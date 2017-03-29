Das sind die besten Privathaftpflichtversicherungen laut NTV

10.2.2026 – Der Nachrichtensender hat einen Vergleich von Haftpflichtversicherungen für Familien und Singles veröffentlicht. Im Fokus standen die Tarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei den Familienangeboten erreichen Tarife von Interrisk und WGV die Höchstwertung, bei den Single-Tarifen liegen Angebote von Adam Riese und der Gothaer vorn.

Analysten der Franke und Bornberg GmbH haben für die NTV Nachrichtenfernsehen GmbH Privathaftpflichtpolicen untersucht. Dabei sollten die Verträge mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ermittelt werden.

Auf dem Prüfstand kamen 34 Policen für Familien und 43 Angebote für Singles. Die einzelnen Ergebnisse sind in tabellarischer Form in dem Onlineartikel „Das sind die besten Haftpflichttarife“ einsehbar.

So wurde gewertet

In die Gesamtnote fließt das Qualitätsrating von Franke und Bornberg zu 70 Prozent ein. Das Analysehaus vergleicht die Tarife anhand von 72 Kriterien und wertet hierfür die AVB der jeweiligen Tarife aus. Die Höchstnote „FFF+“ erhalten Tarife, die mindestens 85 Prozent der Leistungsvorgaben erfüllen.

Um die Bestnote zu erreichen, müssen die Tarife zusätzlich bestimmte Mindeststandards erfüllen. Dazu zählen eine Deckungssumme für Personen- und Sachschäden von mindestens 50 Millionen Euro sowie eine Forderungsausfalldeckung.

Darüber hinaus floss die ermittelte Versicherungsjahresprämie mit einer Gewichtung von 30 Prozent in die Gesamtbewertung ein. NTV legt an dieser Stelle nicht offen, auf welchen Musterfällen die Prämienberechnung basiert und wie hoch die Prämien ausfallen.

Leistungsstärkere Tarifvarianten wurden berücksichtigt

Wie aus dem Artikel hervorgeht, wurden bei der Bewertung nicht die Basistarife, sondern leistungsstärkere Varianten der Anbieter untersucht. Diese umfassen typischerweise zusätzliche Bausteine wie:

Schäden aus Gefälligkeitsleistungen,

die Mitversicherung deliktunfähiger Kinder,

Schäden an Sachen von Arbeitskollegen oder Arbeitgebern,

den Versicherungsschutz für private Drohnen bis zu einem bestimmten Fluggewicht sowie

den Verlust fremder und beruflich genutzter Schlüssel.

16 Privathaftpflichttarife für Familien mit Höchstnote „sehr gut“ ausgezeichnet

Bei den Tarifen für Familien erhielten 16 Angebote die Höchstwertung „sehr gut“ für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere 13 Tarife wurden mit „gut“ bewertet, fünf Angebote erzielten die Note „befriedigend“.

Die Höchstpunktzahl von 100 Punkten erreichten die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group („Konzept XXL ohne Beitragsanpassung“) und die WGV-Versicherung AG („Optimal“), die damit die Ränge eins und zwei belegen. Auf Rang drei folgt mit 98 Punkten der Tarif „Klassik“ der Gothaer Allgemeine Versicherung AG.

Die Haftpflichtversicherer auf den weiteren Plätzen im Bereich „Familie“

Die Ränge vier bis sechs belegen die VHV Versicherungen („Klassik-Garant inklusive Baustein Exklusiv“) mit 97 Punkten sowie die Adam Riese GmbH („Adam Riese Riesig“) und die Axa Versicherung AG („Komfort“) mit jeweils 96 Punkten. Ebenfalls mit „sehr gut“ bewertet werden folgende Tarife (in der Reihenfolge ihrer Bewertung):

Betrachtet man ausschließlich die Leistungsbewertung der Preis-Leistungs-Sieger, tragen – mit zwei Ausnahmen – sämtliche Tarife die Ratingnote „FFF+ = Hervorragend“ von Franke und Bornberg. Lediglich die Angebote des LBN-Versicherungsvereins und von Docura wurden mit der zweithöchsten Leistungsnote „FFF = Sehr gut“ bewertet.

Die besten Privathaftpflichtversicherungen für Singles

Bei den Single-Tarifen erhielten sogar 17 Angebote die Bewertung „sehr gut“. Elf Tarife wurden mit „gut“ bewertet, sechs erreichten lediglich ein „befriedigend“.

Die volle Punktzahl erzielten auch hier zwei Angebote: Adam Riese mit „Adam Riese Riesig“ auf Rang eins sowie die Gothaer mit „Klassik“ auf Platz zwei. Mit 99 Punkten folgt die Axa mit „Komfort“ auf Rang drei.

Weiter „sehr gute“ Single-Tarife

Ebenfalls 99 Punkte erreichten die Interrisk mit „Konzept XXL“ sowie die VHV mit „Klassik-Garant inklusive Baustein Exklusiv“ auf den Plätzen vier und fünf. Rang sechs belegt die Adcuri mit ihrem „Premiumschutz“ und 98 Punkten. Die weiteren Versicherer mit einem sehr guten Ergebnis sind in der Reihenfolge ihrer Platzierung:

GEV Grundeigentümer-Versicherung („Protect + Premium“, 97 Punkte),

HDI („Premium“, 97 Punkte),

Helvetia („Premiumschutz“, 97 Punkte),

WGV („Plus“, 95 Punkte),

Andsafe („Safe L“, 93 Punkte),

Janitos („Best Selection“, 93 Punkte),

Waldenburger („Premium“, 93 Punkte),

Die Haftpflichtkasse („Einfach Besser“, 92 Punkte),

Interlloyd Versicherungs-AG („Infinitus“, 92 Punkte),

LBN Versicherungsverein („LBN-Besser“, 92 Punkte),

Alte Leipziger („Comfort“, 90 Punkte).

Im Leistungsrating von Franke und Bornberg tragen – mit Ausnahme der Waldenburger, die mit „FFF = Sehr gut“ bewertet wurde – sämtliche dieser Tarife die Höchstwertung „FFF+ = Hervorragend“.