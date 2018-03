Cyberversicherung steht vor dem „Durchbruch“

15.3.2018 – Nach einigen Jahren der Aufklärung fahren Vermittler und Versicherer nun die Ernte in Sachen Cyberdeckung ein. Wer noch nicht versichert ist, steckt wahrscheinlich noch in der Risikoanalyse beziehungsweise -bewertung. So eine Studie der versicherungsnehmenden Wirtschaft.

„Wir können bei den Kunden komplettes Umdenken feststellen“, sagte Johannes Behrends von der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH auf der 6. Fachtagung „Fokus Cyber und Financial Lines“ des Gesamtverbandes der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW). Habe man bis 2015 nur über die Cybergefahren aufgeklärt, werde nun auch abgeschlossen. Das Prämienvolumen verdopple sich seither.

Teils hohe Schadenlast in den USA

„Cyberdeckungen sind in Schwung“, so der Makler. „Die Nachfrage ist so groß, dass alle personell anbauen wollen.“ Auch Ole Sieverding von der Hiscox Europe Underwriting Ltd. Zweigniederlassung für die Bundesrepublik Deutschland berichtet von einem „Durchbruch“ und dass die Cyberversicherung als Lösung in den Köpfen angekommen sei.

Er hält mit Blick auf die USA, in denen diese Policen schon seit Mitte der neunziger Jahre angeboten werden, den Markt aber nicht für einen „Selbstläufer“. 2015 hätten die US-Anbieter in diesem Geschäft Schadenquoten zwischen null und 250 Prozent ausgewiesen.

„Wir müssen auch langsam lernen, wie wir mit den Schäden, die kommen werden, umgehen werden“, so Sieverding. In den USA schreiben die Versicherer rund drei Milliarden Euro Prämie mit Cyber und erwarten, dieses Geschäft bis 2020 auf fünf Milliarden Euro ausbauen zu können.

Versicherungssummen ausreichend

„Grundsätzlich sind die Versicherungssummen bei den zurzeit 20 Versicherern, die in Deutschland Cyberschutz anbieten, für die meisten Unternehmen ausreichend. Nur bei Dax-Unternehmen muss man bei der Eindeckung über den Tellerrand sehen“, sagte Behrends. Wegen der Erpressungsfälle zeichneten viele Versicherer zwar inzwischen „sehr restriktiv“. Es gebe oft nur noch 25 Millionen Euro statt 100 Millionen Euro Deckung, aber „hohe Towerlösungen sind mit Exzedenten“ noch möglich.

In seinem zu Beginn des Jahres veröffentlichten „Hiscox Cyber Readiness Report 2018” hatte das Unternehmen noch festgestellt, dass deutsche Unternehmen beim Thema Cybersicherheit im internationalen Vergleich hinterherhinken. 77 Prozent der deutschen Unternehmen seien noch „Cyber-Anfänger“ hieß es dort (VersicherungsJournal 7.2.2018).

Die Expertenrunde auf der Fachtagung (v.l.n.r.): Mathias Kohl, Oliver Delvos, Stefan Becker, Ole Sieverding, Johannes Behrends (Bild: Lier)

Was die Kunden tun und wünschen

Dass das Thema Cybersicherheit bei den Unternehmen inzwischen angekommen ist, zeigt eine aktuelle Online-Umfrage des GVNW unter 100 Mitgliedsfirmen. Danach schätzen 79,5 Prozent der Befragten dieses Risiko als „sehr hoch“ oder „ hoch“ ein.

Weniger als ein Prozent der Unternehmen hält das Risiko noch für „sehr gering“. Aber: Knapp 42 Prozent haben sich der Umfrage zufolge noch nicht dagegen versichert. 65,5 Prozent der Nichtversicherten steckt eigenen Angaben zufolge noch in der Risikoanalyse beziehungsweise -bewertung.

Knapp jeder Fünfte hat sich bisher nicht versichert, weil er Auflagen und Sanktionen wegen der Verletzung von Vertragsverpflichtungen fürchtet beziehungsweise keine risikoadäquate Deckung bekommt oder die Prämien für unverhältnismäßig hoch hält.

62 Prozent aller Befragten wünschen sich ihren Cyberschutz als separate Police. Gut neun von zehn Befragten sind dabei ausreichende Summen beziehungsweise Sublimits sowie die Absicherung der gesetzlichen Haftung „sehr wichtig“ beziehungsweise „wichtig“.

Nur bedingt zufrieden

Eine Deckung für ihre vertragliche Haftung halten immer noch 86 Prozent für zumindest ein „wichtiges“ Kriterium. „Und dies ist nicht gedeckt“, sagte Holger Tittko vom GVNW. Nur knapp die Hälfte der Unternehmen ist mit den Deckungsangeboten aber auch zufrieden. Am häufigsten kritisierten die Unternehmen, dass sie „keine Lösungen, sondern Produkte“ angeboten bekämen.

Holger Tittko (Bild: Lier)

Auch die Auslagerung der Daten auf einen Cloud-Dienstleister entbindet nicht vom sicheren Umgang mit Cyberrisiken im eigenen Unternehmen. Dies stellten verschiedene Experten klar. Versichern lassen sich Cyberrisiken für Unternehmen, die Clouds nutzen, aber nur schlecht.

„90 Prozent meiner Kunden nutzen einen Cloud-Dienstleister und möchten das Thema standardmäßig unsublimentiert in ihre Cyberdeckung mit hineinnehmen“, sagte Behrends.

Hohe Strafen

In verschiedenen Beiträgen ging es zudem auch um die Versicherung von Bußgeldern bei Verstößen gegen den Datenschutz. Konkret geht es um die neue, ab 25. Mai in Kraft tretende Datenschutz-Grundverordnung, die deutlich mehr regelt als bisher und die Haftung für die betroffenen Unternehmen und Mitarbeiter verschärft (VersicherungsJournal 20.12.2016).

Datenschutzverstöße können danach mit bis zu 20 Millionen Euro oder einer Summe, die bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes des Unternehmens ausmacht, geahndet werden. Hier streiten sich die Experten, inwieweit solche Strafzahlungen versicherbar oder diese doch eher sittenwidrige Geschäfte sind.