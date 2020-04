Corona: Versicherer wollen Firmenkunden beiseite stehen

9.4.2020 – Weitere Gesellschaften wie R+V und Axa schließen sich der erarbeiteten Empfehlung zur Leistung in der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) an. Die Axa kommt ihren Firmenkunden zusätzlich mit diversen Hilfen, um finanzielle Engpässe zu mildern, entgegen. Digitale Onlinekurse für den Vertrieb werden weiter ausgebaut.

Im Streit um die Frage, ob die Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) in der Coronakrise leisten muss, kommt Bewegung. Immer mehr Gesellschaften unterstützen die Empfehlung für eine Kulanzzahlung an Gaststätten und Hotels (VersicherungsJournal 6.4.2020).

Das in Bayern erarbeitete Konzept wird von verschiedenen Versicherern bereits auf andere Branchen und das ganze Bundesgebiet ausgedehnt. Ob die Güteempfehlung ein Erfolgsmodell für die Versicherungswirtschaft wird, ist allerdings noch offen (6.4.2020). Anfang dieser Woche erklärten die Münchener Verein Versicherungen und die HDI Versicherungen, dass sie bei Betriebsschließung leisten (8.4.2020).

R+V und Axa schließen sich BSV-Empfehlung an

Weitere Versicherer tragen den in Bayern gefundenen Kompromiss zur BSV mit. Darunter sind die R+V Versicherungen sowie der Axa-Konzern. Bei beiden Gesellschaften gilt die angekündigte Regelung für die Dauer der versicherten Schließungszeit, maximal für 30 Tage, bundesweit und für alle Branchen.

Die Axa kündigte zudem ein umfassendes Hilfspaket für ihre gewerbliche Klientel an.

Bei einer Vielzahl von Verträgen erhielten Firmenkunden zum Beispiel folgende Möglichkeiten: eine flexible Deckungsanpassung sowie Lösungen bei Liquiditätsengpässen, durch Stundung von Versicherungsbeiträgen, beispielsweise in der betrieblichen Altersversorgung (bAV), Ruhendstellung oder Beitragsfreistellung von Verträgen sowie Anpassung von Zahlungsweisen.

Axa kommt Firmenkunden entgegen

Alexander Vollert (Archivbild: Lier)

Die Deutsche Ärzteversicherung AG, eine Tochter der Axa-Gruppe, erweitert die Haftpflichtdeckung im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronapandemie kostenlos. Damit seien etwa Vertretungsärzte in Praxen mitversichert, die von Quarantäne-Maßnahmen betroffen sind.

Außerdem unterstützt der Versicherer Kunden in systemrelevanten Berufen in der aktuellen Ausnahmesituation mit kostenlosem Schutz vor einer Rückstufung bei Schäden in ihrer Kfz-Versicherung sowie einem kostenlosen Unfallschutz.

„Als einer der größten Versicherer Deutschlands übernehmen wir mit unserem Corona-Hilfspaket gesellschaftliche Verantwortung und leisten einen wichtigen Beitrag, um Betriebe in einer finanziellen Notlage zu schützen. So können wir unseren Firmenkunden in dieser unsicheren Zeit zur Seite stehen“, lässt sich Axa-Deutschland-Chef Alexander Vollert in einer Mitteilung zitieren.

Digitale Angebote zur Weiterbildung

Die Apella AG stellt unter diesem Link eine Übersicht zu den aktuellen Stornoregelungen der Versicherer zur Verfügung (31.3.2020). Allerdings weist das Unternehmen darauf hin, dass das PDF immer nur einen Tagesausschnitt darstelle, aber alle zwei Tage aktualisiert werde.

Die Partner der PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH können ab sofort bis Ende 2020 das Angebot der Akademie für Finanzberatung kostenfrei nutzen, kündigte das Unternehmen an. Die IDD-konforme Weiterbildung biete „von der Vorbereitung auf Sachkundeprüfungen für die Versicherungs-Vermittlung bis hin zu Masterstudiengängen ein umfangreiches Programm“, so PMA.

Auch das Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH offeriert einige ihrer Expertenvorträge als Webinare. Weitere Angebote, auch im Seminarbereich, sollen folgen.

Fortbildungsangebote für zu Hause boomen in Zeiten der Pandemie. Onlinekurse erleben Buchungszuwächse von bis zu 300 Prozent. Es gibt sogar schon spezielle „Corona-Schulungen“ für Versicherungsvermittler. Informationen dazu hat das VersicherungsJournal zusammengestellt (3.4.2020).