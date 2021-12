Das ändert sich 2022 in der Sozialversicherung

23.12.2021 – Im kommenden Jahr kommt es in der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung zu einigen Änderungen und Neuerung, wie ein Überblick des VersicherungsJournals zeigt.

Der alte und neue Bundesarbeits- und Sozialminister, Hubertus Heil (SPD, VersicherungsJournal Medienspiegel 7.12.2021), sowie der neue Bundes-Gesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach (6.12.2021, 7.12.2021, 15.12.2021) haben die ab 2022 ihre Verantwortungsbereiche betreffenden Neuerungen auflisten lassen.

Wichtige Neuerungen hat die Versicherungs-Journal-Redaktion zusammengestellt.

Renteneintrittsalter wird schrittweise weiter angehoben

Im Zuge der schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters in der gesetzlichen Rentenversicherung („Rente mit 67“) steigen die Altersgrenzen 2022 um einen weiteren Monat. Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) erreichen 1956 geborene Versicherte ohne Vertrauensschutz-Regelungen die Regelaltersgrenze mit 65 Jahren und zehn Monaten, so das Ministerium. Bei im Jahr 1957 Geborenen sind es 65 Jahre und elf Monate.

Für die folgenden Geburtsjahrgänge steigt die Regelaltersgrenze zunächst um je einen weiteren Monat, später in Stufen von zwei Monaten pro Jahrgang. Bei 67 Jahren liegt die Regelaltersgrenze dann erst für die Jahrgänge 1964 und jünger.

Das BMAS teilte weiter mit, dass die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten auch 2022 nicht bei 6.300 Euro liegen wird. Die Corona-bedingte Ausnahmeregelung der beiden Vorjahre wird um ein Jahr verlängert. Damit gilt für diese Fälle weiterhin, dass Zusatzeinkommen bis zu einer Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro nicht auf die Rente angerechnet werden (18.1.2021)

Verpflichtender Arbeitgeberzuschuss

Zum Thema „Verbesserungen bei der Betriebsrente“ teilte das Ministerium Folgendes mit: „Ab dem 1. Januar 2022 müssen Arbeitgeber, wenn Beschäftigte einen Teil ihres Lohns oder Gehalts in eine Betriebsrente umwandeln, immer die ersparten Sozialversicherungs-Beiträge, maximal 15 Prozent, zugunsten der Beschäftigten an die Versorgungseinrichtung (Pensionskasse, Pensionsfonds oder Direktversicherung) weiterleiten.

Bisher galt diese Verpflichtung nur bei Entgeltumwandlungen, die ab dem 1. Januar 2019 neu abgeschlossen worden sind. Wichtig zu wissen: Diese Regelungen sind tarifdispositiv, das heißt von ihnen kann in Tarifverträgen zugunsten oder zulasten der Beschäftigten abgewichen werden.“

Wer als Arbeitgeber diesen Verpflichtungen nicht nachkommt, muss mit zum Teil heftigen Konsequenzen rechnen (Medienspiegel 15.12.2021) und für Vermittler entsteht Handlungsbedarf (1.9.2021).

Weitere Neuerungen: Der gesetzliche Mindestlohn wird zum 1. Januar 2022 brutto von 9,60 auf 9,82 Euro je tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde erhöht. Durch einen Entlastungszuschuss im hohen zweistelligen Millionenbereich kann der Abgabesatz zur Künstlersozial-Versicherung bei 4,2 Prozent stabil gehalten werden (9.8.2021).

Rentenversicherung: BBG steigt nur im Osten

Die Beitragsbemessungs-Grenze (BBG) in der allgemeinen Rentenversicherung steigt im Osten von 80.400 auf 81.000 Euro. Im Westen sinkt sie von 85.200 auf 84.600 Euro im Jahr. Dies kann sich auch auf die betriebliche Altersversorgung und Rürup-Renten auswirken (15.12.2021).

In der Folge sinkt der Höchstbeitrag in der allgemeinen Rentenversicherung bei gleichbleibendem Beitragssatz von 18,6 Prozent in den alten Bundesländern von 1.320,60 auf 1.311,30 Euro. In den neuen Ländern steigt er hingegen von 1.246,20 auf 1.255,50 Euro.

Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung wird im Osten von 3.115 auf 3.150 Euro im Monat beziehungsweise von auf 37.380 auf 37.800 Euro im Jahr angehoben. Im Westen beträgt sie weiterhin 3.290 Euro im Monat beziehungsweise 39.480 im Jahr (21.10.2021).

