Darf die Bank für Berechnung einer Vorfälligkeits-Entschädigung 100 Euro verlangen?

16.12.2022 – Das Errechnen der Höhe einer Entschädigung im Fall der vorzeitigen Darlehens-Rückführung gehört zu den vertraglichen Nebenpflichten eines Geldinstituts gegenüber Verbrauchern. Dafür darf kein gesondertes Entgelt verlangt werden – so das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil (17 U 132/21).

Das beklagte Geldinstitut bewirbt unter anderem Verbraucherkredite. Nach seinem Preisverzeichnis sind Darlehenskunden dazu verpflichtet, eine Pauschale von 100 Euro zu zahlen, wenn die Bank für sie bei vorzeitiger Ablösung eines Darlehens die Höhe der Vorfälligkeits-Entschädigung errechnen soll.

Die Pauschale muss unabhängig davon gezahlt werden, ob es zu einer vorzeitigen Rückführung der Restschuld kommt oder nicht. Sie wird auch nicht auf eine zu zahlende Vorfälligkeits-Entschädigung angerechnet.

Unangemessene Benachteiligung der Kunden

Weil der Kläger diese Klausel für unwirksam hält, verlangte er von der Kreditanstalt eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Das lehnte die Bank ab. Der Fall landete daraufhin vor Gericht.

Dort handelte sich der Kunde zunächst eine Niederlage ein. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Frankfurter Landgericht hielt die Verwendung der Klausel für zulässig. Es wies die Klage daher als unbegründet zurück. Der Mann legte daher Berufung beim Oberlandesgericht der Stadt ein. Das hielt seine Forderung für berechtigt.

Nach Ansicht des Berufungsgerichts benachteiligt die verwendete Klausel die Schuldner unangemessen. Die Bank sei nebenvertraglich dazu verpflichtet, die Darlehensnehmer über die Höhe einer Entschädigung bei vorzeitiger Rückführung der Restschuld zu informieren.

Berechnen der Vorfälligkeits-Entschädigung ist kein großer Aufwand

Die Berechnung einer derartigen Abfindung sei komplex. Sie beinhalte Rechenoperationen, die für einen durchschnittlichen Verbraucher schwer nachzuvollziehen seien. Die Bank könne die Entschädigung hingegen mithilfe eines Computerprogramms ohne großen Aufwand errechnen.

Die Kalkulation stelle folglich keine zusätzliche Sonderleistung dar, welche in Rechnung gestellt werden dürfe. Das gelte unabhängig davon, ob es tatsächlich zur vorzeitigen Rückführung komme oder nicht.

Schlappe für das Geldinstitut vor Gericht

„Die beanstandete Klausel weicht damit von dem Grundsatz ab, dass die Bank ohne gesondertes Entgelt ihre vertraglichen Verpflichtungen zur Unterrichtung des Darlehensnehmers erfüllen muss“, so das Gericht.

Dass die jeweilige Ermittlung der Vorfälligkeits-Entschädigung mit einem Verwaltungsaufwand einhergehe, habe das Geldinstitut hinzunehmen.