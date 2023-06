Corona-Sonderzahlung: Schlechte Karten für Betriebsrentner

9.6.2023 – Die Beschränkung, dass nur Personen, die an einem bestimmten Stichtag in einem Arbeitsverhältnis standen, einen Anspruch auf eine Corona-Sonderzahlung haben, verstößt nicht gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Das geht aus einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf vom 7. Juni 2023 hervor (12 Sa 297/23).

Geklagt hatte ein Rentner, der seit dem 1. Juli 2016 unter anderem Leistungen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) bezieht. Seine Versorgungsbezüge betrugen zuletzt rund 5.700 Euro pro Monat.

Die Versorgungsordnung sieht vor, dass tarifliche Änderungen während des Erhalts von Versorgungsbezügen laufend durch eine Neufestsetzung der versorgungsfähigen Dienstbezüge zu berücksichtigen sind.

Anspruch auf eine Corona-Sonderzahlung?

Der Rentner war daher der Meinung, dass er einen Anspruch auf eine Corona-Sonderzahlung habe. Denn er sei für die Neufestsetzung seiner Versorgung so zu stellen, als wenn sein Arbeitsverhältnis fiktiv fortgedauert hätte.

Im Übrigen sei die Corona-Sonderzahlung nach dem Tarifergebnis an die Stelle einer Tariferhöhung getreten. Er habe daher auch aus diesem Grund einen Anspruch auf eine Zahlung.

Kein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz

Dem schloss sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht Düsseldorf, noch das von dem Rentner in Berufung angerufene Landesarbeitsgericht der Stadt an. Die Richter beider Gerichte hielten die Forderung für unbegründet.

Im Rahmen der Corona-Sonderzahlung besteht die Beschränkung, dass nur Personen, die an einem bestimmten Stichtag in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis standen und ein Entgelt bezogen, einen Anspruch auf die Leistung haben. Dies verstößt nach Ansicht der Richter nicht gegen den Gleichheitssatz des Artikels 3 Absatz 1 GG. Denn bei der Sonderzahlung habe es sich um keine tarifliche Änderung gehandelt.

Versorgungsfähigen Bezüge sind nicht auszudehnen

Auch der Umstand, dass beim Erteilen der Versorgungszusage beziehungsweise Abschluss des Arbeitsvertrages noch nicht an eine Corona-Sonderzahlung gedacht werden konnte, ziehe nicht nach sich, dass die versorgungsfähigen Bezüge nunmehr im Wege der Vertragsauslegung hinaus auszudehnen wären.

Dass die Tarifvertragsparteien aufgrund der Möglichkeit der steuerfreien Corona-Sonderzahlung auf eine höhere prozentuale Anhebung der Tabellenvergütung verzichtet haben, begründe ebenfalls keinen Anspruch des Klägers auf eine entsprechende Leistung.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls haben die Richter eine Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.