Das marode Flachdach und der Wasserschaden

12.9.2018 – Dringen durch ein annähernd zwei Jahrzehnte altes Flachdach nach einem Sturm Witterungs-Niederschläge in ein Haus ein, ist es Sache des Gebäudebesitzers, zu beweisen, dass der Schaden infolge des Sturms entstanden ist. Das geht aus einem Urteil des Saarländischen Oberlandesgerichts vom 20. Juni 2018 hervor (5 U 58/17).

Nach einem Sturm Anfang Januar 2012 hatte der Kläger seinem Gebäudeversicherer Mitte Mai einen Schaden gemeldet, der infolge eindringender Witterungsniederschläge entstanden sei. Der von ihm beauftrage Dachdecker stellte fest, dass das Flachdach des Gebäudes im Bereich eines Fahrstuhlschachts undicht war.

Fehlender Beweis

Der Gebäudeversicherer forderte den Kläger daraufhin dazu auf, ihm vermeintlich gemachte Fotos vorzulegen, aus denen hervorgehen sollte, dass die Undichtigkeit eine Folge des Sturms war. Dies tat er vergeblich. Daher weigerte er sich, den Schaden zu regulieren.

Auch die Beauftragung eines Außendienstmitarbeiters blieb ohne Erfolg. Denn als der das Dach besichtigen wollte, war dieses bereits nahezu vollständig erneuert worden.

Verschleiß als Ursache

In seiner gegen den Versicherer eingereichten Klage behauptete der Versicherte, dass sich das Dach vor dem Schaden in einem einwandfreien Zustand befunden habe. Ursache für die undichten Stellen könne folglich nur der Sturm sein. Dieser habe die Bitumenbahnen gelöst, so dass durch die Leckstelle Regenwasser in den Beton habe eindringen können.

In seiner Klageerwiderung trug der Versicherer vor, dass die Bitumenabdeckung nach den Feststellungen des Außendienstmitarbeiters zum Zeitpunkt des Schadeneintritts mindestens 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein musste. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Flachdächern, die mit Bitumenbahnen abgedeckt sind, betrage jedoch nur rund 15 Jahre.

Der Kläger habe daher nicht bewiesen, dass der Wasserschaden durch den Sturm verursacht worden ist. Es sei ebenso wahrscheinlich, dass Verschleiß die Ursache war.

Altersverschleiß

Dem schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Saarbrücker Landgericht, als auch das Saarländische Oberlandesgericht an. Beide Gerichte wiesen die Klage beziehungsweise die Berufung des Klägers als unbegründet zurück.

Dieser hatte, basierend auf einer Schätzung des von ihm beauftragten Dachdeckers, behauptet, das Dach sei zwischen 15 und 20 Jahre alt gewiesen. Ein vom Landgericht beauftragter Sachverständiger hielt dies für stark untertrieben.

Nach Ansicht der Richter schließt das die Annahme des Klägers aus, dass sich das Flachdach beim Schadenseintritt in einem einwandfreien Zustand befunden hatte und der Wassereintritt daher nur durch den Sturm entstanden sein konnte.

Kein Beweis

„Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Kläger das Flachdach warten und zum Teil reparieren ließ, zuletzt im August 2011. Eine Wartung und Teilreparatur von beschädigten Stellen ändert nämlich nichts am grundsätzlich eingetretenen Altersverschleiß der gesamten Dachfläche“, so das Oberlandesgericht in seiner Urteilsbegründung.

Es fehle daher der Beweis des Klägers, dass die Witterungsniederschläge eben nicht aufgrund altersbedingter Ablösung unter die Bitumenbahnen gelangt sind. Nicht bewiesen sei damit, dass der Schaden Folge eines Sturms war.

Die Berufung des Gebäudebesitzers gegen das erstinstanzliche Urteil wurde daher zurückgewiesen. Einen Grund für die Zulassung einer Revision sahen die Richter nicht.