Die Bezugsgröße bildet nach BMAS-Angaben eine wichtige Grundlage in der Sozialversicherung. Sie gilt etwa für die Beitragsberechnung von versicherungs-pflichtigen Selbstständigen in der Rentenversicherung oder für die Festsetzung der Mindestbeitrags-Bemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Konstanz in der GKV

In der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt die bundeseinheitliche BMG bei 4.837,50 Euro im Monat beziehungsweise 58.050 Euro. Über die Grenzwerte hinausgehende Einkünfte sind beitragsfrei.

Die Versicherungspflicht-Grenze in der privaten Krankenversicherung (PKV) steigt erstmals nach über einem Jahrzehnt (14.10.2010) nicht wie sonst üblich an, sondern bleibt auf dem Niveau des laufenden Jahres.

Damit wird der Wechsel in die PKV im kommenden Jahr nicht weiter erschwert und bleibt ab einem monatlichen (jährlichen) Bruttoeinkommen von mehr als 5.362,50 (64.350) Euro möglich. Was beim Überschreiten dieser Grenze zu beachten ist, um in die PKV wechseln zu können, hat der Versicherungsmakler Sven Hennig in einem Blogbeitrag erläutert (Medienspiegel 5.9.2019).

Der GKV-Höchstbeitrag beträgt bei unverändert 15,9 Prozent Beitragssatz (inklusive weiterhin 1,3 Prozent durchschnittlichem Zusatzbeitrag) bundesweit unverändert 769,16 Euro.

Was sich in der Pflegeversicherung ändert

In der gesetzlichen Pflegeversicherung liegt der Höchstbeitrag für Eltern weiterhin bei höchstens 147,54 Euro (Beitragssatz: unverändert 3,05 Prozent). Da der Kinderlosenzuschlag Anfang 2022 um 0,1 Prozentpunkte auf 0,35 Prozent erhöht wird, steigt der Höchstbeitrag für diese Gruppe von 159,64 auf 164,48 Euro.

Teurer wird es auch für privat Pflege-Pflichtversicherte, die befristet auf 2022 einen Corona-Zuschlag für die pandemiebedingten Mehrausgaben infolge des gesetzlichen Pflegerettungsschirms zahlen müssen. Die Mehrbelastung liegt nach Angaben des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) bei insgesamt 40,80 (87,60) Euro für Versicherte ohne (mit) Beihilfeanspruch (5.10.2021, Medienspiegel 5.11.2021).

Ambulante Pflege: Sachleistungsbeträge werden erhöht

Im Rahmen des „Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung“ (GVWG) treten zu Jahresbeginn 2022 einige weitere Neuregelungen in Kraft. So werden die Sachleistungsbeträge in der ambulanten Pflege für die Pflegegrade 2 bis 5 um fünf Prozent erhöht, um den steigenden Vergütungen Rechnung zu tragen.

Für Pflegegrad 2 erhöht sich der Betrag von 689 auf 724 Euro, für Pflegegrad 3 von 1.298 auf 1.363 Euro, für Pflegerad 4 von 1.612 auf 1.693 Euro und für Pflegerad 5 von 1.995 auf 2.095 Euro.

Angehoben wurde auch der Leistungsbeitrag zur Kurzzeitpflege (plus zehn Prozent auf bis zu 1.774 (zuvor: 1.612) Euro). Um die Pflegebedürftigen zu entlasten, zahlt die Pflegeversicherung künftig auch einen Zuschlag zu dem nach Pflegegrad differenzierten Leistungsbetrag.

Dabei trägt die Pflegekasse nach BMG-Angaben im ersten Jahr der Pflege fünf Prozent des pflegebedingten Eigenanteils. Im zweiten Jahr sind es 25 Prozent, im dritten 45 Prozent und ab dem vierten Jahr 70 Prozent.

Coronabedingte Sonderregeln werden verlängert

Weiter teilte das BMG mit, dass der flexiblere Einsatz des Entlastungsbetrages bei Pflegegrad 1 zur Sicherstellung der Versorgung sowie die Möglichkeit der Kostenerstattung in Höhe der ambulanten Pflegesachleistungs-Beträge bei Pflegegrad 2 bis 5 befristet erhalten bleiben.

Auch die Flexibilisierungen bei Familienpflegezeit und Pflegezeit bleiben demnach befristet bestehen. Verlängert bis Ende März wurde darüber hinaus auch der Anspruch auf coronabedingtes Pflege-Unterstützungsgeld für bis zu 20 Arbeitstage.

Ebenfalls verlängert wurde die pandemiebedingte Sonderregelung für Kinderkrankengeld. Dieses kann grundsätzlich auch 2022 grundsätzlich für 30 statt zehn Tage (bei Alleinerziehenden 60 statt 20 Tage) je versichertem Kind in Anspruch genommen werden.