Das Ende der „alten“ Betriebsschließungs-Versicherung

5.11.2020 – Mit Änderungskündigungen wollen die Versicherer neue Bedingungen einführen. In den neuen Policen gibt es in der Regel keinen Schutz für Krankheiten, die sich zu einer Pandemie oder Epidemie entwickeln. Die AGB sind nun klarer gefasst. Damit dürfte der Megastreit um Leistungen aus dem Corona-Lockdown auf Basis der oft unklar formulierten Altbedingungen aber kaum ausgestanden sein.

Derzeit erhalten alle Kunden der Allianz Versicherungs-AG eine Änderungskündigung für ihre bisherigen Betriebsschließungs-Versicherungen (BSV). Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage. Auch andere Versicherer bieten ihren Kunden neue Verträge an. Damit wollen die Assekuranzen Klarheit über den Versicherungsschutz bei Pandemien schaffen.

Vielfach Leistungspflicht in Altverträgen wegen Intransparenz

Juristen und Gerichte sehen die Versicherer vielfach aus den Alt-Bedingungen in der Leistungspflicht. Das gilt beispielsweise dann, wenn die Klauseln unklar formuliert wurden. Im Fall einer Intransparenz müssen die Assekuranzen leisten (VersicherungsJournal Archiv).

Kunden können auch aus dem zweiten Lockdown einen Leistungsanspruch haben. Dies gilt für Bedingungen, die angreifbar sind, und falls der Kunde seine Maximalleistungsdauer von 30 oder 60 Tagen nicht schon durch den Lockdown im Frühjahr ausgeschöpft hat. Zudem muss der Vertrag natürlich weiter bestehen. Doch danach sieht es nicht aus.

Pandemien werden ausgeschlossen

„Die Versicherung des Corona-Virus in Zeiten der Pandemie ist nach unserer Auffassung risikotechnisch zu fairen Preisen nicht möglich“, begründete ein Allianz-Sprecher die Umstellung.

Es gebe in den neuen BSV-Bedingungen nun einen klaren Ausschluss von Pandemien und Epidemien. Gleichzeitig würden aber alle im Infektionsschutzgesetz (IfSG) aufgeführten Krankheiten mitversichert. Damit sei in der neuen BSV auch Covid-19 nach Beendigung der Pandemie mitversichert.

Dies gelte aber nur, wenn der Kunde aufgrund einer behördlichen Anordnung wegen eines Covid-19-Vorfalls den versicherten Betrieb schließen muss.

Ähnliche Angebote gibt es von der Axa Versicherung AG und der R+V Gruppe.

Die Umstellung wird derzeit gut wahrgenommen. Allianz-Versicherungs-AG

Umstellung der Betriebsschließungs-Versicherungen läuft erfolgreich

Bei der Allianz sind „einige tausend Kunden“ von der Neufassung der Konditionen betroffen. Dazu gehören zum Beispiel Metzgereien, Bäckereien, Eisdielen, Gaststätten, Hotels und Krankenhäuser.

„Um Unklarheiten für die Zukunft auszuschließen, unterbreitet die Allianz in Deutschland seit Anfang September allen ihren Bestandskunden […] ein Umstellungsangebot auf die neue Betriebsschließungs-Versicherung.

Kommt es zu keiner Umstellung, werden die Verträge fristgerecht zum Ende der jeweiligen Laufzeit gekündigt“, erläuterte ein Allianz-Sprecher. „Die Umstellung wird derzeit gut wahrgenommen“, heißt es weiter.

Noch besser läuft es bei der Basler Versicherung AG. „Etwa 90 Prozent unserer Kunden haben sich für die Fortführung des Versicherungsschutzes auch unter den neuen Rahmenbedingungen entschieden“, erläuterte ein Sprecher.

Tausende Kunden wurden bereits entschädigt

Die Basler gehört neben der Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, der HDI-Gruppe, der Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG und der Münchner Verein Allgemeine Versicherungs-AG zu den wenigen Assekuranzen, die eine generelle Leistungspflicht aus dem Corona-Lockdown bejahen.

Für rund 2.100 Fälle hat der HDI bereits 54,2 Millionen Euro gezahlt. Die Signal-Iduna leistete bisher 31,7 Millionen Euro Entschädigung an 2.114 Unternehmen. Bei der Barmenia sind es für 126 Fälle rund 2,2 Millionen Euro. In sechsstelliger Höhe hat auch der Münchener Verein entschädigt.

Bei den meisten „Zahlern“ sind die Regulierungen aber noch nicht abgeschlossen. Daher dürften die Leistungen noch steigen.

Hiernach sind jetzt auch ausdrücklich behördlich angeordnete Betriebsschließungen […] versichert, wenn Mitarbeiter an Corona erkrankt sind. Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG

Kündigung nach Entschädigung

Einen zweiten Lockdown-Schaden wird der HDI aber nicht mehr vergüten. Die Kunden erhielten im Schadenfall eine Änderungskündigung. Das gilt auch für Bestandsverträge ohne BSV-Schaden. Die Kunden erhalten zum jeweiligen Ablauf eine ordentliche Vertragskündigung, wie ein Sprecher mitteilte. So handelt auch die Signal Iduna.

Beide Versicherer betonen aber, dass in den neuen BSV-Policen Covid-19 auch weiterhin mitversichert ist. „Hiernach sind jetzt auch ausdrücklich behördlich angeordnete Betriebsschließungen per Einzelverfügung aufgrund von Sars-CoV-2 versichert, wenn Mitarbeiter an Corona erkrankt sind“, heißt es etwa bei der Signal-Iduna.

Demgegenüber schließt die Basler, wie die meisten Assekuranzen am Markt, Pandemien explizit aus. Die Barmenia arbeitet noch an neuen BSV-Bedingungen.

Das gilt auch für Die Haftpflichtkasse VVaG, die mit dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und Rückversicherern neue BSV-Bedingungen entwickelt. Gleichzeitig wurden die alten Policen ablaufbezogen zunächst bis Ende März 2021 gekündigt. Die Kunden können darauf innerhalb von drei bis sechs Monaten reagieren.