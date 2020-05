Corona: Verbraucher sorgen weniger vor

15.5.2020 – Ein Viertel der Bürger musste im März und April mit weniger Geld klarkommen. Allerdings setzte nur eine Minderheit den Rotstift bei Versicherungsverträgen und Altersvorsorge an. Eine DIA-Umfrage zeigt aber eine große Unsicherheit die künftige Entwicklung betreffend.

Belegschaften waren oder sind noch in Kurzarbeit. Selbstständigen brechen die Aufträge infolge der Coronakrise weg. Die Folge: Das monatliche Einkommen deutscher Haushalte sinkt. Was bleibt da noch für die private Altersvorsorge übrig?

Dieser Frage ging die Insa-Consulere GmbH im Auftrag der Deutschen Institut für Altersvorsorge GmbH (DIA) in einer repräsentativen Umfrage vom 8. bis 11. Mai unter 2.061 Personen ab 18 Jahren nach. Gesellschafter des Instituts sind Unternehmen der Deutschen Bank AG und der Zurich Gruppe Deutschland.

20 Prozent der Befragten geben an, dass sie im März und April weniger Geld zur Verfügung hatten, weil das Gehalt aus sozialversicherungs-pflichtiger Beschäftigung beziehungsweise die Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit teilweise oder ganz entfielen. 64 Prozent mussten allerdings keine Einbußen hinnehmen.

Ein Drittel spart bei Versicherungen und Vorsorge

Niedrigere Einkünfte mussten laut DIA vor allem größere Haushalte verkraften: Nur 17 Prozent der Befragten aus Ein-Personen-Haushalten waren von Rückgängen im März/April betroffen. Der Anteil mit weniger Geld in der Kasse stieg kontinuierlich bis auf 28 Prozent bei Haushalten mit vier und 25 Prozent bei Haushalten mit fünf und mehr Personen.

Befragte in Teilzeitbeschäftigung waren mit 31 Prozent häufiger von geringeren Einkünften im abgefragten Zeitraum betroffen als Befragte in Vollzeitbeschäftigung (24 Prozent).

Von den Teilnehmern, die in den beiden Monaten weniger Geld auf dem Konto hatten, mussten acht Prozent Mietzahlungen aufschieben. 19 Prozent kürzten oder strichen die Sparrate ihrer privaten Altersvorsorge. 13 Prozent stellten ihre Versicherungsverträge beitragsfrei oder kündigten die Policen.

Die 30- bis 39-Jährigen mussten häufiger die Sparrate für ihre private Altersvorsorge kürzen oder streichen sowie Versicherungen beitragsfrei stellen (jeweils 24 Prozent). 60 Prozent der Befragten führten jedoch keine einschneidenden Maßnahmen bei ihren laufenden Kosten durch.

N = 392 Befragte, deren Einkünfte im März und/oder April niedriger als gewöhnlich waren, und die noch keine Kürzungen bei Altersvorsorge und Versicherungsverträgen vorgenommen haben; Mehrfachantworten möglich (Bild: DIA, Insa)

Mehrheit der Deutschen rechnet nicht mit Aufschwung

Befragte mit weniger Gehalt, die noch nicht bei privater Altersvorsorge oder Versicherungen den Rotstift angesetzt haben, können sich bei weiteren Einbußen Streichungen beim Aufbau des Rentenpolsters vorstellen. Bei weiteren 14 Prozent stehen Versicherungsverträge auf der roten Liste.

Knapp ein Drittel (32 Prozent) erwartet nicht, dass solche Einsparungen nötig sein werden. Weitere 33 Prozent wissen nicht, ob sie zu diesen Schritten gezwungen sein werden. Befragte, die in Vollzeit arbeiten, rechnen damit, dass Kürzungen bei der privaten Altersvorsorge künftig nötig sein werden (23 Prozent). Bei Teilzeitbeschäftigten sind es nur 14 Prozent.

Für 25 Prozent der Teilnehmer, die im März und April auf Einkommen verzichten mussten, ist Besserung in Sicht. Die Mehrheit von 57 Prozent rechnet nicht mit einem Aufschwung und 16 Prozent wissen es nicht. Frauen schätzen ihre künftige finanzielle Lage eher negativ ein (61 Prozent), Männer weniger (53 Prozent).

Junge Generation bleibt positiv

Optimistisch sind vor allem die 18- bis 29-Jährigen, was die Entwicklung ihrer finanziellen Situation betrifft: 48 Prozent glauben, dass die schlechten Zeiten bald vorbei sind. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es dagegen nur 25 Prozent.

Je höher das Haushaltsnetto-Einkommen der Befragten, desto häufiger geben sie an, dass eine Besserung ihrer finanziellen Situation absehbar sei: Das sehen 28 Prozent der Teilnehmer mit Bezügen von 4.000 Euro und mehr so und 31 Prozent mit 3.000 bis 4.000 Euro in der Haushaltskasse.

Liegt das monatliche Einkommen unter 2.000 Euro, sind nur noch 17 Prozent zuversichtlich.