut NTV

3.3.2026 – Der Nachrichtensender hat ein Ranking von Policen veröffentlicht, mit denen ein typischer Hausbesitzer seine eigenen vier Wände finanziell gegen Schäden absichern kann. Hierzu wurde die Durchschnittsprämie für einen Musterkunden in sechs deutschen Städten berechnet. Unter den Offerten mit dem höchsten Produktrating sticht das Angebot der Gothaer hervor, gefolgt von der VHV und der Domcura.

Die Franke und Bornberg GmbH hat für die NTV Nachrichtenfernsehen GmbH Wohngebäudepolicen untersucht. Auf dem Prüfstand standen dabei Verträge von 17 Anbietern, deren Detailergebnisse in dem Bericht „Das sind die besten Versicherungspolicen für Haus und Hausrat“ nachzulesen sind.

Hierfür hatte die Ratingagentur die Offerten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ermittelt. Um den mit 70 Prozent gewichteten Aspekt Leistung zu beurteilen, greift Franke und Bornberg auf sein Produktrating zurück (VersicherungsJournal 12.6.2025). Die Gesamtqualität der Tarife zeigt die siebenstufige Bewertungsskala von „FFF+“ („hervorragend“) bis „F-“ („ungenügend“) an.

Um das höchste Rating zu erhalten, muss beispielsweise der Versicherungsschutz für Ableitungsrohre auch außerhalb des eigenen Grundstücks – ohne separate Kündigungsregelung – bestehen. Ebenso sind Schäden durch mutwillige Beschädigung oder Vandalismus bis 8.000 Euro abzudecken.

Durchschnittspreis für Musterhaus an sechs Standorten berechnet

„Schwächere Tarife schneiden besonders schlecht ab, wenn Leistungen bei Rohrbruch, Schäden durch Tiere, Vandalismus oder umgestürzten Bäumen fehlen“, heißt es hierzu von NTV. „Auch der Schutz bei Seng- und Schmorschäden oder die Übernahme von Hotelkosten sind häufig unzureichend. Manche Policen verlieren zusätzlich Punkte durch Lücken beim Versichererwechsel.“

Mit den übrigen 30 Prozent geht der Aspekt Preis in die Gesamtnote ein. Die Höhe des durchschnittlichen Tarifbeitrags (Stand Februar 2026) wurde jeweils für ein Musterhaus an sechs unterschiedlichen Standorten berechnet: Berlin, Dresden, Hamburg, Hannover, Köln und München.

In dem Musterfall gingen die Branchenanalysten von einem 2018 gebauten Einfamilienhaus mit 134 Quadratmetern aus, das mit Elementarschutz versichert werden soll.

Sieben Wohngebäudeversicherungen mit Gesamtnote „sehr gut“

Dem Testergebnis zufolge schneiden sieben Offerten mit der besten Gesamtnote „sehr gut“ ab. Sie verzeichnen jeweils das Top-Rating „FFF+“ und haben mit ihren Prämien mindestens 90 der 100 möglichen Gesamtpunkte eingesammelt.

Die einzige Tarifkombination mit der vollen Punktzahl ist demnach „Plus – Schadenfreiheit, Ableitungsrohre“ der Gothaer Allgemeinen Versicherung AG. Es folgen „KLASSIK-GARANT inklusive Baustein EXKLUSIV (Wert 1914)“ der VHV Versicherungen und „Einfamilienhauskonzept – Top-Schutz“ der Domcura AG mit 98 beziehungsweise 97 Punkten.

Dahinter rangieren das „Konzept XXL“ der Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, der „Premium-Schutz-Wohnfläche“ der Adcuri GmbH (jeweils 95 Punkte) und „Protect+ Kompakt (SFR)“ der Grundeigentümer-Versicherung VVaG (94). Nur noch knapp mit „sehr gut“ benotet ist hingegen der „HDI Wohngebäude Premium“ der HDI Versicherung AG (90 Punkte).